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27 квітня 2023, 11:31 Читать на русском

У Британії заблокували угоду Microsoft із розробником відеоігор Activision Blizzard на $68,7 мільярда

Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) заблокувало угоду американської компанії Microsoft про покупку розробника відеоігор Activision Blizzard на $68,7 млрд. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) заблокувало угоду американської компанії Microsoft про покупку розробника відеоігор Activision Blizzard на $68,7 млрд.
Фото: playua.net

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За заявою британського регулятора, Microsoft може зробити ігри Activision ексклюзивними для своєї хмарної ігрової платформи Xbox Game Pass, припинивши їхнє можливе поширення в інших ключових гравців галузі.

Microsoft і Activision заявили, що будуть подавати апеляцію.

«Звіт CMA суперечить амбіціям Великої Британії стати привабливою країною для створення технологічного бізнесу. Ми активно співпрацюватимемо з Microsoft, щоб скасувати це рішення під час оскарження», — сказав представник Activision.

Для погодження угоди вона має бути схвалена регуляторними органами Великої Британії, США та Європейського Союзу.

Activision Blizzard та її студії відомі розробкою серій ігор Call of Duty, Warcraft, Diablo, Candy Crush та Overwatch. Після завершення угоди Microsoft стане третьою за розміром виторгу компанією в ігровому секторі після китайської Tencent та японської Sony.

Падіння акцій Activision

Після рішення британського регулятора акції Activision Blizzard впали на понад 11%. Водночас акції Microsoft, навпаки, зросла на 7%, але це значною мірою було пов'язано з сильним квартальним звітом компанії.

Хмарні ігри

В CMA зазначили, що британський ринок хмарних ігор швидко зростає. Щомісячна кількість активних користувачів у Великій Британії до кінця 2022 року зросла більш ніж утричі з початку 2021 року.

Очікується, що до 2026 року його вартість досягне 11 млрд фунтів стерлінгів у всьому світі та 1 мільярд фунтів стерлінгів у Великобританії. Для порівняння, продажі музики у Великій Британії у 2021 році склав 1,1 млрд фунтів стерлінгів.

«Корпорація Microsoft займає сильні позиції в хмарних ігрових сервісах, і докази, доступні CMA, показали, що Microsoft вважатиме комерційно вигідним зробити ігри Activision ексклюзивними для своєї власного хмарного ігрового сервісу», — заявили в CMA.

В CMA також зазначили, що на частку Microsoft уже припадає приблизно 60−70% світових хмарних ігрових сервісів. Крім того, компанія має інші важливі переваги в хмарних іграх завдяки володінню Xbox, провідній операційній системі для ПК (Windows) і глобальній інфраструктурі хмарних обчислень (Azure і Xbox Cloud Gaming).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kidav
Kidav
27 квітня 2023, 12:14
#
Якийсь наркотік!
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