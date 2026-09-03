Visa перенесла AI боротьбу з шахрайством із карток на прямі банківські перекази

Платіжна компанія Visa оновила технологію A2A Protect, призначену для виявлення шахрайських операцій під час переказів коштів безпосередньо між банківськими рахунками. Про оновлення системи стало відомо 2 вересня 2026 року, пише Finextra.

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У новій версії A2A Protect компанія використала технології британської Featurespace, яку Visa придбала у 2024 році. Розробник спеціалізується на рішеннях для виявлення фінансового шахрайства та аналізу поведінки користувачів за допомогою машинного навчання.

Оновлення має допомогти банкам швидше визначати потенційно небезпечні операції та водночас зменшити кількість хибних або зайвих попереджень, які потребують додаткової перевірки.

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ШІ має підвищити ефективність виявлення шахрайства

A2A Protect використовує штучний інтелект та технологію transfer learning — перенесення знань, отриманих моделлю під час роботи з одними наборами даних, для аналізу інших операцій.

Завдяки цьому банки можуть використовувати інформацію про ризики та шахрайські моделі, отриману з глобальної платіжної мережі Visa, без необхідності тривалого накопичення власної історії транзакцій для навчання відповідних алгоритмів.

За оцінками Visa, оновлена технологія здатна більш ніж на 50% збільшити обсяг виявленого шахрайства порівняно з попередніми підходами. Одночасно кількість непотрібних попереджень може скоротитися більш ніж на 40%.

У системі також з’явився єдиний показник ризику для транзакцій. Він має дозволити фінансовим установам швидше оцінювати ймовірність шахрайства та ухвалювати рішення щодо проведення або додаткової перевірки переказу.

Visa очікує стрімкого зростання A2A-платежів

Посилення антифрод-захисту відбувається на тлі швидкого поширення account-to-account платежів, за яких кошти переказуються безпосередньо з одного банківського рахунку на інший.

За прогнозом Visa, до 2028 року кількість A2A-транзакцій у світі перевищить 5,8 трлн. Це приблизно на 160% більше порівняно з показником 2024 року.

Зростання популярності таких переказів одночасно збільшує їхню привабливість для шахраїв, тому банки та платіжні компанії дедалі активніше використовують машинне навчання для аналізу операцій у режимі реального часу.

Visa розвиває не лише технології захисту, а й власну інфраструктуру для A2A-платежів. У листопаді 2025 року компанія провела першу комерційну account-to-account транзакцію у Великій Британії, виконавши змінний регулярний платіж через власну A2A-інфраструктуру.