В Україні хочуть змінити критерії для малого та середнього бізнесу

31 серпня 2026 року Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 15582 , який змінює критерії, за якими бізнес відносять до мікро-, малих, середніх чи великих підприємств. Про це пише ligazakon.net.

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Що зміниться

Найчутливіша зміна для мікробізнесу — межа працівників падає з 10 до 9 осіб, для малого бізнесу — з 50 до 49. Хто формально сидів на межі категорії, після набрання законом чинності може втратити пільги мікро- чи малого підприємства.

Причина — гармонізація з правилами ЄС (Рекомендація Єврокомісії № 2003/361/ЄС) як частина вступного процесу України. Сама Єврокомісія вже повідомила: проєкт узгоджується з європейськими нормами лише частково.

Крім кількості працівників, у гру входить новий фінансовий критерій. Замість єдиного показника доходу з'являються два альтернативні: дохід від реалізації або балансова вартість активів. Досить відповідати хоча б одному — це вигідно компаніям з високим оборотом, але помірними активами (торгівля, дистрибуція, послуги).

Окрема норма вдарить по бізнесу з держчастиною: якщо держава чи громада контролює 25% і більше акцій або часток, підприємство автоматично стає «великим» — незалежно від кількості працівників і доходу. Ця норма набере чинності лише після скасування воєнного стану, але готуватися варто вже зараз.

Компанії у складі груп з консолідованою звітністю відтепер оцінюватимуть статус МСП не окремо, а по всій групі разом — це може позбавити пільг тих, хто раніше формально проходив за показниками як самостійна юрособа.