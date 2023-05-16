В ЄС схвалили купівлю Activision Blizzard корпорацією Microsoft за $69 мільярдів

Компанія Microsoft отримала від Єврокомісії схвалення угоди про придбання компанії Activision Blizzard. Про це пише The Verge .

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Що відомо

Регулятор ЄС встановив, що у разі закриття угоди у Microsoft не буде стимулу відмовлятися від поширення ігор Activision для Sony.

Також зазначається, що навіть якщо Microsoft вирішить вивести ігри Activision з PlayStation, «це не завдасть суттєвої шкоди конкуренції на ринку консолей».

Попри все, регулятори ЄС вважають, що це придбання може нашкодити конкуренції у сфері розповсюдження компʼютерних і консольних ігор через хмарні сервіси. Тому Єврокомісія схвалила поступки, на які пішла Microsoft у вигляді 10-річних ліцензійних угод для конкурентів.

Читайте: У Британії заблокували угоду Microsoft із розробником відеоігор Activision Blizzard на $68,7 мільярда

Крім того, споживачі в ЄС отримають безплатну ліцензію, що дозволить транслювати через «будь-які хмарні сервіси потокової передачі ігор на свій вибір» усі наявні та майбутні ігри Activision Blizzard для ПК та консолей.

Тепер Microsoft має впоратися з протидією регуляторів Великої Британії та США, зазначає видання.

Передісторія

27 квітня Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) заблокувало угоду американської компанії Microsoft про покупку розробника відеоігор Activision Blizzard на $68,7 млрд.

18 січня 2022 року корпорація Microsoft оголосила про покупку Activision Blizzard, одного з найвідоміших у світі розробників та видавців ігор. Сума угоди становить $68,7 млрд.