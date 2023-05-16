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16 травня 2023, 8:46 Читать на русском

В ЄС схвалили купівлю Activision Blizzard корпорацією Microsoft за $69 мільярдів

Компанія Microsoft отримала від Єврокомісії схвалення угоди про придбання компанії Activision Blizzard. Про це пише The Verge.

Компанія Microsoft отримала від Єврокомісії схвалення угоди про придбання компанії Activision Blizzard.
Фото: playua.net

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Що відомо

Регулятор ЄС встановив, що у разі закриття угоди у Microsoft не буде стимулу відмовлятися від поширення ігор Activision для Sony.

Також зазначається, що навіть якщо Microsoft вирішить вивести ігри Activision з PlayStation, «це не завдасть суттєвої шкоди конкуренції на ринку консолей».

Попри все, регулятори ЄС вважають, що це придбання може нашкодити конкуренції у сфері розповсюдження компʼютерних і консольних ігор через хмарні сервіси. Тому Єврокомісія схвалила поступки, на які пішла Microsoft у вигляді 10-річних ліцензійних угод для конкурентів.

Читайте: У Британії заблокували угоду Microsoft із розробником відеоігор Activision Blizzard на $68,7 мільярда

Крім того, споживачі в ЄС отримають безплатну ліцензію, що дозволить транслювати через «будь-які хмарні сервіси потокової передачі ігор на свій вибір» усі наявні та майбутні ігри Activision Blizzard для ПК та консолей.

Тепер Microsoft має впоратися з протидією регуляторів Великої Британії та США, зазначає видання.

Передісторія

27 квітня Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) заблокувало угоду американської компанії Microsoft про покупку розробника відеоігор Activision Blizzard на $68,7 млрд.

18 січня 2022 року корпорація Microsoft оголосила про покупку Activision Blizzard, одного з найвідоміших у світі розробників та видавців ігор. Сума угоди становить $68,7 млрд.

Джерело: Мінфін
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