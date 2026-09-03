Золото повернулося вище $4400: ринок готується до звіту США

Золото у четвер, 3 вересня, знову подорожчало, повернувшись вище позначки $4400 за тройську унцію. Спотова ціна металу зросла на 0,9% — до $4429,23. Грудневі ф'ючерси додали 1,4% — до $4474,75. Про це пише Investing.com.

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Відновлення ринку

Ринок відновлюється після падіння на початку тижня. Основні причини нинішнього руху — слабший долар США та зниження дохідності американських держоблігацій.

Індекс долара в четвер знизився на 0,2%, до 99,39.

Для золота це позитивний фактор. Метал котирується в доларах, тому послаблення американської валюти здешевлює його для іноземних покупців.

Падіння дохідності облігацій також грає на користь золоту. Метал не приносить процентного доходу, тому його привабливість зростає, коли альтернативна дохідність облігацій знижується.

Ринок переглядає очікування щодо ФРС

Окремий сигнал для золота надійшов із ринку праці США.

За даними ADP, приватні роботодавці у серпні створили лише 38 тис. робочих місць. Показник виявився слабким і посилив побоювання щодо уповільнення американської економіки.

Тепер головна увага інвесторів прикута до офіційного звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, який вийде у п'ятницю.

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Слабкий звіт може посилити ставки на пом'якшення монетарної політики Федеральної резервної системи. Для золота це позитивний сценарій: нижчі ставки та дохідність облігацій зменшують альтернативну вартість володіння металом.

Ринок уже враховує можливість зміни політики ФРС. Водночас ситуація залишається нестабільною через інфляційні ризики.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс заявив, що інфляція у США продовжує сповільнюватися, а вплив тарифів поступово слабшає.

Якщо п'ятнична статистика підтвердить охолодження ринку праці, тиск на ФРС із вимогою зберігати жорстку політику може послабитися.

Нафта залишається ризиком

Додаткову невизначеність створює ситуація на нафтовому ринку.

Загострення конфлікту між США та Іраном підживило побоювання щодо перебоїв із постачанням енергоносіїв. Тривале зростання цін на нафту може знову прискорити інфляцію.

Для золота це негативний сценарій.

Висока інфляція змушує ФРС довше утримувати високі ставки. Це підтримує долар і дохідність держоблігацій — два фактори, які традиційно тиснуть на золото.

Поки що частина цих ризиків відступила. Заяви Дональда Трампа про можливий короткостроковий характер бойових дій допомогли стримати зростання нафтових котирувань.

На цьому тлі золото отримало простір для відскоку.

Попит центробанків підтримує ринок

Окрім ставок ФРС та валютного ринку, золото підтримує структурний попит з боку центральних банків.

У травні 2026 року світові центробанки збільшили золоті резерви на 41 тонну, за даними Всесвітньої ради із золота.

Центробанки нарощують частку металу в резервах як інструмент диверсифікації. Для ринку це означає наявність великого покупця, який менш чутливий до короткострокових коливань ціни.

Саме тому нинішня корекція золота не обов'язково означає зміну довгострокового тренду.

Найближчий тест для ринку — американський звіт про зайнятість.

Слабкі дані можуть знову підняти золото та повернути його до максимумів. Сильний звіт, навпаки, здатен зміцнити долар і підняти дохідність Treasuries, створивши новий тиск на метал.