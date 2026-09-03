Майже 800 тисяч американців стали мільйонерами завдяки 401(k): як це працює

Як повідомляє Bloomberg, у США рекордно зросла кількість людей, які накопичили щонайменше $1 млн на пенсійному рахунку 401(k). За даними Fidelity Investments, у другому кварталі 2026 року таких рахунків було 769 тис. — на 19% більше, ніж кварталом раніше.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Основна причина — не різкий стрибок внесків, а поєднання регулярних заощаджень та сильного зростання фондового ринку. У другому кварталі індекс S&P 500 додав близько 15%, підвищивши вартість інвестицій на пенсійних рахунках.

Що таке 401(k)

401(k) — це корпоративний пенсійний план у США, до якого працівник відраховує частину зарплати. Гроші зазвичай інвестуються у фонди акцій, облігацій та інші активи, а роботодавець часто додає власний внесок.

Головна перевага — податкові пільги. У традиційному 401(k) внески робляться до сплати федерального прибуткового податку, а податки сплачуються вже під час отримання грошей на пенсії. У варіанті Roth 401(k) працівник спочатку сплачує податок, зате за виконання встановлених умов майбутні виплати можуть бути неоподатковуваними.

Читайте також: Пенсії рахуватимуть по-новому: у Пенсійному фонді повідомили про важливі зміни

Тобто 401(k) — це не просто банківський рахунок для зберігання грошей. Це інвестиційний механізм, який дозволяє американцям роками вкладати частину зарплати і накопичувати капітал за рахунок внесків та доходу від інвестицій.

Наскільки 401(k) поширений у США

Це один із головних способів накопичення на пенсію для працівників приватного сектору.

За даними Бюро статистики праці США, у березні 2025 року 70% працівників приватних компаній мали доступ до планів із визначеними внесками — категорії, до якої належать 401(k) та подібні програми. Фактично користувалися такими планами 50% працівників.

Для великих компаній 401(k) та аналогічні програми особливо поширені: доступ до пенсійних виплат мали 90% працівників підприємств із 500 і більше співробітниками. У невеликих компаніях цей показник становив 59%.

Саме тому історія 769 тисяч мільйонерів Fidelity показує не те, що більшість американців накопичили по $1 млн, а наскільки тривалий період регулярних інвестицій може збільшити пенсійний капітал.

Мільйон уже не гарантує безбідної пенсії

Сама цифра $1 млн також поступово втрачає статус універсального орієнтира. За дослідженням Northwestern Mutual, у 2026 році американці в середньому вважають, що для комфортної пенсії їм потрібно $1,46 млн. Це на $200 тис. більше, ніж роком раніше.

Причини — інфляція, тривалість життя, витрати на житло та медицину, а також невизначеність щодо майбутніх виплат Social Security. Майже половина американців при цьому побоюється, що може пережити власні заощадження.

Тому нинішній рекорд Fidelity радше демонструє силу американської моделі довгострокового інвестування: люди регулярно направляють частину доходу в 401(k), роботодавці додають кошти, а накопичення роками працюють на фондовому ринку.