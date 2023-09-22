Головне за тиждень: Реальний ВВП, восьмий транш від ЄС та відновлення е-декларування

Лише з початку цього року акції данської фармацевтичної компанії Novo Nordisk подорожчали на 40%, і це зростання не зупиняється. Все завдяки «неправильному» використанню її препарату проти діабету. Компанія заробляє мільйони завдяки бажанню людей скидати зайві кілограми без зусиль.

Україна отримала восьмий транш від ЄС на 1,5 мільярда євро

У п’ятницю, 22 вересня, Україна отримала восьмий транш у розмірі 1,5 млрд євро в рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС на 2023 рік.

Шуляк: На компенсацію зможуть розраховувати й ті, хто вже відновив пошкоджене житло

Днями стартує другий етап програми «єВідновлення». Отримати компенсацію можна буде вже не тільки за пошкоджене через воєнні дії житло, але й за повністю зруйноване. Яким чином і кому держава покриватиме збитки, звідки на це братиме кошти, кому зможе відмовити у такому праві — в інтерв'ю «Мінфіну» розповіла очільниця комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Реальний ВВП у другому кварталі за рік збільшився на 19,5%

Реальний ВВП України у другому кварталі 2023 року збільшився на 19,5% у порівнянні з другим кварталом минулого року.

Валовий зовнішній борг України за другий квартал зріс до 92,7% ВВП

Обсяг валового зовнішнього боргу України протягом другого кварталу цього року зріс на $8,8 млрд і на кінець півріччя становив $148,6 млрд.

Рада зробила перший крок до обмеження відсотків за мікрокредитами

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 9422 про обмеження ставок за мікрокредитами.

Банки адаптуються до нової облікової ставки: як вони планують змінювати дохідність за вкладами

Минулого тижня Нацбанк знизив облікову ставку до 20% річних. Як ця зміна позначиться на ставках за депозитами, як уже реагують банки і скільки наразі платять за депозитами фінустанови з депозитним портфелем до 2 млрд грн — у свіжому огляді «Мінфіну».

Будинок за €1: чи варто його купувати та скільки можна заробити на «квадратах» Італії

Італія поки що залишається одним із небагатьох куточків у Європі, де нерухомість все ще є досить доступною. Про ціни на квартири у Римі, Мілані, Турині та інших регіонах країни, чи вигідно купувати будинки за 1 євро, а також про можливості заробітку — дізнавався «Мінфін».

Рада ухвалила закон про відновлення е-декларування

Верховна Рада проголосувала за поправки президента Володимира Зеленського до законопроєкту про відновлення електронного декларування.

Іноземні фіскали вже збирають дані про українців: ДПС розповіла, як їх використовує

З наступного року наша податкова почне отримувати інформацію про закордонні фінансові операції українців та передавати аналогічні дані своїм закордонним колегам. Збір такої інформації вже розпочато, що викликало багато запитань у наших читачів, багато з яких перебувають за кордоном, а ще більше — хто має там родичів чи знайомих. Тому «Мінфін» поставив усі важливі питання Державній податковій службі та попросив юристів прокоментувати її відповіді.

ФРС зберегла ставку на рівні 5,25−5,5% річних

Федеральна резервна система (ФРС) США за підсумками дводенного засідання 19−20 вересня зберегла ключову ставку на рівні 5,25−5,5% річних.

«Мінфін» вирішив заробити на пластівцях з американських кінофільмів: чому вибрали саме їх

Тренд на швидке харчування шириться світом. Все більше людей споживають перекуси і менше часу витрачають на готування. Які перспективи у компаній, які задовольняють цю потребу людства, і на кого з них варто звернути увагу, розбирався «Мінфін».

Іноземці отримали доступ до онлайн-купівлі ОВДП

Відтепер іноземні інвестори-фізичні особи можуть онлайн купувати українські облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Рада з фінансової стабільності оцінила ситуацію на валютному ринку

Рівень системних ризиків фінансового сектору України знизився порівняно з найвищими рівнями першого півріччя 2022 року. Про це йдеться в восьмому звіті про діяльність Ради з фінансової стабільності за період із серпня 2022 року до липня 2023 року.