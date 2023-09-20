Рада ухвалила закон про відновлення є-декларування

Верховна Рада проголосувала за поправки президента Володимира Зеленського до законопроєкту про відновлення електронного декларування. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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«Рада схвалила вето президента та виправила закон про відновлення е-декларування. За — 341 нардеп, конституційна більшість.Зміни передбачають одразу відкриття декларацій», — зазначив він.

Нагадаємо

5 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9534 про відновлення декларування, але під час його розгляду депутати відмовилися підтримати поправку, яка зобов'язувала відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Відтак, в ухваленому законі збереглася норма про те, що реєстр декларацій залишиться закритим протягом року або до завершення воєнного стану.

Пізніше президент Володимир Зеленський ветував зазначений законопроєкт. У своїх пропозиціях він заявив про необхідність зробити відкритим доступ до реєстру декларацій, але з урахуванням низки особливостей щодо певних груп декларантів (військовослужбовців).