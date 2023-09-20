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20 вересня 2023, 14:56 Читать на русском

Рада ухвалила закон про відновлення є-декларування

Верховна Рада проголосувала за поправки президента Володимира Зеленського до законопроєкту про відновлення електронного декларування. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Верховна Рада проголосувала за поправки президента Володимира Зеленського до законопроєкту про відновлення електронного декларування.

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«Рада схвалила вето президента та виправила закон про відновлення е-декларування. За — 341 нардеп, конституційна більшість.Зміни передбачають одразу відкриття декларацій», — зазначив він.

Нагадаємо

5 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9534 про відновлення декларування, але під час його розгляду депутати відмовилися підтримати поправку, яка зобов'язувала відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Відтак, в ухваленому законі збереглася норма про те, що реєстр декларацій залишиться закритим протягом року або до завершення воєнного стану.

Пізніше президент Володимир Зеленський ветував зазначений законопроєкт. У своїх пропозиціях він заявив про необхідність зробити відкритим доступ до реєстру декларацій, але з урахуванням низки особливостей щодо певних груп декларантів (військовослужбовців).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
mphet26
mphet26
20 вересня 2023, 15:10
#
«реєстр декларацій залишиться закритим протягом року або до завершення воєнного стану»
це щоб путiн нiчого не виявив
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0
yarg
yarg
20 вересня 2023, 15:11
#
А можно адресок сайта с декларациями немецких или французких чиновников ?
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
20 вересня 2023, 15:51
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Типа мы не знаем что они наворовали и боятся показывать. Конечно же не все, но какая-то хитроопая часть парламента этим занимается.
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0
yarg
yarg
20 вересня 2023, 16:08
#
Мы это знаем даже если они и не воровали — и этим оправдываем свое воровство.
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