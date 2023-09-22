Реальний ВВП України у другому кварталі за рік збільшився на 19,5%

Реальний ВВП України у другому кварталі 2023 року збільшився на 19,5% у порівнянні з другим кварталом минулого року. Про це повідомляє Державна служба статистики.

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При цьому порівняно з попереднім кварталом реальний ВВП України зріс на 0,8% (з урахуванням сезонного фактору).

«Стрімке відновлення у річному вимірі є очікуваним: зростання досягнуто на фоні дуже низької бази минулого року, коли ВВП у 2-му кварталі 2022 року впав на 36,9%», — зазначив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, навіть з урахуванням двозначного зростання проти минулого року, падіння у порівнянні з аналогічним кварталом довоєнного 2021 року складає 24,6%.

Варто зазначити, що НБУ у липні прогнозував зростання ВВП у другому кварталі 2023 році (проти аналогічного періоду 2022 року) на 18,1%.

«Прогнози зростання реального ВВП за підсумками року наразі стали ще ближчими до діапазону +4−5%. Тоді як поточні офіційні прогнози виходять з менших очікувань (уряд — 2,8%, НБУ — 2,9%)», — додав Гетманцев.