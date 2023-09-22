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22 вересня 2023, 19:01 Читать на русском

Реальний ВВП України у другому кварталі за рік збільшився на 19,5%

Реальний ВВП України у другому кварталі 2023 року збільшився на 19,5% у порівнянні з другим кварталом минулого року. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Реальний ВВП України у другому кварталі 2023 року збільшився на 19,5% у порівнянні з другим кварталом минулого року.
Фото: slovoidilo.ua

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При цьому порівняно з попереднім кварталом реальний ВВП України зріс на 0,8% (з урахуванням сезонного фактору).

«Стрімке відновлення у річному вимірі є очікуваним: зростання досягнуто на фоні дуже низької бази минулого року, коли ВВП у 2-му кварталі 2022 року впав на 36,9%», — зазначив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, навіть з урахуванням двозначного зростання проти минулого року, падіння у порівнянні з аналогічним кварталом довоєнного 2021 року складає 24,6%.

Варто зазначити, що НБУ у липні прогнозував зростання ВВП у другому кварталі 2023 році (проти аналогічного періоду 2022 року) на 18,1%.

«Прогнози зростання реального ВВП за підсумками року наразі стали ще ближчими до діапазону +4−5%. Тоді як поточні офіційні прогнози виходять з менших очікувань (уряд — 2,8%, НБУ — 2,9%)», — додав Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+28
Робин Гуд
Робин Гуд
22 вересня 2023, 19:21
#
Не удивлюсь что если через 3 месяца правительство объявит, что «ВВП вернулся на довоенный уровень». Мне кажется эти цифры совсем оторванные от реальности, и всё держится на том, что Украину сейчас заливают фактически кредитами самыми разными. Но при этом Украина умудряется рассориться с своими друзьями-соседями, например, с Польшей, а хочет чтобы как и дальше «все всё должны делать для нас».

Только забывают одно: как только эта «помощь» прекратится — будет сразу видно чего стоили все эти заявляения и про рост ВВП, и про сверхприбыли банков, и успехи так называемой «борьбы с коррупцией» (точнее её громадного роста во время войны)и так далее. Всё увидим.
+
+11
xapyga
xapyga
22 вересня 2023, 21:25
#
С Польшей сложный вопрос, встречались, обнимались прям вообще друзья, Польша первая с Прибалтикой за нас стояла что б в Европу вступить и помощь в войне, но чуть только оказалось что это не в их национальных интересах и такое началось , уже смотришь Германия, Франция и другие больше сображают. А поляки просто по считали если помогают должны просто стать на колени и принять их условия. Но я все же думаю надо было найти коммпромис
+
+11
Rubi0
Rubi0
22 вересня 2023, 22:02
#
Поляки помогают кому? они помогают сами себе, на логистике, на ремонте техники, выплаты ЕС на компенсации своим фермерам, даже на беженцах они зарабатывают, они же с ЕС и США взяли денег за то что сейчас натурализируют беженцев, по факту они получили прирост населения еще им за это и заплатили, при этом это не какие то афиканцы арабы или азиаты.
+
0
Ustas1977
Ustas1977
22 вересня 2023, 22:21
#
Что-то мало нытиков, зрадофилов и свидетелей окончательного и бесповоротного «расстраивания» с Польшей в комментах…
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