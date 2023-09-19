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19 вересня 2023, 13:58 Читать на русском

Рада з фінансової стабільності оцінила ситуацію на валютному ринку

Рівень системних ризиків фінансового сектору України знизився порівняно з найвищими рівнями першого півріччя 2022 року. Про це йдеться в восьмому звіті про діяльність Ради з фінансової стабільності за період із серпня 2022 року до липня 2023 року.

Рівень системних ризиків фінансового сектору України знизився порівняно з найвищими рівнями першого півріччя 2022 року.
Фото: pixabay.com

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Валютний ринок

Зазначається, минулого року ризики валютного ринку були високими, а курсові очікування — песимістичними. Однак низка заходів НБУ для стабілізації валютного ринку та надходження міжнародної допомоги сприяла зниженню ризиків та нарощуванню міжнародних резервів.

У 2023 році комфортний рівень міжнародних резервів разом із заходами НБУ з підвищення привабливості гривневих активів та запобігання непродуктивному відпливу капіталу стабілізували курсові очікування.

«Курс гривні на готівковому ринку зміцнився з початку цього року та наблизився до безготівкового. Суттєвий рівень міжнародних резервів також створює запас міцності для поступового пом’якшення валютних обмежень», — йдеться в документі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 16 вересня регулятор пом’якшив низку валютних обмежень, які 24 лютого 2022 року було запроваджено його постановою № 18.

Джерело: Мінфін
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