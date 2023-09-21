Рада зробила перший крок до обмеження відсотків за мікрокредитами

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

21 вересня 2023, 12:54 Читать на русском

Рада зробила перший крок до обмеження відсотків за мікрокредитами

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 9422 про обмеження ставок за мікрокредитами. Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 9422 про обмеження ставок за мікрокредитами.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини


«За» законопроєкт проголосувало 243 народні депутати.

«Законопроєкт пропонує обмежити максимальну ставку на рівні 1% на день. Станом на зараз вона буває 2−3% і більше», — написав Железняк.

Що пропонують в НБУ

Нацбанк пропонує встановити граничні розміри процентних ставок, зменшити надмірне боргове навантаження на одного споживача, запровадити додаткові штрафні санкції за порушення встановлених вимог тощо.

За даними НБУ, зі 144 МФО, що працювали до початку війни на ринку, наразі залишилось 98.

Читайте: НБУ розповів, як відреагує, якщо МФО й надалі кредитуватимуть неплатоспроможних клієнтів

Попри те, що кількість компаній, що видають мікропозики (йдеться про суму до 25 000 грн), зменшилася, кількість мікрокредитів росте квартал до кварталу. Але меншає середня сума позики.

Нагадаємо

26 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9422, яким пропонується поступове зменшення максимальної денної ставки за мікрокредитами до 1%.

Раніше НБУ запропонували обмежити ставку на рівні 0,8% на день. Такий граничний розмір вартості споживчого кредиту, на думку регулятора, дозволить, з одного боку, суттєво здешевити мікрокредити для населення, з іншого — враховуватиме локальні ризики кредиторів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
ESP3
ESP3
21 вересня 2023, 14:02
#
1% в день это 360% годовых. Серьезное ограничение
+
0
zig4free
zig4free
21 вересня 2023, 14:10
#
Хаха, в место ставки сделают 0.0001% годовых с комиссией 2.99% в день
+
+41
Олег Чечетко
Олег Чечетко
21 вересня 2023, 14:14
#
Эти конторы с микрозаймами небходимо запретить, или депутаты не сталкивались с их прозвонами тех кого указали бех их ведома типа поручителями! Тут нужно вводить тотальный ЗАПРЕТ их деятельности, потому как это паразитирующие структуры которые не дают реальный ввп стране, а только кошмарят и загоняют людей в долги
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами