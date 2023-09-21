Рада зробила перший крок до обмеження відсотків за мікрокредитами

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 9422 про обмеження ставок за мікрокредитами. Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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«За» законопроєкт проголосувало 243 народні депутати.

«Законопроєкт пропонує обмежити максимальну ставку на рівні 1% на день. Станом на зараз вона буває 2−3% і більше», — написав Железняк.

Що пропонують в НБУ

Нацбанк пропонує встановити граничні розміри процентних ставок, зменшити надмірне боргове навантаження на одного споживача, запровадити додаткові штрафні санкції за порушення встановлених вимог тощо.

За даними НБУ, зі 144 МФО, що працювали до початку війни на ринку, наразі залишилось 98.

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Попри те, що кількість компаній, що видають мікропозики (йдеться про суму до 25 000 грн), зменшилася, кількість мікрокредитів росте квартал до кварталу. Але меншає середня сума позики.

Нагадаємо

26 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9422, яким пропонується поступове зменшення максимальної денної ставки за мікрокредитами до 1%.

Раніше НБУ запропонували обмежити ставку на рівні 0,8% на день. Такий граничний розмір вартості споживчого кредиту, на думку регулятора, дозволить, з одного боку, суттєво здешевити мікрокредити для населення, з іншого — враховуватиме локальні ризики кредиторів.