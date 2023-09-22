Україна отримала восьмий транш від ЄС на 1,5 мільярда євро

У п’ятницю, 22 вересня, Україна отримала восьмий транш у розмірі 1,5 млрд євро в рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС на 2023 рік. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

МФД надається на безпрецедентно пільгових умовах та спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету України.

«Макрофінансова допомога ЄС — це вагомий внесок у забезпечення фінансової стабільності та пришвидшення перемоги у війні. Вдячний колегам з усіх інституцій ЄС за лідерство у підтримці України та ритмічність у наданні коштів, що допомагає українській державі своєчасно та у повному обсязі забезпечувати фінансування видатків державного бюджету, перш за все соціальних та гуманітарних», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Наступні три транші в рамках масштабної програми МФД, з урахуванням рівня виконання Україною погоджених сторонами умов структурної політики, очікуються до кінця 2023 року.

Таким чином, у 2023 році до державного бюджету України надійшло від ЄС вже 13,5 млрд євро пільгових позикових коштів МФД.

Загальний плановий обсяг фінансування за поточною програмою МФД становить 18 млрд євро.