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20 вересня 2023, 21:13 Читать на русском

ФРС зберегла ставку на рівні 5,25-5,5% річних

Федеральна резервна система (ФРС) США за підсумками дводенного засідання 19−20 вересня зберегла ключову ставку на рівні 5,25−5,5% річних. Про це повідомляє сайт регулятора.

Федеральна резервна система (ФРС) США за підсумками дводенного засідання 19−20 вересня зберегла ключову ставку на рівні 5,25−5,5% річних.

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Очікування економістів

Збереження ставки на колишньому рівні було очікуваним, такий прогноз дали 94 із 97 економістів, опитаних Reuters 7−12 вересня. Проте майже кожен п'ятий експерт (17 із 97) чекає як мінімум на одне підвищення ставки до кінця року.

Аналітики також дали Reuters свої прогнози, коли ФРС може почати пом'якшувати грошово-кредитну політику. Із 87 респондентів лише один очікує, що регулятор знизить ставку вже цього року. 28 опитаних заявили, що ФРС перейде до зниження ставки у першому кварталі 2024 року, ще 33 економісти вказали на другий квартал.

Читайте: Рішення ФРС США щодо процентної ставки: чому ризики зберігаються і як це впливає на Україну

«Напружені ринки праці та житла несуть у собі ризик зростання інфляції… Це означає, що відсутність рецесії політики, швидше за все, утримуватимуть ставки на колишньому рівні і в 2024 році», — вважає головний економіст Citi по США Ендрю Холленхорст.

Нагадаємо

ФРС почала піднімати ставку у березні 2022 року. До травня 2023 року ставка зросла з нульового рівня до 5−5,25%. На червневому засіданні регулятор зробив паузу, попередивши, що із підвищенням ще не закінчив.

У липні Федрезерв підняв ставку ще на 25 б.п. до 5,25−5,5%, що стало максимумом з початку 2001 року. Голова ФРС Джером Пауелл тоді під час прес-конференції вкотре заявив, що зниження ставки цього року не передбачається.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Ranet
Ranet
20 вересня 2023, 21:15
#
Думал, не усну!
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
20 вересня 2023, 21:22
#
Следующий заседание ФРС будет 01.11.2023 года.
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