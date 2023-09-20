ФРС зберегла ставку на рівні 5,25-5,5% річних

Федеральна резервна система (ФРС) США за підсумками дводенного засідання 19−20 вересня зберегла ключову ставку на рівні 5,25−5,5% річних. Про це повідомляє сайт регулятора.

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Очікування економістів

Збереження ставки на колишньому рівні було очікуваним, такий прогноз дали 94 із 97 економістів, опитаних Reuters 7−12 вересня. Проте майже кожен п'ятий експерт (17 із 97) чекає як мінімум на одне підвищення ставки до кінця року.

Аналітики також дали Reuters свої прогнози, коли ФРС може почати пом'якшувати грошово-кредитну політику. Із 87 респондентів лише один очікує, що регулятор знизить ставку вже цього року. 28 опитаних заявили, що ФРС перейде до зниження ставки у першому кварталі 2024 року, ще 33 економісти вказали на другий квартал.

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«Напружені ринки праці та житла несуть у собі ризик зростання інфляції… Це означає, що відсутність рецесії політики, швидше за все, утримуватимуть ставки на колишньому рівні і в 2024 році», — вважає головний економіст Citi по США Ендрю Холленхорст.

Нагадаємо

ФРС почала піднімати ставку у березні 2022 року. До травня 2023 року ставка зросла з нульового рівня до 5−5,25%. На червневому засіданні регулятор зробив паузу, попередивши, що із підвищенням ще не закінчив.

У липні Федрезерв підняв ставку ще на 25 б.п. до 5,25−5,5%, що стало максимумом з початку 2001 року. Голова ФРС Джером Пауелл тоді під час прес-конференції вкотре заявив, що зниження ставки цього року не передбачається.