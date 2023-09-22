Іноземці отримали доступ до онлайн-купівлі ОВДП

Відтепер іноземні інвестори-фізичні особи можуть онлайн купувати українські облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомляє Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

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Зазначається, що це стало можливим завдяки спільним зусиллям Мінфіну України, НКЦПФР, НБУ та фінансової групи ICU, яка реалізує доступ до облігацій на своїй онлайн платформі ICU Trade.

Наразі нерезиденти можуть пройти віддалену реєстрацію у брокера та купувати й продавати ОВДП, так само як зараз це роблять громадяни України. При цьому послуга буде недоступна резидентам рф та білорусі.

Хто може купувати ОВДП

Можливість купувати ОВДП онлайн мають громадяни країн ЄС, Великобританії, США, Канади, Ізраїлю, Австралії, Японії та інших.

Реєстрація інвесторів з деяких країн може потребувати більше часу через різницю в правовому полі різних країн та особливості роботи їхніх мобільних операторів.

В НКЦПФР зазначили, що з початком повномасштабної агресії рф проти України багато іноземних громадян висловили бажання підтримати Україну шляхом купівлі держоблігацій без необхідності фізичної присутності в Україні, але тоді такої можливості в Україні не було через відсутність необхідного для онлайн-операцій нормативного поля та технічних рішень. Тепер ринок ОВДП для іноземців-фізичних осіб став доступним віддалено.

Податок на прибуток від ОВДП в Україні відсутній.