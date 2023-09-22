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22 вересня 2023, 18:37 Читать на русском

Іноземці отримали доступ до онлайн-купівлі ОВДП

Відтепер іноземні інвестори-фізичні особи можуть онлайн купувати українські облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомляє Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Відтепер іноземні інвестори-фізичні особи можуть онлайн купувати українські облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).
Фото: НБУ

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Зазначається, що це стало можливим завдяки спільним зусиллям Мінфіну України, НКЦПФР, НБУ та фінансової групи ICU, яка реалізує доступ до облігацій на своїй онлайн платформі ICU Trade.

Наразі нерезиденти можуть пройти віддалену реєстрацію у брокера та купувати й продавати ОВДП, так само як зараз це роблять громадяни України. При цьому послуга буде недоступна резидентам рф та білорусі.

Хто може купувати ОВДП

Можливість купувати ОВДП онлайн мають громадяни країн ЄС, Великобританії, США, Канади, Ізраїлю, Австралії, Японії та інших.

Реєстрація інвесторів з деяких країн може потребувати більше часу через різницю в правовому полі різних країн та особливості роботи їхніх мобільних операторів.

В НКЦПФР зазначили, що з початком повномасштабної агресії рф проти України багато іноземних громадян висловили бажання підтримати Україну шляхом купівлі держоблігацій без необхідності фізичної присутності в Україні, але тоді такої можливості в Україні не було через відсутність необхідного для онлайн-операцій нормативного поля та технічних рішень. Тепер ринок ОВДП для іноземців-фізичних осіб став доступним віддалено.

Податок на прибуток від ОВДП в Україні відсутній.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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0
youknow
youknow
22 вересня 2023, 19:53
#
Гарна новина
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0
jakiro
jakiro
22 вересня 2023, 20:31
#
Краще б українцям дали без костилів в 400 тисяч, 100к на вивід і єпідтримок можливість купувати
А то купиш і доводь шо не слон
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0
matroskin
matroskin
22 вересня 2023, 22:04
#
Від того що уряд позиче у Вас, щоб заплатити Вашому сусіду-грошей в країні не добавиться.
Залучення ж реальних коштів це зовсім інша справа. Тут інша справа чи поведуться на це іноземці, особливо якщо мова йтиме про гривневі. :)
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