Валовий зовнішній борг України за другий квартал зріс до 92,7% ВВП

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

21 вересня 2023, 9:44 Читать на русском

Валовий зовнішній борг України за другий квартал зріс до 92,7% ВВП

Обсяг валового зовнішнього боргу України протягом другого кварталу цього року зріс на $8,8 млрд і на кінець півріччя становив $148,6 млрд. Про це йдеться у повідомленні НБУ, пише «Інтерфакс-Україна».

Обсяг валового зовнішнього боргу України протягом другого кварталу цього року зріс на $8,8 млрд і на кінець півріччя становив $148,6 млрд.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зростання боргу

«Щодо ВВП борг збільшився з 90,5% до 92,7%», — йдеться у повідомленні.

При цьому зовнішній борг держсектора за другий квартал 2023 року збільшився на $8,4 млрд — до $84,5 млрд (52,7% ВВП), тоді як борг приватного сектора — на $0,4 млрд, до $64,1 млрд (40% ВВП).

Як зазначив Нацбанк, у держсекторі зростання відбулося за рахунок чистого залучення за кредитами від міжнародних партнерів на суму $8,8 млрд, з них від Міжнародного валютного фонду — $3,6 млрд, тоді як заборгованість уряду з цінних паперів скоротилася на $0,12 млрд.

За даними Нацбанку, обсяг зовнішніх зобов'язань українських банків скоротився на $0,08 млрд — до $1,8 млрд (1,1% ВВП), переважно за рахунок скорочення боргу за кредитами на аналогічну суму.

Зовнішній борг інших секторів економіки збільшився на $0,2 млрд — до $41,3 млрд (25,8% ВВП). Це обумовлено зростанням зовнішньої заборгованості за гарантованими кредитами — на $0,14 млрд та цінними паперами — на $0,05 млрд.

Заборгованість інших секторів економіки з урахуванням міжфірмового боргу за звітний квартал збільшилася на $0,52 млрд — до $62,3 млрд. (38,9% ВВП).

Безпосередньо міжфірмовий борг підприємств, що знаходяться у відносинах прямого інвестування, за квартал зріс на $0,28 млрд — до $21 млрд (13,1% ВВП) у зв'язку зі збільшенням зовнішньої заборгованості за кредитами та позиками прямого інвестора на $0,26 млрд.

Збільшення боргу приватного сектора за рахунок курсових змін НБУ оцінив у $0,4 млрд.

Обсяг простроченої заборгованості реального сектора за негарантованими кредитами (у тому числі від прямих інвесторів) збільшився за квітень-червень на $0,13 млрд і наприкінці другого кварталу становив $25,4 млрд (15,9% ВВП).

Основні країни-кредитори

За даними НБУ, частка Кіпру у ній — 58,1%. Крім того, зросли частки Великої Британії — на 1 процентний пункт (п.п.), до 9,2%, та Нідерландів — на 3 п.п., до 5,8%.

За інформацією Нацбанку, Кіпр на кінець другого кварталу залишався основною країною-кредитором із географічної структури заборгованості приватного сектору за негарантованими кредитами (разом із міжфірмовим боргом) — 49,2% загального обсягу, його частка з початку року зросла на 0,4 п.п.

Частки Нідерландів, Німеччини та Швейцарії збільшилися на 0,1 в.п. і склали 7,3%, 3,0% та 2,6% відповідно, тоді як частка США залишилася на рівні 3,0%, а частки Великої Британії та Люксембургу скоротилися на 0,1 в.п. — до 10,7%.

Основна валюта запозичень

Основною валютою зовнішніх запозичень України на кінець другого кварталу 2023 року залишається долар США — 50% загального обсягу зовнішнього боргу, проте його частка за квартал знизилася на 3 п.п. Водночас зросла частка запозичень у євро — з 31,9% до 33,8%, а також у СПЗ перед МВФ — з 9,9% до 11,4%, тоді як частка зовнішньої заборгованості у гривні знизилася на 0, 2 п.п. — до 1,6%.

Обсяг короткострокового зовнішнього боргу за залишковим терміном погашення за другий квартал 2023 року збільшився на $1,2 млрд і на 30 червня 2023 року становив $40,8 млрд.

При цьому зобов'язання сектору загальнодержавного управління, які вимагають погашення протягом наступних 12 місяців, зросли на $0,9 млрд — до $3,8 млрд внаслідок збільшення майбутніх виплат уряду за кредитами, у тому числі на $0,2 млрд перед МВФ, тоді як погашення НБУ знизилися на $0,18 млрд — до $1,3 млрд за рахунок менших виплат МВФ.

Обсяг короткострокових зобов'язань банківського сектора залишився практично на рівні попереднього кварталу та становив $1,3 млрд.

Загальний обсяг запозичень реального сектора (разом з міжфірмовим боргом), які мають бути погашені протягом наступних 12 місяців, збільшився на $0,5 млрд і на 30 червня 2023 року склав $34,4 млрд. Нацбанк уточнив, що зростання обумовлюється збільшенням обсягів майбутніх погашень за борговим цінним папером на $0,4 млрд.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Den1996
Den1996
21 вересня 2023, 11:03
#
Нехило — что еще сказать)
+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
21 вересня 2023, 11:09
#
То ли еще будет. 73% оболваненых к этому стремилось.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Bely, HappyInterest, jakiro, Smerch747, Vlad UKR, zevs1 и 18 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами