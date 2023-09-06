Частка непрацюючих кредитів держбанків збільшилась через націоналізацію Сенс Банку

На 1 серпня частка непрацюючих кредитів (NPL) банківської системи склала 39,26% (430,3 млрд грн). За останній звітний місяць вона дещо збільшилась на 0,33 в.п. (+5,2 млрд грн). Про це повідомляє голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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За його словами, головний приріст відбувся за рахунок державних банків (без Привату), частка NPL у кредитних портфелях яких зросла на 0,29 в.п. до 42,29% (+28,7 млрд грн).

Водночас частка NPL у кредитному портфелі іноземних банківських груп впала відразу на 4,65 в.п. до 17,65% («мінус» 24,9 млрд грн).

«Причиною таких структурних змін є націоналізація Сенс Банку, який у банківській статистиці за липень обліковується вже як державний банк, а не банк, що відноситься до іноземної банківської групи», — зазначив Гетманцев.

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Згідно з останньою звітністю за червень, Сенс Банк мав 24,4 млрд грн залишків коштів за непрацюючими кредитами суб'єктам господарювання.

За секторами економіки, їх найбільша частка сконцентрована в операціях з нерухомістю (майже 30%), оптовій торгівлі, ПЕК, с.г та виробництві харчових продуктів.

Нагадаємо

Станом на 1 січня 2023 року частка непрацюючих кредитів (NPL) становила 38% порівняно з 30% на 1 січня 2022 року.

Раніше «Мінфін»писав про те, що Національний банк має на меті до кінця 2024 року скоротити рівень непрацюючих кредитів (NPL) у банках до 10%.