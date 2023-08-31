Обсяг непрацюючих кредитів за місяць зріс на 5 мільярдів — НБУ

За місяць обсяг непрацюючих кредитів зріс на 5 млрд грн переважно за рахунок державних банків, обсяг наданих банками кредитів — на 4 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

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За даними НБУ, частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 серпня 2023 року склала 39,3%, що на 0,3 в.п. вище показника на 1 липня.

Регулятор також нагадав, що Нацбанк до кінця року проводить оцінку стійкості банків та банківської системи, за результатами якої окремим банкам, ймовірно, доведеться відобразити додаткові втрати від кредитного ризику.

До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав.

Нагадаємо

Станом на 1 січня 2023 року частка непрацюючих кредитів (NPL) становила 38% порівняно з 30% на 1 січня 2022 року.

Раніше «Мінфін»писав про те, що Національний банк має на меті до кінця 2024 року скоротити рівень непрацюючих кредитів (NPL) у банках до 10%.