Де зараз можна придбати валюту онлайн по вигідному курсу

Банки відновили послугу продажу валюти онлайн після рішення НБУ дозволити банкам продавати населенню безготівкову валюту в обсязі 50 тис. грн на місяць.

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Купівля валюти онлайн по вигідному курсу без депозиту

Сенс Банк продає валюту онлайн за курсом 37,40 грн за долар та 41,00 грн за євро. При цьому зняття 2 рази на місяць відбувається без комісії.

Абанк продає валюту онлайн за курсом 37,45 грн за долар та 41,32 грн за євро.

Приватбанк продає валюту онлайн за курсом 37,45 грн за долар та 41,49 грн за євро.

Прокредит Банк продає валюту онлайн за курсом 37,70 грн за долар та 40,62 грн за євро. Конвертація — 1,25%.

Укргазбанк продає валюту онлайн за курсом 37,50 грн за долар та 41,55 грн за євро.

monobank продає валюту онлайн за курсом 37,44 грн за долар та 41,10 грн за євро. Зняття — 0,9%.

Укрсиббанк продає валюту онлайн за курсом 36,57 грн за долар та 39,52 грн за євро. Звичайна карта — зняття 1,5%, платинова — 0%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що НБУ з 29 серпня послабив обмеження щодо продажу банками безготівкової валюти населенню.

Регулятор дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту в розмірі 50 000 грн без додаткових зобов'язань.

Крім того, НБУ збільшив зі 100 000 грн до 200 000 грн щомісячний ліміт на купівлю безготівкової валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців, після чого цю валюту можна зняти готівкою. Операції будуть проводитися за курсом, встановленим банками.