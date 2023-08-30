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30 серпня 2023, 16:20 Читать на русском

Де зараз можна придбати валюту онлайн по вигідному курсу

Банки відновили послугу продажу валюти онлайн після рішення НБУ дозволити банкам продавати населенню безготівкову валюту в обсязі 50 тис. грн на місяць.

Банки відновили послугу продажу валюти онлайн після рішення НБУ дозволити банкам продавати населенню безготівкову валюту в обсязі 50 тис.
Фото: pixabay.com

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Купівля валюти онлайн по вигідному курсу без депозиту

  • Сенс Банк продає валюту онлайн за курсом 37,40 грн за долар та 41,00 грн за євро. При цьому зняття 2 рази на місяць відбувається без комісії.
  • Абанк продає валюту онлайн за курсом 37,45 грн за долар та 41,32 грн за євро.
  • Приватбанк продає валюту онлайн за курсом 37,45 грн за долар та 41,49 грн за євро.
  • Прокредит Банк продає валюту онлайн за курсом 37,70 грн за долар та 40,62 грн за євро. Конвертація — 1,25%.
  • Укргазбанк продає валюту онлайн за курсом 37,50 грн за долар та 41,55 грн за євро.
  • monobank продає валюту онлайн за курсом 37,44 грн за долар та 41,10 грн за євро. Зняття — 0,9%.
  • Укрсиббанк продає валюту онлайн за курсом 36,57 грн за долар та 39,52 грн за євро. Звичайна карта — зняття 1,5%, платинова — 0%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що НБУ з 29 серпня послабив обмеження щодо продажу банками безготівкової валюти населенню.

Регулятор дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту в розмірі 50 000 грн без додаткових зобов'язань.

Крім того, НБУ збільшив зі 100 000 грн до 200 000 грн щомісячний ліміт на купівлю безготівкової валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців, після чого цю валюту можна зняти готівкою. Операції будуть проводитися за курсом, встановленим банками.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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krendel
krendel
30 серпня 2023, 16:39
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Всем желающим в помощь

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