Банки відновили послугу продажу валюти онлайн після рішення НБУ дозволити банкам продавати населенню безготівкову валюту в обсязі 50 тис. грн на місяць.
Де зараз можна придбати валюту онлайн по вигідному курсу
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Купівля валюти онлайн по вигідному курсу без депозиту
- Сенс Банк продає валюту онлайн за курсом 37,40 грн за долар та 41,00 грн за євро. При цьому зняття 2 рази на місяць відбувається без комісії.
- Абанк продає валюту онлайн за курсом 37,45 грн за долар та 41,32 грн за євро.
- Приватбанк продає валюту онлайн за курсом 37,45 грн за долар та 41,49 грн за євро.
- Прокредит Банк продає валюту онлайн за курсом 37,70 грн за долар та 40,62 грн за євро. Конвертація — 1,25%.
- Укргазбанк продає валюту онлайн за курсом 37,50 грн за долар та 41,55 грн за євро.
- monobank продає валюту онлайн за курсом 37,44 грн за долар та 41,10 грн за євро. Зняття — 0,9%.
- Укрсиббанк продає валюту онлайн за курсом 36,57 грн за долар та 39,52 грн за євро. Звичайна карта — зняття 1,5%, платинова — 0%.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що НБУ з 29 серпня послабив обмеження щодо продажу банками безготівкової валюти населенню.
Регулятор дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту в розмірі 50 000 грн без додаткових зобов'язань.
Крім того, НБУ збільшив зі 100 000 грн до 200 000 грн щомісячний ліміт на купівлю безготівкової валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців, після чого цю валюту можна зняти готівкою. Операції будуть проводитися за курсом, встановленим банками.
Джерело: Мінфін
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