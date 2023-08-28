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28 серпня 2023, 14:30 Читать на русском

Довіра клієнтів до Sense Вank значно зросла після націоналізації фінустанови

Рівень довіри корпоративних клієнтів до Sense Bank після зміни власника суттєво зріс. Це підтверджується збільшенням залишків на рахунках юридичних осіб. Так, менше ніж за місяць пасиви юридичних осіб в банку зросли на понад 5 млрд грн, і станом на 28.08 складають більше ніж 25 млрд. грн.

«Sense Bank активізував роботу фінустанови з корпоративними клієнтами та МСБ, — розказує Андрій Соколов, Член Правління Sense Bank. — Особливу увагу ми приділяємо державним установам, адже компетенція команди та наявні послуги дозволяють запропонувати максимально вигідні для обох сторін умови».

Банк вже давно співпрацює з найбільшими підприємствами країни, а саме: Укрзалізницею, Енергоатомом, Нафтогазом тощо. Після націоналізації до цього переліку додаються нові імена серед яких й Укрнафта.

Акціонер банку Міністерство фінансів України підтверджує, що Sense Bank посідає одну з провідних позицій у банківському секторі та є одним із стійких і надійних банків України. Sense Bank уповноважений на виплату пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ. Також банк бере участь у поточних державних програмах та має наміри приєднатися до участі в реалізації нових ініціатив Уряду, спрямованих на підтримку та відбудову економіки України.

Нагадаємо, 22 липня 2023 року Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого Sense Bank, згідно з яким банк перейшов у власність держави.

Sense Bank — державний банк, один із системно важливих банків України з 128 відділеннями по всій Україні. Банк надає зручні сучасні банківські рішення клієнтам у всіх сегментах: від приватних осіб до найбільших компаній, будучи одним із лідерів у впровадженні нових технологій. Фінустанова обслуговує близько 3 млн фізичних, 55 тис юридичних осіб та 85 тис ФОПів. У банку працює близько 4 тис співробітників.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
28 серпня 2023, 15:35
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Доверие умопомрачительно возросло,
особенно после увеличения курсов
продажи доллара США на конверт.депо
с 37,0грн/$ до 37,40грн/$, при наличии комиссии за выдачу валюты с текущего счета, а также месячной абонплаты за обслуживание валютных БПК…
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