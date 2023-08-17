Сенс Банк планує кредитувати за програмами «5-7-9%» та «єОселя»

Після націоналізації Сенс Банк прагне приєднатися до різноманітних державних програм підтримки кредитування, зокрема, «єОселя» та «5−7−9». Про це заявила т.в.о. голови правління банку Олена Зубченко, пише FinClub .

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Плани Сенс Банку

«Ми зараз говоримо про підтримку економіки. Ми будемо долучатися до програми „5−7−9%“. Хочемо стати їх партнерами», — розповіла Зубченко.

За її словами, серед пріоритетів — і програма «єОселя».

«Відносно іпотеки, ми побачили, що є команда іпотеки, яка була релокована і займалася іншими речами. Ми подумаємо, як її запустити і добре, що її зберегли. По «єОселі» ми так само дивимося і хотіли б долучитися. Тому що нам хочеться підтримати наших громадян, яким потрібно дати доступ до житла», — додала вона.

«Сенс Банк, мабуть, є з державних банків одним із найбільш готових по імплементації з технологічної точки зору всіх державних програм. І коли буде ухвалене рішення (приєднатися. — ред.), проблем технологічних не буде», — додав незалежний член наглядової ради банку Ростислав Дюк.

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Із 2022 року діяльність Сенс Банку, коли він ще належав російським власникам, була обмежена НБУ, тому він не міг брати участь в державних програмах.

Проте зараз НБУ поступово знімає обмеження з активних та пасивних операцій вже державного банку, пише видання.

«Деякі обмеження, які були критичні для нас, вже були зняті. Ми зараз розмовляємо з Нацбанком, поступово пишемо запити, щоб можна було проводити більше операцій з депозитами та кредитами», — пояснила Зубченко.

За її словами, Сенс Банк пише обгрунтування в НБУ по кожному послабленню, якого вони прагнуть.

«Ми пишемо обгрунтування і пояснюємо чому нам це потрібно. І підтверджуємо, що все буде добре», — резюмувала вона.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Україна стала власником 100% акцій Сенс Банку, головою правління призначено Кузьміна Дмитра.

Кабінет Міністрів у п’ятницю, 21 липня, ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції Сенс Банку у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк стає державним під управлінням Міністерства фінансів.