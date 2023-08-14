Голова правління Сенс Банку Дмитро Кузьмін подав у відставку

Що далі

Наглядова рада Сенс Банку обіцяє розпочати процес відбору та призначення нового постійного голови правління «якнайшвидше».

«Sense Bank продовжує працювати в звичному режимі з висококваліфікованим персоналом, який максимально компетентно та віддано надає банківські послуги клієнтам. Швидка трансформація Sense Bank як сильної державної фінансової установи після нещодавньої націоналізації йде за планом», — йдеться у заяві банку.

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Передісторія

Дмитро Кузьмін, якого керувати націоналізованим Сенс Банком відібрав Мінфін і погодив НБУ, очолював банк майже три тижні.

Його призначили 22 липня керувати банком з 23 липня, а вже 10 серпня, як повідомляв Forbes, Дмитро Кузьмін подав заяву на звільнення. Хоча його призначили на посаду на 3 роки.

Замість Дмитра Кузьміна тепер заступниця голови правління Сенс Банку Олена Зубченко стала тимчасово виконуючою обов’язки голови правління «для забезпечення безперебійної роботи банку під пильним наглядом та у співпраці з наглядовою радою».

Олена Зубченко в 2023 році була членом Ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Також до приходу в Сенс Банк вона очолювала департамент фінансової політики Міністерства фінансів та була членом ради Фонду розвитку підприємництва.