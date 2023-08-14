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14 серпня 2023, 21:26 Читать на русском

Голова правління Сенс Банку Дмитро Кузьмін подав у відставку

Голова правління Сенс Банку Дмитро Кузьмін подав у відставку за взаємною згодою з особистих причин. Наглядова рада Сенс Банку прийняла відставку Дмитра Кузьміна, повідомляє пресслужба установи.

Голова правління Сенс Банку Дмитро Кузьмін подав у відставку за взаємною згодою з особистих причин.
Фото:forbes.ua

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Що далі

Наглядова рада Сенс Банку обіцяє розпочати процес відбору та призначення нового постійного голови правління «якнайшвидше».

«Sense Bank продовжує працювати в звичному режимі з висококваліфікованим персоналом, який максимально компетентно та віддано надає банківські послуги клієнтам. Швидка трансформація Sense Bank як сильної державної фінансової установи після нещодавньої націоналізації йде за планом», — йдеться у заяві банку.

Читайте: У Сенс Банку може змінитися голова правління — ЗМІ

Передісторія

Дмитро Кузьмін, якого керувати націоналізованим Сенс Банком відібрав Мінфін і погодив НБУ, очолював банк майже три тижні.

Його призначили 22 липня керувати банком з 23 липня, а вже 10 серпня, як повідомляв Forbes, Дмитро Кузьмін подав заяву на звільнення. Хоча його призначили на посаду на 3 роки.

Замість Дмитра Кузьміна тепер заступниця голови правління Сенс Банку Олена Зубченко стала тимчасово виконуючою обов’язки голови правління «для забезпечення безперебійної роботи банку під пильним наглядом та у співпраці з наглядовою радою».

Олена Зубченко в 2023 році була членом Ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Також до приходу в Сенс Банк вона очолювала департамент фінансової політики Міністерства фінансів та була членом ради Фонду розвитку підприємництва.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
Ranet
Ranet
14 серпня 2023, 21:33
#
Потрошат. Жаль, неплохой банк был.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
14 серпня 2023, 21:41
#
Дмитрий Кузьмин посмотрел на внутреннюю документацию Альфа (Сенс-банка)
и решил от греха подальше скорее уволиться, чтобы не попасть под уголовку…

Он не первый, кто из этого банка так скоропостижно сбегает…

Рекорд по скорости увольнения установил член набсовета Шлапак Александр,
который проработал всего неделю с 20 октября 2022 года
и сбежал из Альфа(Сенс-банка), как ошпаренный…
+
0
Sagittarius
Sagittarius
14 серпня 2023, 22:30
#
А чего новый голова должен попадать под уголовку? Это старый менеджмент виноват (олигархический). А после Шлапака никто не попадал под уголовку.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
14 серпня 2023, 23:06
#
«А чего новый голова должен попадать под уголовку?»

Значит будем придерживаться общепринятой версии:
«уволился по личным причинам», которые внезапно
появились после его вступления в должность менее
трёх недель назад.

«после Шлапака никто не попадал под уголовку.»

Виктория Михайле и ещё парочка уже бывших
топ-менеджеров сейчас находятся под следствием.
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