У Сенс Банку може змінитися голова правління — ЗМІ

Сенс Банк , який держава націоналізувала кілька тижнів тому, може отримати нового голову правління через проблеми зі здоровʼям чинного голови Дмитра Кузьміна та не надто переконливу роботу нового менеджменту. Про це йдеться в статті Forbes .

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Що відомо

Видання, посилаючись на співрозмовників в банку та держструктурах, зазначає, що чинний голова правління Сенс Банку може втратити свою посаду.

У Forbes пояснюють, що Кузьмін може бути звільненим, через деякі проблеми зі здоровʼям та суттєві проблеми з прийняттям рішень та в комунікації нового менеджменту та решти працівників банку.

Видання наводить цитату одного зі своїх джерел в менеджменті банку, який стверджує, що «голова правління взагалі нічого не підписує, навіть «текучку».

«Ситуація досягла апогею в четвер, 10 серпня, коли Кузьмін навіть написав заяву про відставку, про що Forbes стало відомо від двох співрозмовників у державних структурах. Щоправда, вона не була належно оформлена з юридичної точки зору, уточнив один із них», — йдеться в повідомленні.

Додається, що сам Кузьмін не відповів на прохання Forbes дати коментар для цієї статті.

Голова наглядової ради «Сенсу» Шевкі Аджунер послався на коментар пресслужби про те, що банк «не коментує безпідставних чуток». Член наглядової ради Владислав Власюк також назвав цю інформацію «чутками».

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Україна стала власником 100% акцій Сенс Банку, головою правління призначено Кузьміна Дмитра.

Кабінет Міністрів у п’ятницю, 21 липня, ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції Сенс Банку у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк стає державним під управлінням Міністерства фінансів.