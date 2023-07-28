Черга за Worldcoin, кандидат у президенти США купив біткоїни для дітей: що нового на ринку криптовалют

Сем Альтман показав довгу чергу японців за Worldcoin

Глава OpenAI Сем Альтман поділився відео з Японії з довгою чергою охочих відсканувати сітківку ока в обмін на токени проекту Worldcoin (WLD).

Після ідентифікації біометричним способом користувачі отримують 25 WLD (близько $55). Сканування відбувається за допомогою Orb.

«Одна людина проходить верифікацію кожні 8 секунд», — заявив Альтман.

3 день @worldcoin launch, crazy lines around the world. one person getting verified every 8 seconds now. pic.twitter.com/vHRu1sWMT3 — Sam Altman (@sama) July 26, 2023

24 липня Worldcoin оголосив про офіційний запуск і вихід нативного токена WLD. Лістинг нової монети підтримали криптобіржі Binance, Bybit та OKX.

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З початку року біржа OKX збільшила резерви у криптовалютах на $3,8 млрд.

Біржа OKX опублікувала дев'ятий щомісячний звіт про резерви (Proof-of-Reserves), показавши $11,3 млрд у біткоїні, Ethereum та стейблкоїни USDT від Tether.

За останні два місяці показник зріс на $1,3 млрд, з початку року — на $3,8 млрд.

Звіт охоплює 22 цифрові активи, серед яких USD Coin (USDC), Dogecoin (DOGE), XRP від Ripple, Solana (SOL) та інші. За даними біржі, клієнтські кошти на платформі забезпечені більш як на 100%.

Клієнтські активи OKX переважно зберігаються в холодних гаманцях.

Згідно з прес-релізом, компанія зафіксувала сотні тисяч переглядів користувачів сторінки Proof-of-Reserves та інструменту самоперевірки з моменту запуску сервісів наприкінці 2022 року.

Кандидат у президенти США купив 14 біткоїнів для своїх дітей

Учасник поточних передвиборчих перегонів США Роберт Френсіс Кеннеді-молодший придбав у травні 2023 року 14 BTC (близько $420 000 за середнім курсом на той момент) для своїх дітей як інвестицію.

Під час подкасту The Wolf Of All Streets політик розповів, що хотів довести свою відданість першій криптовалюті. Раніше журналісти критикували Кеннеді за просування цифрового активу, оскільки він не володів ним.

«Я купив по два біткоїни для кожного з моїх сімох дітей. Тепер я криптоінвестор. Впевнений, тепер (ЗМІ, ред.) знайдуть інший спосіб напасти на мене, але ніхто не зможе сказати, що я не вкладав свої гроші в те, про що говорив», — зазначив Кеннеді-молодший.

Прокуратура США вимагає утримувати Сема Бенкмана-Фріда під вартою

Федеральна прокуратура вимагає змінити запобіжний захід для колишнього CEO біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда (SBF) і утримувати його під вартою до моменту розгляду справи в жовтні. Про це повідомляє Reuters.

За словами прокурора Даніель Сассун, перебування Бенкмана-Фріда на волі «не може забезпечити безпеку суспільства».

Запит сторони звинувачення надійшов після того, як засновник зазнала краху біткоїн-біржі передав репортеру New York Times особисті записи екс-CEO Alameda Research Керолайн Еллісон. На думку Сассун, це говорить про намір дискредитувати свідка у справі.

Федеральний суддя Льюїс Каплан ухвалив, що всім учасникам процесу заборонено обговорювати матеріали розгляду з пресою. Адвокат SBF зазначив, що його клієнт згоден з вимогою, але він має поширюватися і на свідків звинувачення.

Рішення щодо заходу попереднього утримання обвинуваченого винесуть 3 серпня.