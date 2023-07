Черга за Worldcoin, кандидат у президенти США купив біткоїни для дітей: що нового на ринку криптовалют

Глава OpenAI Сем Альтман поділився відео з Японії з довгою чергою охочих відсканувати сітківку ока в обмін на токени проекту Worldcoin (WLD).

Після ідентифікації біометричним способом користувачі отримують 25 WLD (близько $55). Сканування відбувається за допомогою Orb.

«Одна людина проходить верифікацію кожні 8 секунд», — заявив Альтман.

3 день @worldcoin launch, crazy lines around the world. one person getting verified every 8 seconds now. pic.twitter.com/vHRu1sWMT3