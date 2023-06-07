Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України

Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України на 2023 рік до 2% з 3,3%, які він прогнозував у січні цього року. Про це йдеться в червневій доповіді СБ «Global Economic Prospects», пише «Інтерфакс-Україна».

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Погіршення прогнозу

«В Україні вторгнення росії продовжує завдавати важких людських та економічних втрат. Перспективи відзначені яскраво вираженою невизначеністю», — йдеться в доповіді.

Банк пояснив погіршення прогнозу здебільшого врахуванням економічних потрясінь, спричинених руйнуванням енергетичної інфраструктури в четвертому кварталі 2022 року.

Зазначається, що державні фінанси залишаться під тиском, незважаючи на офіційну зовнішню підтримку, включно з нещодавно узгодженим фінансуванням МВФ у розмірі $15,6 млрд у рамках Механізму розширеного фінансування EFF.

СБ нагадав, що витрати на реконструкцію і відновлення оцінюються в 2,6 раза вище рівня ВВП 2022 року, і в Європі зареєстровано понад 8 млн біженців.

Банк слідом за МВФ, як і раніше, відмовляється від прогнозу української економіки на наступні роки, хоча для інших країн він дає їх і на 2024, і на 2025 роки.

Прогноз по США, Китаю та Європи

Прогноз зростання ВВП США на 2023 рік підвищено до 1,1% з очікуваних у січні 0,5%, на 2024-й — знижено до 0,8% з 1,6%

Економіка єврозони, згідно з прогнозом СБ, збільшиться на 0,4% поточного і на 1,3% наступного року. Раніше очікувалося, що ВВП єврозони не зміниться 2023 року і збільшиться на 1% 2024-го.

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Прогноз підйому китайської економіки на цей рік поліпшено до 5,6% з 4,3%, на наступний — знижено до 4,6% з 5%.

У 2025 році, згідно з прогнозом СБ, економіка США зросте на 2,3%, єврозони — також на 2,3%, Китаю — на 4,4%.

«Глобальна інфляція виявилася стійкою, проте буде поступово сповільнюватися, оскільки попит в економіці знижується, і зростання цін на сировинні товари слабшає», — йдеться в доповіді.

Проте темпи базової інфляції в багатьох країнах, імовірно, залишатимуться вищими за доковідні рівні й після 2024 року, зазначають у СБ.