У «Київміськбуді» розповіли про масштаб фінансових проблем забудовника

Холдингова компанія « Київміськбуд » потребує 24 млрд грн, щоб завершити будівництво 20 житлових комплексів, повідомила Forbes Ukraine директорка департаменту продажу та маркетингу Тетяна Маркова. За її словами, 4,5 млрд грн необхідно для добудови 9 ЖК, які компанія отримала від збанкрутілого конкурента « Укрбуд ».

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Фінансові проблеми забудовника

Станом на середину липня роботи велися лише на чотирьох обʼєктах «Київміськбуду». За словами представниці ініціативної інвесторської групи Маргарити Якуби, більшість із близько 20 000 інвесторів очікують квартири по кілька років. Середня затримка у забудовника становить 17 місяців.

У «Київміськбуду» є три ключові проблеми: перша — як і більшість гравців на будівельному ринку України КМБ роками працював за моделлю перехресного фінансування, коли будівництво здійснюється виключно за рахунок коштів нових інвесторів; друга — борги перед КМБ; третя — до війни «Київміськбуд» регулярно оплачував послуги підрядників і навіть співробітників квартирами (за собівартістю), говорить співрозмовник з ринку нерухомості.

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«Тепер підрядники не погоджуються на таку схему, розуміючи, що продати квартири на майже мертвому ринку нереально», — зазначає він.

Щоб розв'язувати проблему проведуть аудит «Київміськбуду», до якого залучать одну з компаній «великої четвірки» коштом самого холдингу. Наразі проводиться конкурсний відбір, зазначив начальник управління приватизації та корпоративних прав КМДА та член наглядової ради «Київміськбуду» Юрій Береговий.

Мета аудиту — перевірити фінансовий стан компанії та встановити необхідну суму для його стабілізації, а також знайти варіанти виходу з ситуації. Пропозиції має скласти аудитор, перевірка може тривати від двох до шести місяців.

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Для додаткової перевірки Київська міськрада ще два місяці тому створила тимчасову контрольну комісію, яка діятиме пів року.

Раніше голова компанії Ігор Кушнір заявляв про два сценарії вирішення проблем: викуп столичною владою нерухомості на 300 млн грн або докапіталізація на 1 млрд грн. За словами Маркової, варіант викупу квартир містом справді розглядався, але його відклали після рішення провести аудит, а залучити кредити у банках на прийнятних умовах КМБ не вдалося.

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