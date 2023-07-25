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25 липня 2023, 12:27 Читать на русском

У «Київміськбуді» розповіли про масштаб фінансових проблем забудовника

Холдингова компанія «Київміськбуд» потребує 24 млрд грн, щоб завершити будівництво 20 житлових комплексів, повідомила Forbes Ukraine директорка департаменту продажу та маркетингу Тетяна Маркова. За її словами, 4,5 млрд грн необхідно для добудови 9 ЖК, які компанія отримала від збанкрутілого конкурента «Укрбуд».

Холдингова компанія «Київміськбуд» потребує 24 млрд грн, щоб завершити будівництво 20 житлових комплексів, повідомила Forbes Ukraine директорка департаменту продажу та маркетингу Тетяна Маркова.

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Фінансові проблеми забудовника

Станом на середину липня роботи велися лише на чотирьох обʼєктах «Київміськбуду». За словами представниці ініціативної інвесторської групи Маргарити Якуби, більшість із близько 20 000 інвесторів очікують квартири по кілька років. Середня затримка у забудовника становить 17 місяців.

У «Київміськбуду» є три ключові проблеми: перша — як і більшість гравців на будівельному ринку України КМБ роками працював за моделлю перехресного фінансування, коли будівництво здійснюється виключно за рахунок коштів нових інвесторів; друга — борги перед КМБ; третя — до війни «Київміськбуд» регулярно оплачував послуги підрядників і навіть співробітників квартирами (за собівартістю), говорить співрозмовник з ринку нерухомості.

Читайте: Київміськбуд відновив роботи на чотирьох майданчиках

«Тепер підрядники не погоджуються на таку схему, розуміючи, що продати квартири на майже мертвому ринку нереально», — зазначає він.

Щоб розв'язувати проблему проведуть аудит «Київміськбуду», до якого залучать одну з компаній «великої четвірки» коштом самого холдингу. Наразі проводиться конкурсний відбір, зазначив начальник управління приватизації та корпоративних прав КМДА та член наглядової ради «Київміськбуду» Юрій Береговий.

Мета аудиту — перевірити фінансовий стан компанії та встановити необхідну суму для його стабілізації, а також знайти варіанти виходу з ситуації. Пропозиції має скласти аудитор, перевірка може тривати від двох до шести місяців.

Читайте:Голова Київміськбуду виїхав за кордон із довідкою про інвалідність та підкорив Еверест. У пресслужбі прокоментували

Для додаткової перевірки Київська міськрада ще два місяці тому створила тимчасову контрольну комісію, яка діятиме пів року.

Раніше голова компанії Ігор Кушнір заявляв про два сценарії вирішення проблем: викуп столичною владою нерухомості на 300 млн грн або докапіталізація на 1 млрд грн. За словами Маркової, варіант викупу квартир містом справді розглядався, але його відклали після рішення провести аудит, а залучити кредити у банках на прийнятних умовах КМБ не вдалося.

Читайте: Затримка термінів здачі та відсутність фінансування: що відбувається з недобудовами Київміськбуду

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+30
Lamo
Lamo
25 липня 2023, 12:38
#
«Мета аудиту — перевірити фінансовий стан компанії та встановити необхідну суму для його стабілізації» — лол якийсь… А виявити причину такої недостачі мета не стоїть?
+
+15
nsns3212
nsns3212
25 липня 2023, 12:44
#
Пропали гроши, никогда такого не было и вот снова
а как же рассказы риелторов что будет только дорожать и надо брать будки в муравейниках
+
+15
Rubi0
Rubi0
25 липня 2023, 12:56
#
Когда уже запретят это ммм под названием «перекрестное строительство». У кого даже из стран соседей такое еще возможно?
+
+15
yarg
yarg
25 липня 2023, 12:59
#
Тогда , когда мы перейдем на обычную мировую практику — продажу готовых квартир с оделкой и мебелью. Когда прекратятся продажи котлованов и воздуха , байки об «инвесторах» и весь этот треш.
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