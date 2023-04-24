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24 квітня 2023, 12:44 Читать на русском

Київміськбуд відновив роботи на чотирьох майданчиках

Холдингова компанія Київміськбуд відновлює роботи на чотирьох будівельних майданчиках. Про це повідомив президент компанії Ігор Кушнір у Facebook.

Холдингова компанія Київміськбуд відновлює роботи на чотирьох будівельних майданчиках.

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Де відновлюють будівництво

«Це Ж К „Урлівський-1“, „Урлівський-2“, Mirax та „Абрикосовий“. На перших трьох будівельники працюють вже, на останньому розпочнуть днями», — уточнив він.

За словами Кушніра, цим кроком «Київміськбуд» засвідчує готовність будувати далі.

Він наголосив, що на компанії лежить відповідальність перед майже 20 тис. інвесторів, яку вона «не збирається перекладати».

Передісторія

Раніше Кушнір повідомляв, що компанія не може відновити будівництво своїх об'єктів у повному обсязі. Серед причин він назвав подорожчання будматеріалів, скорочення кількості кваліфікованих кадрів та практично повну відсутність продажів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
+94
bonv
bonv
24 квітня 2023, 12:56
#
А як же мільярд?:)
+
+99
vietcong1965
vietcong1965
24 квітня 2023, 13:32
#
Так они и не строят. Когда 5 человек работает на дом в 25 этажей из 3 подъездов — это видимость строительства. Называется пустить пыль в глаза!
+
+72
bonv
bonv
24 квітня 2023, 13:38
#
Риэлтор Яша, продал две квартиры с видом на море, на 18 этаже, в строящемся 16-ти этажном доме. Во-о пыль в глаза!:)))
+
+15
BEZE
BEZE
24 квітня 2023, 15:33
#
На лоха;))
+
0
Benderitto
Benderitto
24 квітня 2023, 17:38
#
Ага. возобновить активность инвесторов, а далее всех кинуть мол война)
+
+27
BEZE
BEZE
24 квітня 2023, 15:33
#
Бездонна яма;))
+
+66
bonv
bonv
24 квітня 2023, 12:57
#
Это раньше было — вырыть другому яму, а теперь — это называется продать жилье на стадии котлована…
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/125944/
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