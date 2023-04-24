Київміськбуд відновив роботи на чотирьох майданчиках

Холдингова компанія Київміськбуд відновлює роботи на чотирьох будівельних майданчиках. Про це повідомив президент компанії Ігор Кушнір у Facebook .

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Де відновлюють будівництво

« Це Ж К „Урлівський-1“, „Урлівський-2“, Mirax та „Абрикосовий“. На перших трьох будівельники працюють вже, на останньому розпочнуть днями», — уточнив він.

За словами Кушніра, цим кроком «Київміськбуд» засвідчує готовність будувати далі.

Він наголосив, що на компанії лежить відповідальність перед майже 20 тис. інвесторів, яку вона «не збирається перекладати».

Передісторія

Раніше Кушнір повідомляв, що компанія не може відновити будівництво своїх об'єктів у повному обсязі. Серед причин він назвав подорожчання будматеріалів, скорочення кількості кваліфікованих кадрів та практично повну відсутність продажів.