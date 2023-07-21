Головне за тиждень: Націоналізація Сенс Банку, як заробити на євро та банки блокують рахунки клієнтам

Війна суттєво вплинула на пріоритети банківських VIP-клієнтів. Це змусило фінустанови переглянути і відкоригувати свої програми преміального обслуговування. Як саме, — розкаже «Мінфін».

Кабмін ухвалив рішення про націоналізацію Сенс Банку

Кабінет Міністрів у п’ятницю, 21 липня, ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції Сенс Банку (раніше Альфа-банк) у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк стає державним під управлінням Міністерства фінансів.

У Фонді гарантування пояснили, що буде з коштами клієнтів Сенс Банку після початку його націоналізації

Після початку націоналізації Сенс Банк буде працювати у звичайному режимі, без додаткових обмежень зі сторони Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Компенсація за знищене житло: як отримати гроші та житлові сертифікати

В Україні стартувала програма компенсацій за знищене житло. Зруйновані квартири відшкодують грошима або житловими сертифікатами. Як працюватиме програма на практиці та чи містить корупційні ризики, розповіла Мартина Богуславець, виконавча директорка Інституту законодавчих ідей.

Євро стрімко дорожчає: що відбувається і як на цьому заробити

Період відносної стабільності євровалюти знову у минулому. Пара євро/долар на міжнародних ринках входить у черговий період турбулентності, на якій вже готуються заробити спекулянти. Як опинитися в тренді та заробити самим — розповість «Мінфін».

Вкладники біжать із Привату: чому це відбувається і куди вони йдуть

За даними Опендатабот, протягом січня-травня українські банки заробили 53,59 млрд грн, що у 2,2 раза більше показника відповідного періоду 2021 року. Такий результат платформа для роботи з відкритими даними вважає рекордними. Як дають заробляти своїм вкладникам банки з депозитним портфелем від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Банки масово блокують рахунки клієнтам: що радять фінансисти, аби зменшити такий ризик

Блокування рахунків стало найбільшою проблемою клієнтів банків. На це минулого місяця найчастіше скаржилися наші читачі. Чому люди втрачали доступ до своїх грошей, а подібні випадки стали масовими, що радять фінансисти, аби зменшити подібні ризики, — розповімо у свіжому Народному рейтингу банків.

Росіяни знищили 60 тисяч тонн зерна в морських портах «Одеса» і «Чорноморськ»

Внаслідок російських атак 18−19 липня на інфраструктуру на Одещині в морських портах «Одеса» і «Чорноморськ» було знищено 60 тисяч тонн зерна.

Банки переводять клієнтів на роботів: до яких банків додзвонитися складніше

Українцям стає дедалі складніше додзвонитися до «живого» менеджера контакт-центру та отримати від нього консультацію. Залишається покладатися на роботів та сайти фінустанов. Причому, «людянішим» спілкування з банком навряд чи вже стане. Великі банки планують максимально переводити своїх клієнтів на роботизованих помічників та готуються застосовувати технологію чату-GPT. Як це позначається на рівні сервісу, розбирався «Мінфін».

Приватбанк та ZEN.COM запустили безкоштовні перекази в Україну

Приватбанк та компанія ZEN.COM з 18 липня 2023 року запустили сервіс швидких грошових переказів на картки та номери рахунків IBAN ПриватБанку.

У Польщі працюють понад 25 тисяч українських бізнесів: кого шукають на роботу

Тисячі нових українських бізнесів відкрилися у Польщі, і їхня кількість продовжує зростати. Кого хочуть винаймати наші підприємці і які вакансії є найзатребуванішими, розповіла віцепрезидент міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal Лілія Терещенко.

Мінфін знижує ставки за ОВДП: як на це відреагували покупці

За минулі три тижні об'єм покупок ОВДП зменшився на третину, але кількість угод залишилась незмінною. Такі дані Євгенія Грищенко, заступниця директора ICU, наводить на підставі статистики власної компанії. Які ще зміни відбулись за цей час на ринку цінних паперів Мінфіну, вона розповіла в черговому огляді для «Мінфіну».

Банкіри спрогнозували курс до кінця літа і визначили кращий час для купівлі долара