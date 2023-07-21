Преміальні запити: які банківські продукти використовують заможні клієнти

Війна суттєво вплинула на пріоритети банківських VIP-клієнтів. Це змусило фінустанови переглянути і відкоригувати свої програми преміального обслуговування. Як саме, — розкаже «Мінфін».

VIP-сегмент під час війни: більше клієнтів — гостріша конкуренція

Попри повномасштабну війну, кількість VIP-клієнтів, які обслуговуються в межах преміального банкінгу або пакету private banking, у більшості фінустанов зростає. Банкіри кажуть, що з початком війни заможні українці відклали на «після перемоги» дорогі покупки чи розширення бізнесу, а зібрані кошти понесли до банків.

«Таким чином, приріст портфелю пасивів за перші 6 місяців війни серед 15 системно важливих банків України становив понад 4%», — коментує Марія Лиманська, начальник управління розвитку преміум-банкінгу Райффайзен Банку.

Аналогічні дані наводять й у Креді Агріколь. Частка преміальних клієнтів тут становить близько 4%, проте, їх кількість постійно зростає. «Понад 40% преміум-клієнтів залишаються з нами понад 5 років. Це, мабуть, найкраще свідчення довіри до нашого преміального банкінгу», — розповідає Єлизавета Тимошенко, директорка департаменту розвитку преміум-банкінгу Креді Агріколь.

В інших банках кажуть про менші цифри — 1−2%, але теж підтверджують збільшення преміального сегменту. В Укргазбанку й Ощадбанку, наприклад, за останній рік портфель клієнтів зріс на понад 20%.

Фінансисти визнають, що завжди змагалися за грошовитих клієнтів, а з підвищенням нормативів резервування ця боротьба стала ще затятішою. Адже преміальний сегмент, по-перше, найстійкіший до падіння доходів, по-друге, є найдохіднішим для фінустанов серед інших сегментів роздрібного бізнесу.

Аби привабити клієнта, фінустановам доводиться розширювати пропозиції. Наприклад, у Таскомбанку впроваджено концепцію сімейного офісу.

«Ми пропонуємо унікальну концепцію сімейного офісу з пакетом елітних карток „ТАС-Еліт Сімейний“. Сімейний офіс передбачає надання ексклюзивних продуктів від Private banking ТАСКОМБАНКУ та комплексне обслуговування особистих, сімейних та бізнес фінансів клієнта в одному банку, в одному відділенні та в одного персонального сімейного менеджера. Враховуючи стан клієнтського рахунку, особливості сімейних бізнесів, кількість, вік та потреби кожного члена сім'ї, особистий фінансовий консультант запропонує вигідні та зручні фінансові рішення задля заощадження та примноження особистих коштів та для зростання сімейного бізнесу клієнтів», — прокоментував запровадження сімейного офісу заступник голови правління Таскомбанку Олег Поляк.

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Статусний клієнт: хто він та що хоче

Умови входу до «клубу VIP» у кожної фінустанови свої, але, здебільшого, вони передбачають: купівлю преміального пакета або ж наявність значної суми коштів на рахунках. Це може бути не менше 750 тис. грн, як у Креді Агріколь, 1 млн грн — в Ощаду, чи 3 млн грн — в Укргазбанку, від $100 тис. (або у гривневому еквіваленті) — у Таскомбанку.

Вартість преміального пакета залежить від класу карти, на базі якої він реалізований, кількості сервісів і послуг, передбачених у ньому, та якості їх надання. В середньому, клієнту це обходиться у 400 грн на місяць. Щоправда, у більшості випадків є можливість безкоштовного обслуговування, якщо виконуються певні умови, наприклад, за сумою обігу готівки. Здебільшого, вона становить від 15 тис. грн. Деякі банки під час війни знизили цей поріг. Такі поступки для статусних клієнтів запропонував, зокрема, Креді Агріколь, встановивши щомісячну суму обігу 10 тис. грн для пакета La Force та 20 тис. грн — для Sommelier.

Щоправда, all inclusive, як і раніше, коштує чимало. Подекуди, річна плата за обслуговування преміального пакету коштує 10 тис грн, а то й більше. У банку Восток, скажімо, за платіжну картку «Luxury» Visa Infinite треба віддавати щороку 36 тис. грн.

Все ж, у багатьох випадках пакети виявляються вигіднішими, навіть з врахуванням всіх витрат на їх обслуговування. Основна вигода клієнта з пакетом — безкоштовні послуги, за які, зазвичай, доводиться платити. Йдеться про доступ до бізнес-залів аеропортів, послуги персонального менеджера, страхування, бонусні програми тощо. На них, за словами банкірів, можна заощадити 20 тис. грн і більше на рік. Головне — правильно підійти до вибору пакету.

Опитані «Мінфіном» банкіри кажуть, що за час війни не переглядали умови входу до private banking.

«Ми маємо такі більше умовні критерії входу в сегмент. Для Креді Агріколь головне — розвивати з клієнтом відносини, щоб у майбутньому стати ключовим банком для нього в плані збереження капіталу, а наша картка має стати top of the wallet», — зауважує Єлизавета Тимошенко.

Не відбулося суттєвих змін і в профайлі статусного клієнта. Ним, за словами банкірів, як і раніше, є:

чоловіки або жінки 40−60 років,

мають вищу освіту,

власники бізнесу, топменеджери та члени їх сімей,

середній річний рівень доходу від $30 тис. на рік,

мають великі заощадження,

здійснюють транзакції на тисячі гривень щомісяця,

цікавляться інвестиціями.

Натомість, як зазначають фінансисти, змінилися запити VIPів. Серед першочергових виділяють:

надійність банку, який допоможе зберегти капітал клієнта та його сім'ї;

професіоналізм персонального менеджера, що завжди на зв’язку та вирішує усі персональні фінансові питання — від щоденних платежів до управлінням капіталу;

можливість формувати інвестиційний портфель;

підтримка з відкриттям рахунків за кордоном;

розвиток цифрових і дистанційних сервісів.

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Актуальні пропозиції найбільших гравців

«Мінфін» проаналізував пропозиції 15 найбільших банків за кількістю емітованих платіжних карток.

Загалом, за останній рік банки суттєво наростили підтримку своїх клієнтів за кордоном, додали пакети страхування, відкрили доступ до телемедицини, збільшили кешбеки. Також наростили свою вагу консьєрж-сервіс та персональний менеджер, які стають для статусного клієнта незамінними помічниками у дедалі ширшому колі питань.

Пропозиції банків для VIP-клієнтів

Банк Назва продукту Вартість випуску, грн Обслугову-

вання, грн на місяць, крім випадків, де вказується річна плата Комісія за зняття коштів Кредитний ліміт, грн/пільговий період, днів Основні переваги А-Банк Mastercard World Elite Visa Signature 1 000 300 грн, або 0, якщо обіг за попередній місяць понад 20 000 грн Власні кошти:

У мережі/пунктах видачі українських банків — 0,9%. За межами України — 2%. Кредитні кошти у будь-яких банках світу, а також за операції з quasi-валютою — 4%, мін. 20 грн. До 500 тис./до 62 днів ● Консьєрж-сервіс ● Персональний банкір ● Fast line та Lounge ● Сейфові скриньки ● Кешбек до 20% ● Відсотки на залишок власних коштів Восток Luxury: картки Visa Infinite та MC World Elite 0 3 000 У касах/банкоматах банку:

до 200 000 грн/міс. — 0;

від 200 000,01 грн — 0,5% + 5 грн. У банкоматах інших банків України:

до 200 000 грн/міс. — 0;

від 200 000,01 грн — 1,5% + 5 грн. За межами України — 2% (мін. 5 USD). - ● Персональний VIP-менеджер ● Цілодобовий консьєрж-сервіс ● Priority Pass ● Ексклюзивні пропозиції та знижки у торгівельно-сервісних закладах у всьому світі ● Знижки та пропозиції від компаній-партнерів в Україні та за кордоном ● Страхування ● Преміальні сервіси для подорожей. Voyage: картки MC World Elite або Visa Signature 4 000 500 грн, або 0 за умови обігу від 50 000 грн У касах/банкоматах банку:

до 10 000 грн/міс. — 0;

від 10 000,01 грн — 0,5% + 5 грн. У банкоматах інших банків України:

до 10 000 грн/міс. — 0;

від 10 000,01 грн — 1,5% + 5 грн. За межами України — 2% (min 5 USD) monobank/Універсал Банк monobank platinum 500 300 грн — якщо основна картка фізична, додаткова — віртуальна 400 грн — якщо і основна картка, і віртуальна — фізичні У мережі банків України:

власні кошти — 0,9%;

кредитні кошти — 3,5%. У мережі банків за кордоном:

власні кошти протягом місяця:

до 5 000 грн — 0;

більше 5 000 грн — 2%; кредитні кошти — 3,5%. до 500 тис. грн/до 62 днів ● Доступ до всіх бізнес-залів від Mastercard і Lounge Key безлімітно ● Консьєрж-сервіс ● Мильна програма ● Fast Track ● Перша картка в Європі, на яку можна наносити номер, термін дії та CVV ● Кешбек до 20% Iron Bank 2 000 750 грн У мережі банків України:

власні кошти — 0,9%;

кредитні кошти — 3%. У мережі банків за кордоном протягом місяця:

власні кошти:

до 10 000 грн — 0;

понад 10 000 грн — 2%;

кредитні кошти — 3%. до 500 тис. грн/до 31 днів ОТП Банк Premium Black Edition 0 0 Власні кошти:

У банкоматах банку — 1%. У банкоматах інших банків в Україні — 1,5% + 10 грн/ 1 $/€. За кордоном — 1,8% + 40 грн/ 3 $/€. За рахунок ліміту овердрафт:

у банкоматах будь-яких банків в Україні — 4% + 6 грн. За кордоном — 4% + 32 грн. Індивідуально/до 55 днів ● Два преміальних менеджери ● Інформаційна підтримка 24/7 ● Fast Track, Lounge Key ● Індивідуальна відсоткова ставка за депозитами ● Купівля та продаж ОВДП ● Кредит під депозит на вигідних умовах ● Знижка на банківську комірку ● Преміальні сервіси для подорожей Elite Private Banking MasterCard 0 0 У банкоматах банку — 1%. У банкоматах інших банків в Україні — 1,5% + 10 грн. За кордоном — 1,8% + 40 грн. - Ощадбанк Пакет Elite Extra: картки Visa Infinite і MC World Elite 0 7000 грн/рік, або знижка 50%, за умови наявності відкритого депозиту у банку на суму 2,5 млн грн або 100 тис. USD/EUR. В банкоматах банків в Україні:

до 20 000 грн на міс. — 0;

понад 20 000 грн — 1%. В касах банку:

двічі на міс. — 0;

кожна наступна — 1%. В касах інших банків України — 1,5% + 5 грн. За кордоном — 1,5% + 35 грн. - ● Преміальне обслуговування ● Особистий банкір ● Консьєрж-сервіс ● Lounge Key та Fast Line ● Страхова програма для виїжджаючих за кордон ● Програми лояльності Південний Безмеж/Visa Signature 2 000 400 грн, або 0 за умови обігу від 15 000 грн У банкоматах/касах банку:

до 15 000 грн на міс. — 0;

понад 15 000 грн — 0,4% (мін. 5 грн). В банкоматах/касах інших банків України — 1,2% (мін. 5 грн); За кордоном:

перша операція в місяць — 0;

кожна наступна — 1,5% + 2 USD. ● Персональний менеджер ● Консьєрж-сервіс ● Lounge Key ● Повне страхування ● Медична та інформаційна підтримка ● Знижка до 35 % при бронюванні авто Пакет Еліт: картка MC World Elite 3 500 800 грн, або 0 за умови обігу від 30 000 грн У банкоматах/касах банку: до 30 000 грн. на міс. — 0; понад 30 000 грн. — 0,3% (мін. 5 грн). В банкоматах/касах інших банків України — 1,2% (мін. 5 грн). За кордоном:

перші 3 операції на міс. — 0;

кожна наступна — 1,5% + 2 USD. Приватбанк Пакет Premium 0 200 грн, або 0 за умови обігу від 25 000 грн В українських банках/банкоматах у межах України:

власні — 1%,

кредитні — 3%. У закордонних банках/банкоматах:

власні — 2%,

кредитні — 3%. до 300 тис. /до 55 днів ● Миттєвий випуск Digital карток ● Персональний банкір ● Консьєрж-сервіс ● Преміальні сервіси в Україні та за кордоном ● Акції та пропозиції від банку й партнерів ● Кешбек Пакет Premium PLUS: Visa Signature/ MC World Black Edition 400 грн, або 0 за умови обігу від 30 000 грн Пакет Premium MAX: World Elite/Visa Infinite Premium 600 грн, або 0 за умови обігу від 50 000 грн до 400 тис. /до 55 днів ПУМБ Black Platinum 0 500 грн, або 0 грн за умови обігу від 10 000 грн У банкоматах будь-яких банків в Україні — 0. В касах банку:

до 1 млн грн на місяць — 0;

понад 1 млн грн на місяць — 0,5%. В касах інших банків в Україні — 1,5%. За кордоном — 1,5% + 4 USD. індивідуально ● Консьєрж-сервіс ● Персональний банкір ● Fast Line, Lounge Key ● Програма винагород ● Телемедицина ● Страхування та захист 0% ● 0% — перекази на картки будь-якого банку та валютообмін у ПУМБ Online Premiere 1 000 грн, або 0 грн за умови обігу 30 000 грн В банкоматах будь-яких банків в Україні — 0. В касах банку:

до 3 млн грн на міс. — 0;

понад 3 млн грн на міс. — 0,5%. В касах інших банків в Україні — 1,5%. За кордоном — 1,5% + 4 USD. Райффайзен Банк Prestige 0 650 грн, або 0 грн за умови обігу від 15 000 грн У касах/банкоматах всіх банків на території України — 0. За кордоном — 2%. - ● Персональний менеджер ● Пріоритетне обслуговування ● Консьєрж-сервіс ● Телемедицина ● Поліс страхування ● Fast Track, Lounge Key та інші аеропортові сервіси ● Захист покупок та подовжена гарантія — страхування при втраті/крадіжці/пошкодженні товару StartUp 200 грн, або 0 грн за умови обігу від 10 000 грн Exclusive 2 000 грн, або 0 грн за умови обігу від 60 000 грн У касах та банкоматах у всьому світі — 0. Mastercard World Elite 250 грн Власні та кредитні кошти:

У банкоматах/касах банку — 3% + 15 грн. В мережі інших банків в Україні — 3% + 15 грн. За кордоном — 0. до 500 тис./до 57 днів Platinum Mastercard 0 Власні та кредитні кошти:

У банкоматах/касах банку — 3% + 15 грн. В мережі інших банків в Україні — 3% + 15 грн. За кордоном:

3 операції зняття на міс. — 0;

усі наступні — 3% + 33 грн. У касах інших банків за кордоном — 3% + 33 грн. Сенс Банк Black 0 150 грн, або 0 за умови обігу від 10 000 грн У касах банку:

двічі на міс. — 0,

кожна наступна операція — 3%, min 25 грн. (1 usd, 1 евро). Через банкомати у всьому світі:

до 50 тис. грн — 0,

понад 50 тис. — 3%, min 25 грн (1 usd, 1 евро) - ● Персональний менеджер ● Індивідуальні пропозиції ● Першочергове обслуговування ● Fast line та Lounge ● Телемедицина ● % на залишок коштів Graphite 500 грн, або 0 за умови обігу від 50 000 грн У касах банку:

двічі на міс., без обмеження за сумою — 0,

кожна наступна операція — 3%, min 25 грн. (1 usd, 1 евро). Через банкомати у всьому світі:

до 100 тис. грн — 0,

понад 100 тис. — 3%, min 25 грн. (1 usd, 1 евро) ТАСкомбанк Пакет Private Banking: картки Mastercard World Elite і Visa Infinite 0 від 5 000 грн/рік Власні кошти:

У власних банкоматах та касах — від 0% до 0,5% (мін. 15 грн). У банкоматах інших українських банків — від 0% до 1% + 5 грн. У банкоматах банків за кордоном — 1,5% + 3 USD. Кредитні кошти:

У власних банкоматах та касах — 5% (мін. 15 грн). У банкоматах та касах інших українських банків — 5% + 15 грн. В банкоматах банків за кордоном — 5% + 3 USD до 2 млн грн/до 45 днів ● Персональний менеджер ● Консьєрж-сервіс ● Бізнес-зали очікування в аеропортах світу ● Fast Line та LaungeKey в аеропортах світу ● Комплексні програми страхування ● Підвищена ставка на залишок власних коштів ● Інформаційно-консультаційна підтримка 24/7 ● Різноманітні програми страхування: туристичні, ДМС, ОСАГО, зелена картка. ● Картки рівня MC WORLD ELITE та VISA INFINITE Укргазбанк ТП «VIP Драйв» Пакет «Преміум Драйв"/ Пакет «Вояж Драйв» 0 від 50 грн, або 0 грн за умови обігу від 5 000 В банкоматах/касах банку — 1%. В інших банках — 1,9% + 5 грн. В банках інших країн — 1,5%, мін. 5 євро ● Консьєрж-сервіс ● Ексклюзивні програми і привілеї від платіжних систем MC та Visa, партнерів банка ● Lounge Key з Visa ● Знижка до 35% на оренду автомобілів та безкоштовні додаткові послуги ● Телемедицина Premier-Картка 299,00 грн, або 0 за умови обігу від 20 000 грн. За рахунок кредитних коштів:

у банкоматах/касах банку:

0,01−100 грн — 6 грн,

100,01−500 грн — 35,00 грн,

500,01−1000 грн. — 60 грн,

>1000 грн — 4%. В інших банках:

0,01−100 грн — 6 грн,

100,01−500 грн — 35 грн,

500,01−1000 грн — 60 грн,

>1000 грн — 4%. За межами України — 1,5 %, мін. 5 євро Укрексімбанк ТП «Преміум»: картки Visa Platinum/MC Platinum 500 1 грн — за умови обігу від 15 000 грн, 100 грн — за умови обігу від 7 000 грн до 14 999 грн, 200 грн — за умови обігу менше 6 999 грн на місяць. В мережі банку:

з карткою — 0;

без картки — 0,5% (мін. 15 грн). В мережі інших українських банків:

до 10 000 грн на міс. — 0;

понад 10 000 грн — 1,5% + 7 грн. За кордоном:

1 раз на місяць до 200 USD (еквівалент) — 0,

кожне наступне зняття — 2%. - ● Цілодобовий консьєрж-сервіс ● Преміальні сервіси для подорожей ● Страхування подорожуючих ● Lounge Key, Fast Track ● Унікальні пропозиції та знижки в елітних готелях у всьому світі ● Знижки та спеціальні пропозиції від платіжних систем ● Лояльність при розміщенні депозитів ТП «Преміум Плюс»: картки Visa Infinite / MC World Elite 1 000 1 грн — за умови обігу від 30 000 грн, 200 грн — за умови обігу від 15 000 грн до 29 999 грн, 500 грн — за умови обігу менше 14 999 грн на місяць; У мережі банку:

з карткою — 0;

без картки — 0,5% (мін. 15 грн) У мережі інших українських банків:

до 10 000 грн на місяць — 0;

понад 10 000 грн на місяць — 1,5% + 7 грн. За кордоном:

1 раз на місяць до 500 USD (еквівалент) — 0;

кожне наступне — 2%. Укрсиббанк All Inclusive De Luxe 0 450 грн, або 0 грн за умови обігу від 10 000 У банкоматах банку — 0. - ● Онлайн-менеджер ● Консьєрж-сервіс ● Fast line та Lounge ● Відкриття рахунку в цінних паперах — безкоштовно ● Телемедицина ● Знижки на оренду автомобілів ● Кешбек до 30 % Black Edition 0 800 грн, або 0 грн за умови обігу від 15 000 У мережі та касах банку — 0,5%.

В інших українських банках — 1,3% + 7 грн. В іноземних банках:

сума за міс. не більше 160 тис. грн/$6 тис./€6 тис — 0,

якщо більше — 1,6%, мін. 35 грн.

Обслуговування 24/7

Події минулого року підштовхнули банки прискорити розвиток цифрових та дистанційних сервісів. Наприклад, ПУМБ наприкінці 2022 року реалізував доставку карток Україною, а на початку 2023 року запустив доставку преміальних карток за кордон.

«Крім того, наприкінці 2022 року ми впровадили можливість замовлення картки дистанційно через персонального банкіра, шляхом підтвердження операції за допомогою повідомлення в ПУМБ Online. Також через цей інструмент можна дозамовити послуги, перевипустити картки і здійснити низку інших операцій», — розповідає Олександр Волтарніст, начальник відділу розвитку бізнесу заможних клієнтів ПУМБ.

В Укргазбанку надали можливість проведення відеоверифікації для клієнтів, які перебувають за кордоном. Для цього клієнту достатньо мати електронний підпис (КЕП), декілька хвилин на заповнення опитувальника і далі він може користуватись цілим спектром послуг.

Креді Агріколь для своїх VIPів забезпечив цілодобову доступність преміум-менеджерів в усіх регіонах країни та запустив онлайн-замовлення преміальних діджитал-карток, що забезпечують клієнта усіма преміальними сервісами і відразу готові до використання. Водночас, усім фізичним карткам було продовжено термін використання для зручності клієнтів, що перебувають за кордоном чи в іншому регіоні країни.

«Від початку війни зросла цінність професійного персонального менеджера, який завжди на зв’язку та вирішує усі персональні фінансові питання клієнта, починаючи від щоденних платежів і закінчуючи управлінням капіталу», — коментує Єлизавета Тимошенко.

У Таскомбанку запроваджено використання КЕП для поточного обслуговування клієнтів, що дає змогу дистанційної реалізації банківських операцій клієнтів.

На посилення цифрових сервісів звертають увагу і в ОТП Банку.

«Обслуговування клієнтів private banking — це завжди бути на зв’язку у режимі 24/7, можливість швидкого та віддаленого обслуговування, вирішення складних питань та проведення нестандартних угод», — підкреслює начальник управління private banking ОТП Банку Вікторія Мислива.

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Розширення кордонів

Для статусних клієнтів важливою складовою (надто, зараз) преміум-пакету є можливість обслуговування за кордоном. Насамперед, це стосується можливості відкриття рахунків. В цьому напрямку якістю свого сервісу особливо виділяється Креді Агріколь, який добре налагодив співпрацю з колегами з напрямку private banking банку групи в Польщі та пропонує індивідуальний супровід і підтримку персонального менеджера.

«Ми консультуємо клієнтів, допомагаємо зібрати документи, організовуємо зустріч в одному з 400 відділень Креді Агріколь у Польщі, якщо потрібно — пропонуємо послуги англомового менеджера, надаємо підтримку під час погодження процедури комплаєнс. Нашим клієнтам також доступні інвестиційні фонди з різними ризик-профілями та цільовими дохідностями, що створені та керуються міжнародною групою Креді Агріколь. Відкриття рахунків, випуск карток до них та обслуговування перші 12 місяців є безкоштовними. Так само, як і зарахування та зняття коштів. Для відкриття рахунку необхідно пред’явити лише закордонний паспорт України та не обов’язково мати статус тимчасового захисту», — розповідає директорка департаменту розвитку преміум-банкінгу Креді Агріколь.

Не менш актуальним є питання для власників статусних пакетів — умови зняття готівки в інших країнах. Під час війни багато банків дали можливість це робити безкоштовно або ж встановили 0% комісії на певну кількість операцій зі зняття. Серед них — Креді Агріколь, монобанк, Райффайзен, Сенс, Укрексімбанк. В інших потрібно платити комісії, скажімо, в Укргазбанку — це 5 % від суми (щонайменше, 5 євро).

Дорожче у банках обійдеться зняття кредитних коштів. Кредитні ліміти власникам карток преміум-класу пропонує лише половина банків із нашого огляду. Найчастіше — це кредитні лінії на 300−500 тис. грн із пільговим періодом до максимум 62 днів.

При цьому Таскомбанк навіть не зменшував суму кредитного ліміту з першого дня повномасштабної війни. «Клієнти щиро вдячні нашому банку за те, що в перші дні російської агресії, коли клієнтам потрібна була максимальна підтримка та допомога, ми не тільки не скасували кредитні ліміти, але і не зменшили суми, таким чином зберегли клієнтів та отримали значний рівень лояльності наших клієнтів», — підкреслив заступник голови правління Таскомбанку Олег Поляк.

Якщо продовжувати тему обслуговування статусних клієнтів за межами країни, то певним чином видозмінилися навіть ті привілеї, які надаються самими платіжними системами Visa та Masterсard, на базі яких реалізовані преміальні програми. Так, розширено сервіси в аеропортах, доступ в LoungeKey у всьому світі, збільшено знижки за партнерськими програмами, як-от 50% на оплату таксі, 35% на оренду авто чи 20% на чек у ресторанах, кінотеатрах та АЗС. Приємним бонусом також стали програми повернення коштів — кешбек до 20% та бонусні програми.

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Запити на фінансові продукти

Більшість банків для преміальних клієнтів пропонують депозит із підвищеною відсотковою ставкою. Зазвичай, мова йде про 0,5−1% до звичайної ставки банку.

«Клієнти позитивно реагують на акційні пропозиції, які надають вигідні умови розміщення коштів. Таким прикладом може бути депозит Ощадбанку „Моя перемога“, який користується значним попитом», — зауважує Дмитро Соловйов.

Також VIPи активно купують державні цінні папери, особливо військові облігації. Так, в ОТП повідомили, що за перші 5 місяців 2023 року придбали для своїх private banking клієнтів військові ОВДП на суму 2,5 млрд грн і уклали майже 700 угод. Ця сума перевищує 80% ОВДП, придбаних за весь 2022 рік. А в Ощаді за 6 місяців 2023 року клієнти придбали ОВДП на суму, що вже складає 85% від загального обсягу продажу облігацій минулоріч.

Таскомбанк, окрім ОВДП, пропонує інші різноманітні інвестиційні програми — корпоративні цінні папери українських емітентів, зокрема, доступні інвестиції в гривневі та валютні облігації групи «ТАС».

Зберігається зацікавленість до інвестування також і в цінні папери іноземних емітентів. Але, як зауважує Вікторія Мислива, начальник управління private banking ОТП Банку, за умови законодавчих обмежень операції можливі лише в межах вже сформованого раніше інвестиційного портфелю. Втім, надалі цей напрямок однозначно вийде на новий рівень розвитку.

Перспективи private banking в Україні

Експерти переконані, що сегмент private banking і в майбутньому буде невід'ємною частиною банківського сервісу в Україні.

Олег Поляк, заступник голови правління Таскомбанку переконаний, що українські підприємці та високооплачувані наймані робітники високо цінують власний час і потребують розумного управління сімейним капіталом і банківського обслуговування свого бізнесу, а їхні сімейні, приватні та корпоративні інтереси переплітаються між собою, тому вони завжди цінуватимуть персональних банкірів високого рівня кваліфікації.

Олександр Волтарніст, начальник відділу розвитку бізнесу заможних клієнтів ПУМБ, виділяє три основні вектори розвитку преміального банкінгу:

Діджиталізація та створення унікального цифрового досвіду для преміальних клієнтів. Доступ до продуктів і сервісів із будь-якої точки світу. Якість обслуговування у offline-форматі, так і у віддалених форматах (чат, колл-центр, remote-банкіри).

Найбільші перспективи розвитку private banking банкіри вбачають в інвестиційному банкінгу, тому зауважують, що активно працюють саме в цьому напрямку. Але, щоб сегмент набув класичного західного вигляду та відповідності стандартам ЄС, потрібен розвиток ринку інвестиційних рішень, фондової біржі, ринку боргового капіталу та безумовно, більшої регуляції та сертифікації ринку інвестиційного консалтингу.