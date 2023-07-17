рф виходить із «зернової угоди» — Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив про зупинку дії «зернової угоди». Про це пише російське РБК.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Фактично домовленості припинили дію сьогодні. На жаль, частина, яка стосується росії, досі не виконана. Як тільки російська частина домовленостей буде виконана, росія негайно повернеться до виконання угоди», — сказав Пєсков.

Термін дії Чорноморської зернової ініціативи, у межах якої здійснювався експорт української агропродукції, завершується 17 липня.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін»писав, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що домовився із російським президентом Путіним про продовження «зернової угоди», яка дозволяє експорт українського зерна з чорноморських портів.