Приватбанк та ZEN.COM запустили безкоштовні перекази в Україну

Приватбанк та компанія ZEN.COM з 18 липня 2023 року запустили сервіс швидких грошових переказів на картки та номери рахунків IBAN ПриватБанку. Про це повідомив член правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

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Що це значить

Завдяки інноваційним рішенням та партнерству з провідними операторами європейського ринку, до 18 жовтня 2023 року поповнити власну картку, підтримати рідних чи задонатити на ВСУ можна без комісії.

Як безкоштовно надіслати кошти

Завантажити додаток ZEN.COM (https://www.zen.com/uk/personal/privatmoney/) та зареєструватися,

Вибрати валюту, яку хочете переказати (EUR або USD),

Обрати спосіб переказу та ввести номер картки або IBAN-рахунку одержувача,

Перевірити, щоб у розділі «Тип переказу» було зазначено PrivatMoney та підтвердити переказ.

Нагадаємо

У червні європейський фінансовий сервіс ZEN.COM став партнером системи міжнародних грошових переказів PrivatMoney. ZEN.COM — універсальний мобільний додаток.

Після швидкої реєстрації з'являється один мультивалютний рахунок із віртуальною карткою. З липня 2023 року реєстрація в додатку ZEN.COM відкрита для всіх громадян України.