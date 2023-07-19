За даними Опендатабот, протягом січня-травня українські банки заробили 53,59 млрд грн, що у 2,2 раза більше показника відповідного періоду 2021 року. Такий результат платформа для роботи з відкритими даними вважає рекордними. Як дають заробляти своїм вкладникам банки з депозитним портфелем від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».
Вкладники біжать із Привату: чому це відбувається і куди вони йдуть
Станом на 1 червня, згідно зі статистикою НБУ, найбільшу кількість вкладників мав Приватбанк — 23 909 145, одразу за ним йде Ощадбанк, в якому їх майже вдвічі менше (12 670 377 вкладників). На третьому місці — Універсал банк з 7 271 011 вкладників.
Ця трійця також попереду інших банків й в тому ж порядку й щодо сум залучених вкладів фізосіб. Загалом на 1 червня вкладів в Приватбанку нараховувалось понад 396 млрд грн, в Ощаді — понад 173 млрд грн, в Універсал банку — понад 67 млрд грн.
Приват став банком, в якому з січня по травень стався найбільший приплив грошей (+14,25 млрд грн). У першу чергу, це пояснюється чималими соціальними виплатами, в першу чергу — військовим. Але депозитна політика банку залишає бажати кращого. І справа не тільки у рівні відсоків, а й у просуванні, наприклад, тої таки спеціальної депозитної пропозиції для військових «Слава Героям».
«В рекламі цього депозиту — великими літерами, як має бути, — не вказана дуже вагома деталь щодо відсотків. А саме: що номінальна ставка в 14% (11,3% після оподаткування) нараховується не на всю суму вкладу героя, а лише на 500 тис. грн.
Решта (понад 500 тис. грн) взагалі не оплачується банком. Тобто, коли Міноборони робить перший скорботний транш в 3 млн грн родині загиблого героя, а родина з недогляду бере та зараховує все на цей депозит, то Приватбанк нараховує відсотки лише на 6-ту частину вкладення, а рештою користується безкоштовно", — пише на своїй сторінці у Фейсбук фінансова журналістка Олена Лисенко.
Таке ставлення до клієнтів вже відбивається на кількості вкладників: протягом травня, за інформацією НБУ, закрили свої рахунки 19,2 тис осіб.
І це при тому, що НБУ неодноразово наголошував на необхідності підвищувати дохідність депозитів населення і спеціально для цього дав банка можливість заробляти на 3-місячних депозитних сертифікатах 25% річних.
На другому і третьому місці за рівнем притоку приватних вкладів за перші п'ять місяців року розташувалися Універсал банк (+4,8 млрд грн) та ПУМБ (+4,04 млрд грн). За ними — Ощадбанк, який отримав +2,45 млрд грн.
А ось щодо зменшення суми вкладів за п'ять місяців, то тут найбільші втрати у Райффайзена, який втратив в портфелі 3,55 млрд грн, на другому місці — Укргазбанк (-519 млн грн), та банк Конкорд (-270 млн грн).
За останні п'ять місяців найбільше наростив кількість вкладників Універсал банк: до тих, хто тримає гроші в цьому банку, додалось 382 738 вкладників. До трійки тих, у кого кількість вкладників збільшувалась, увійшли також й А-Банк (+192 041), та Ощадбанк (+91 246). Серед тих, від кого вкладники уходили, за п'ять місяців «перше» місце тримає ПУМБ (-88 869), друге — банк Кредит Дніпро (-32 263), на третьому місці — Таскомбанк, (-26 171 вкладник).
Водночас, в червні, за даними НБУ, зростання депозитів прискорилось до 2,8% з 1,9% у травні. Це зростання, здебільшого відбувалось за рахунок гривневих депозитів. В цілому, за перше півріччя депозити зросли на 12,6%. Гривневі - на 14,3%, валютні - на 9,3%.
Поки не відбулось засідання монетарного Комітету НБУ, який може знизити облікову ставку вже в цьому місяці, тож великі банки потроху збільшують дохідність вкладів, не перетинаючи відмітку у 20%. Цього разу таких банків було п'ять.
Які змінилися ставки у великих банках за 2 тижні
Найвідчутніше цього разу підняв ставки Правекс банк, який додав до дохідності всіх гривневих вкладів по 4,5 в.п. Після підвищення найвища дохідність — у вкладів на 3 місяці (17% річних), по 15% річних можна отримати на вкладах терміном на 6 та 9 місяців, найменшу — 14% річних — на вкладі на 12 місяців. Банк також збільшив дохідність вкладів в доларі на 3 місяці на 0,5 в.п. і тепер платить по них 1,5% річних.
monobank додав до ставок по всім гривневим депозитам (крім 12- місячних), по 1 в.п. Відтепер дохідність вкладів на 3 місяці становить 13% річних, на 6 місяців — 14%, на 9 місяців — 15% річних. Банк також збільшив ставки за 9-місячними доларовими депозитами: на 1,8 в.п. до 1,9% річних. Вклади в євро на такий самий термін подорожчали на 1,2 в.п. до 1,3% річних.
Альянс банк найбільше додав до дохідності гривневих вкладів на 3 місяців: плюс 2,3 в.п. і тепер платить по них 14,5% річних. Депозити на 9 місяців подорожчали тут на 1,8 в.п. до 16% річних, на 6 місяців — на 1 в.п. до 15,5% річних та на 12 місяців — на 0,35 в.п. до 14% річних.
Банк Кредит Дніпро цього разу зменшив ставку за гривневими вкладами на 6 місяців на 2 в.п. до 18% річних, та на 12 місяці — на 1 в.п. до 17% річних. Натомість дохідність вкладів на 3 місяці збільшено на 2 в.п. до 20% річних.
Банк Львів збільшив дохідність всіх євровкладів (за виключенням річних) на 0,75 в.п., депозити на 12 місяців подорожчали на 0,5 в.п. Після підвищення дохідність вкладів в євро становить: на 12 місяців — 1,75% річних, на 6 та 9 місяців — 1,25%, на 3 місяці — 0,75% річних.
Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|
Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ідея Банк
|18,75%
|-
|18,25%
|-
|17,75%
|-
|10,50%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|18,75%
|-
|18,25%
|-
|18,25%
|-
|17,75%
|-
|-
|-
|Банк Львів
|18,00%
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|16,00%
|-
|5,00%
|-
|Акордбанк
|17,50%
|-
|-
|-
|19,00%
|-
|19,00%
|-
|5,00%
|-
|Кредит Дніпро Банк
|17,00%
|1,00%
|-
|-
|18,00%
|2,00%
|20,00%
|2,00%
|-
|-
|Сенс Банк
|17,00%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|16,00%
|-
|4,00%
|-
|А-Банк
|16,75%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|15,00%
|-
|0,01%
|-
|МТБ Банк
|16,50%
|-
|17,20%
|-
|17,50%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|17,50%
|-
|10,50%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|17,00%
|-
|16,00%
|-
|4,00%
|-
|Універсал Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,00%
|1,00%
|14,00%
|1,00%
|13,00%
|1,00%
|-
|-
|Укрексімбанк
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|17,00%
|-
|12,30%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,00%
|0,35%
|16,00%
|1,80%
|15,50%
|1,00%
|14,50%
|2,30%
|8,00%
|-
|Кредобанк
|14,00%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Правекс Банк
|14,00%
|4,50%
|15,00%
|4,50%
|15,00%
|4,50%
|17,00%
|4,50%
|-
|-
|Ощадбанк
|13,25%
|-
|-
|-
|12,25%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Райффайзен Банк
|12,50%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|11,00%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,00%
|-
|6,00%
|-
|12,00%
|-
|9,00%
|-
|3,00%
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|16,50%
|-
|4,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|10,50%
|-
|10,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.07.2023−17.07.2023.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|
Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|КомінБанк*
|3,55%
|-
|2,55%
|-
|2,55%
|-
|2,05%
|-
|-
|-
|Акордбанк
|3,00%
|-
|-
|-
|3,00%
|-
|2,50%
|-
|0,10%
|-
|Сенс Банк
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|3,00%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Банк Львів
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|2,10%
|-
|1,90%
|1,80%
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк
|1,85%
|-
|1,85%
|-
|1,50%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,50%
|-
|МТБ Банк
|1,70%
|-
|1,65%
|-
|1,60%
|-
|1,35%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Ідея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|0,50%
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.07.2023−17.07.2023.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Євро
Максимальні ставки за євровкладами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Акордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|Банк Львів
|1,75%
|0,75%
|1,25%
|0,75%
|1,25%
|0,75%
|0,75%
|0,50%
|0,01%
|-
|Сенс Банк
|1,75%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,25%
|-
|Універсал Банк
|1,60%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,60%
|-
|1,30%
|1,20%
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|1,55%
|-
|1,30%
|-
|1,30%
|-
|1,05%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|1,40%
|-
|1,15%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Ідея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Дніпро Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|0,75%
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.07.2023−17.07.2023.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
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