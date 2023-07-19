Вкладники біжать із Привату: чому це відбувається і куди вони йдуть

За даними Опендатабот, протягом січня-травня українські банки заробили 53,59 млрд грн, що у 2,2 раза більше показника відповідного періоду 2021 року. Такий результат платформа для роботи з відкритими даними вважає рекордними. Як дають заробляти своїм вкладникам банки з депозитним портфелем від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Станом на 1 червня, згідно зі статистикою НБУ, найбільшу кількість вкладників мав Приватбанк — 23 909 145, одразу за ним йде Ощадбанк, в якому їх майже вдвічі менше (12 670 377 вкладників). На третьому місці — Універсал банк з 7 271 011 вкладників.

Ця трійця також попереду інших банків й в тому ж порядку й щодо сум залучених вкладів фізосіб. Загалом на 1 червня вкладів в Приватбанку нараховувалось понад 396 млрд грн, в Ощаді — понад 173 млрд грн, в Універсал банку — понад 67 млрд грн.

Приват став банком, в якому з січня по травень стався найбільший приплив грошей (+14,25 млрд грн). У першу чергу, це пояснюється чималими соціальними виплатами, в першу чергу — військовим. Але депозитна політика банку залишає бажати кращого. І справа не тільки у рівні відсоків, а й у просуванні, наприклад, тої таки спеціальної депозитної пропозиції для військових «Слава Героям».

«В рекламі цього депозиту — великими літерами, як має бути, — не вказана дуже вагома деталь щодо відсотків. А саме: що номінальна ставка в 14% (11,3% після оподаткування) нараховується не на всю суму вкладу героя, а лише на 500 тис. грн.

Решта (понад 500 тис. грн) взагалі не оплачується банком. Тобто, коли Міноборони робить перший скорботний транш в 3 млн грн родині загиблого героя, а родина з недогляду бере та зараховує все на цей депозит, то Приватбанк нараховує відсотки лише на 6-ту частину вкладення, а рештою користується безкоштовно", — пише на своїй сторінці у Фейсбук фінансова журналістка Олена Лисенко.

Таке ставлення до клієнтів вже відбивається на кількості вкладників: протягом травня, за інформацією НБУ, закрили свої рахунки 19,2 тис осіб.

І це при тому, що НБУ неодноразово наголошував на необхідності підвищувати дохідність депозитів населення і спеціально для цього дав банка можливість заробляти на 3-місячних депозитних сертифікатах 25% річних.

На другому і третьому місці за рівнем притоку приватних вкладів за перші п'ять місяців року розташувалися Універсал банк (+4,8 млрд грн) та ПУМБ (+4,04 млрд грн). За ними — Ощадбанк, який отримав +2,45 млрд грн.

А ось щодо зменшення суми вкладів за п'ять місяців, то тут найбільші втрати у Райффайзена, який втратив в портфелі 3,55 млрд грн, на другому місці — Укргазбанк (-519 млн грн), та банк Конкорд (-270 млн грн).



За останні п'ять місяців найбільше наростив кількість вкладників Універсал банк: до тих, хто тримає гроші в цьому банку, додалось 382 738 вкладників. До трійки тих, у кого кількість вкладників збільшувалась, увійшли також й А-Банк (+192 041), та Ощадбанк (+91 246). Серед тих, від кого вкладники уходили, за п'ять місяців «перше» місце тримає ПУМБ (-88 869), друге — банк Кредит Дніпро (-32 263), на третьому місці — Таскомбанк, (-26 171 вкладник).

Водночас, в червні, за даними НБУ, зростання депозитів прискорилось до 2,8% з 1,9% у травні. Це зростання, здебільшого відбувалось за рахунок гривневих депозитів. В цілому, за перше півріччя депозити зросли на 12,6%. Гривневі - на 14,3%, валютні - на 9,3%.

Поки не відбулось засідання монетарного Комітету НБУ, який може знизити облікову ставку вже в цьому місяці, тож великі банки потроху збільшують дохідність вкладів, не перетинаючи відмітку у 20%. Цього разу таких банків було п'ять.

Які змінилися ставки у великих банках за 2 тижні

Найвідчутніше цього разу підняв ставки Правекс банк, який додав до дохідності всіх гривневих вкладів по 4,5 в.п. Після підвищення найвища дохідність — у вкладів на 3 місяці (17% річних), по 15% річних можна отримати на вкладах терміном на 6 та 9 місяців, найменшу — 14% річних — на вкладі на 12 місяців. Банк також збільшив дохідність вкладів в доларі на 3 місяці на 0,5 в.п. і тепер платить по них 1,5% річних.

monobank додав до ставок по всім гривневим депозитам (крім 12- місячних), по 1 в.п. Відтепер дохідність вкладів на 3 місяці становить 13% річних, на 6 місяців — 14%, на 9 місяців — 15% річних. Банк також збільшив ставки за 9-місячними доларовими депозитами: на 1,8 в.п. до 1,9% річних. Вклади в євро на такий самий термін подорожчали на 1,2 в.п. до 1,3% річних.

Альянс банк найбільше додав до дохідності гривневих вкладів на 3 місяців: плюс 2,3 в.п. і тепер платить по них 14,5% річних. Депозити на 9 місяців подорожчали тут на 1,8 в.п. до 16% річних, на 6 місяців — на 1 в.п. до 15,5% річних та на 12 місяців — на 0,35 в.п. до 14% річних.

Банк Кредит Дніпро цього разу зменшив ставку за гривневими вкладами на 6 місяців на 2 в.п. до 18% річних, та на 12 місяці — на 1 в.п. до 17% річних. Натомість дохідність вкладів на 3 місяці збільшено на 2 в.п. до 20% річних.

Банк Львів збільшив дохідність всіх євровкладів (за виключенням річних) на 0,75 в.п., депозити на 12 місяців подорожчали на 0,5 в.п. Після підвищення дохідність вкладів в євро становить: на 12 місяців — 1,75% річних, на 6 та 9 місяців — 1,25%, на 3 місяці — 0,75% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.07.2023−17.07.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2023

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.07.2023−17.07.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.07.2023−17.07.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.