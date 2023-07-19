Вкладники біжать із Привату: чому це відбувається і куди вони йдуть

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

19 липня 2023, 14:30 Читать на русском

Вкладники біжать із Привату: чому це відбувається і куди вони йдуть

За даними Опендатабот, протягом січня-травня українські банки заробили 53,59 млрд грн, що у 2,2 раза більше показника відповідного періоду 2021 року. Такий результат платформа для роботи з відкритими даними вважає рекордними. Як дають заробляти своїм вкладникам банки з депозитним портфелем від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Депозитний оглядКаталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Станом на 1 червня, згідно зі статистикою НБУ, найбільшу кількість вкладників мав Приватбанк — 23 909 145, одразу за ним йде Ощадбанк, в якому їх майже вдвічі менше (12 670 377 вкладників). На третьому місці — Універсал банк з 7 271 011 вкладників.

Ця трійця також попереду інших банків й в тому ж порядку й щодо сум залучених вкладів фізосіб. Загалом на 1 червня вкладів в Приватбанку нараховувалось понад 396 млрд грн, в Ощаді — понад 173 млрд грн, в Універсал банку — понад 67 млрд грн.

Приват став банком, в якому з січня по травень стався найбільший приплив грошей (+14,25 млрд грн). У першу чергу, це пояснюється чималими соціальними виплатами, в першу чергу — військовим. Але депозитна політика банку залишає бажати кращого. І справа не тільки у рівні відсоків, а й у просуванні, наприклад, тої таки спеціальної депозитної пропозиції для військових «Слава Героям».

«В рекламі цього депозиту — великими літерами, як має бути, — не вказана дуже вагома деталь щодо відсотків. А саме: що номінальна ставка в 14% (11,3% після оподаткування) нараховується не на всю суму вкладу героя, а лише на 500 тис. грн.

Решта (понад 500 тис. грн) взагалі не оплачується банком. Тобто, коли Міноборони робить перший скорботний транш в 3 млн грн родині загиблого героя, а родина з недогляду бере та зараховує все на цей депозит, то Приватбанк нараховує відсотки лише на 6-ту частину вкладення, а рештою користується безкоштовно", — пише на своїй сторінці у Фейсбук фінансова журналістка Олена Лисенко.

Таке ставлення до клієнтів вже відбивається на кількості вкладників: протягом травня, за інформацією НБУ, закрили свої рахунки 19,2 тис осіб.

І це при тому, що НБУ неодноразово наголошував на необхідності підвищувати дохідність депозитів населення і спеціально для цього дав банка можливість заробляти на 3-місячних депозитних сертифікатах 25% річних.

На другому і третьому місці за рівнем притоку приватних вкладів за перші п'ять місяців року розташувалися Універсал банк (+4,8 млрд грн) та ПУМБ (+4,04 млрд грн). За ними — Ощадбанк, який отримав +2,45 млрд грн.

А ось щодо зменшення суми вкладів за п'ять місяців, то тут найбільші втрати у Райффайзена, який втратив в портфелі 3,55 млрд грн, на другому місці — Укргазбанк (-519 млн грн), та банк Конкорд (-270 млн грн).

За останні п'ять місяців найбільше наростив кількість вкладників Універсал банк: до тих, хто тримає гроші в цьому банку, додалось 382 738 вкладників. До трійки тих, у кого кількість вкладників збільшувалась, увійшли також й А-Банк (+192 041), та Ощадбанк (+91 246). Серед тих, від кого вкладники уходили, за п'ять місяців «перше» місце тримає ПУМБ (-88 869), друге — банк Кредит Дніпро (-32 263), на третьому місці — Таскомбанк, (-26 171 вкладник).

Водночас, в червні, за даними НБУ, зростання депозитів прискорилось до 2,8% з 1,9% у травні. Це зростання, здебільшого відбувалось за рахунок гривневих депозитів. В цілому, за перше півріччя депозити зросли на 12,6%. Гривневі - на 14,3%, валютні - на 9,3%.

Поки не відбулось засідання монетарного Комітету НБУ, який може знизити облікову ставку вже в цьому місяці, тож великі банки потроху збільшують дохідність вкладів, не перетинаючи відмітку у 20%. Цього разу таких банків було п'ять.

Які змінилися ставки у великих банках за 2 тижні

Найвідчутніше цього разу підняв ставки Правекс банк, який додав до дохідності всіх гривневих вкладів по 4,5 в.п. Після підвищення найвища дохідність — у вкладів на 3 місяці (17% річних), по 15% річних можна отримати на вкладах терміном на 6 та 9 місяців, найменшу — 14% річних — на вкладі на 12 місяців. Банк також збільшив дохідність вкладів в доларі на 3 місяці на 0,5 в.п. і тепер платить по них 1,5% річних.

monobank додав до ставок по всім гривневим депозитам (крім 12- місячних), по 1 в.п. Відтепер дохідність вкладів на 3 місяці становить 13% річних, на 6 місяців — 14%, на 9 місяців — 15% річних. Банк також збільшив ставки за 9-місячними доларовими депозитами: на 1,8 в.п. до 1,9% річних. Вклади в євро на такий самий термін подорожчали на 1,2 в.п. до 1,3% річних.

Альянс банк найбільше додав до дохідності гривневих вкладів на 3 місяців: плюс 2,3 в.п. і тепер платить по них 14,5% річних. Депозити на 9 місяців подорожчали тут на 1,8 в.п. до 16% річних, на 6 місяців — на 1 в.п. до 15,5% річних та на 12 місяців — на 0,35 в.п. до 14% річних.

Банк Кредит Дніпро цього разу зменшив ставку за гривневими вкладами на 6 місяців на 2 в.п. до 18% річних, та на 12 місяці — на 1 в.п. до 17% річних. Натомість дохідність вкладів на 3 місяці збільшено на 2 в.п. до 20% річних.

Банк Львів збільшив дохідність всіх євровкладів (за виключенням річних) на 0,75 в.п., депозити на 12 місяців подорожчали на 0,5 в.п. Після підвищення дохідність вкладів в євро становить: на 12 місяців — 1,75% річних, на 6 та 9 місяців — 1,25%, на 3 місяці — 0,75% річних.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк

 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Ідея Банк 18,75% - 18,25% - 17,75% - 10,50% - - -
КомінБанк* 18,75% - 18,25% - 18,25% - 17,75% - - -
Банк Львів 18,00% - 17,00% - 17,00% - 16,00% - 5,00% -
Акордбанк 17,50% - - - 19,00% - 19,00% - 5,00% -
Кредит Дніпро Банк 17,00% 1,00% - - 18,00% 2,00% 20,00% 2,00% - -
Сенс Банк 17,00% - - - 17,00% - 16,00% - 4,00% -
А-Банк 16,75% - - - 16,50% - 15,00% - 0,01% -
МТБ Банк 16,50% - 17,20% - 17,50% - 16,50% - - -
Укргазбанк 16,50% - 17,00% - 17,50% - 10,50% - - -
Восток Банк 16,00% - - - 16,00% - 15,00% - - -
Прокредит Банк 16,00% - - - 17,00% - 17,00% - 5,00% -
ПУМБ 16,00% - 16,00% - 16,00% - 16,00% - - -
Таскомбанк 16,00% - 16,00% - 17,00% - 16,00% - 4,00% -
Універсал Банк 16,00% - - - 13,00% - 12,00% - - -
monobank 16,00% - 15,00% 1,00% 14,00% 1,00% 13,00% 1,00% - -
Укрексімбанк 15,50% - 15,50% - 17,00% - 12,30% - - -
Альянс Банк 14,00% 0,35% 16,00% 1,80% 15,50% 1,00% 14,50% 2,30% 8,00% -
Кредобанк 14,00% - - - 15,50% - - - - -
Правекс Банк 14,00% 4,50% 15,00% 4,50% 15,00% 4,50% 17,00% 4,50% - -
Ощадбанк 13,25% - - - 12,25% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 12,00% - 12,00% - 2,50% - 2,50% -
Райффайзен Банк 12,50% - - - 12,00% - 11,00% - - -
Креді Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,00% - 1,00% -
ОТП Банк 6,00% - 6,00% - 12,00% - 9,00% - 3,00% -
Південний - - - - 17,00% - 16,50% - 4,00% -
Укрсиббанк - - - - 10,50% - 10,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.07.2023−17.07.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2023

Долар США

Програма БОНУС до депозитів

Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків:

Глобус, Кредитвест Банк, Банк Кредит Дніпро, sportbank.

Оберіть банк та отримайте бонус!

Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк

 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
КомінБанк* 3,55% - 2,55% - 2,55% - 2,05% - - -
Акордбанк 3,00% - - - 3,00% - 2,50% - 0,10% -
Сенс Банк 3,00% - - - 2,50% - 2,50% - 0,01% -
Таскомбанк 3,00% - 2,50% - 2,25% - 2,00% - - -
Банк Львів 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
2,50% - - - 2,00% - 0,80% - - -
Універсал Банк 2,10% - - - 1,60% - 0,10% - - -
monobank 2,10% - 1,90% 1,80% 1,60% - 0,10% - - -
Укрексімбанк 1,85% - 1,85% - 1,50% - 0,60% - - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,50% -
МТБ Банк 1,70% - 1,65% - 1,60% - 1,35% - - -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% - - -
ПУМБ 1,20% - 1,00% - 0,80% - 0,50% - - -
1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
Ідея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,50% - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Прокредит Банк 0,50% - - - 1,00% - 1,25% - 0,01% -
Укргазбанк 0,50% - 0,50% - 0,15% - 0,10% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,50% - - - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,50% 0,50% 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 2,25% - 1,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 2,00% - 2,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.07.2023−17.07.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Акордбанк 2,00% - - - 1,75% - 1,50% - 0,10% -
Таскомбанк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 0,70% - - -
Банк Львів 1,75% 0,75% 1,25% 0,75% 1,25% 0,75% 0,75% 0,50% 0,01% -
Сенс Банк 1,75% - - - 1,25% - 1,25% - 0,01% -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,25% -
Універсал Банк 1,60% - - - 1,10% - 0,10% - - -
monobank 1,60% - 1,30% 1,20% 1,10% - 0,10% - - -
КомінБанк* 1,55% - 1,30% - 1,30% - 1,05% - - -
МТБ Банк 1,50% - 1,45% - 1,40% - 1,15% - - -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрексімбанк 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,10% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Креді Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Прокредит Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,75% - 0,01% -
Ідея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - 0,40% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Кредит Дніпро Банк* 0,01% - - - 0,60% - 0,60% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,00% - - - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% 0,75% 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,00% - 1,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.07.2023−17.07.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

Коментувати

Коментарі - 2

+
+55
timion
timion
19 липня 2023, 14:57
#
Викуповують валюту у фопів по фіксованому курсу ~ 36.56 і продають по 37.70 от вам і профіт більше 1 грн з кожного баксу. Це реальний приклад банку Аваль.
+
0
Александр Агафонов
Александр Агафонов
19 липня 2023, 16:53
#
В тройку тех, у кого количество вкладчиков увеличивалось, вошли также и А-Банк (192 041), и Сбербанк (91 246). — может всё-таки ОЩАДБАНК ? Ведь Сбербанк ликвидировали 25 февраля 2022 года…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами