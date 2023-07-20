Євро стрімко дорожчає: що відбувається і як на цьому заробити

Період відносної стабільності євровалюти знову у минулому. Пара євро/долар на міжнародних ринках входить у черговий період турбулентності, на якій вже готуються заробити спекулянти. Як опинитися в тренді та заробити самим — розповість «Мінфін».

Світовий валютний ринок у липні знову лихоманить. Українці часто вже просто не встигають вчасно реагувати на те, що відбувається.

Чому євро знову стрибає

Ще зовсім нещодавно (на початку та середині червня) пара євро/долар перебувала у відносно стабільному співвідношенні — близько рівня 1,07−1,09 долара за євро, а на українському готівковому ринку середні котирування євровалюти коливалися в межах від 39,6 до 41,10 грн. У відносно передбачуваному коридорі перебував і безготівковий євро на міжбанку.

Але все різко змінилося останніми днями, і до кінця місяця на нас чекають нові валютні ралі.

Пара євро/долар на вечір 19 липня:

Поведінка євровалюти на українському міжбанку на вечір 19 липня:

Готівковий курс євро в Україні на вечір 19 липня:

Першим провісником чергових валютних катаклізмів став стрімкий зліт котирувань пари євро/долар вище за психологічний поріг у 1,12 долара за євро минулого тижня.

Причиною такої поведінки пари стала зміна настроїв інвесторів та спекулянтів щодо перспектив глобальної рецесії — особливо у США, Європі та Китаї.

Песимізм, що панував досі, щодо перспектив американської економіки несподівано змінився оптимізмом, що й підтримало євровалюту. Здавалося б, гарні дані щодо ринку праці та споживчих настроїв у США мали б зміцнити долар, але все сталося з точністю до навпаки.

Довгий час ринок боявся довгострокового закріплення показників інфляції в Америці на високих рівнях та затяжної рецесії. Але показники американських споживчих цін, нарешті, почали реагувати на дії Федрезерва: тепер уже очевидно, що вони досить швидко рухаються до таргету у 2% річних.

А це означає, що ФРС не потрібно посилювати грошово-кредитну політику так сильно, як раніше прогнозували аналітики, і що «м'яка посадка» є все ж таки можливою.

Побічно це підтвердила й міністр фінансів США Джанет Єллен. На фоні уповільнення зростання ВВП Китаю та проблем у Європі, вона впевнено каже, що, навіть за негативних новин із КНР та ЄС, суттєвий спад Америці не загрожує. Отже, і поспішати з новим підвищенням відсоткової ставки Федрезерву на засіданні 26 липня особливого сенсу немає.

Натомість, негативні сигнали з Китаю та слабке відновлення економіки Німеччини (головного локомотива ЄС) на фоні збереження високої інфляції в Європі, найімовірніше, змусять ЄЦБ знову підвищити свою ключову ставку на черговому засіданні 27 липня.

Зміна негативних очікувань на оптимістичні підштовхнула вгору фондові індекси США і призвела до зниження дохідності трежеріс. Ось, наприклад, дані на вечір 18 липня цього року:

У цій ситуації знову виникають ідеальні умови для нового ралі за парою євро/долар найближчими днями тривалістю, щонайменше, до 28 липня. До цього часу будуть відомі вже й кроки Федрезерва (засідання відбудеться 26 липня), і дії європейського регулятора у відповідь (оголошення рішень увечері 27 липня).

Докинув до ватри дров й аналітичний звіт Бундесбанку. У ньому йдеться про те, що у другому кварталі ВВП Німеччини незначно зріс після технічної рецесії на рубежі 2022 та 2023 років. Проте, подальше відновлення, найімовірніше, виявиться слабшим, ніж очікувалося у червневих прогнозах аналітиків.

За такого розкладу американська економіка за своїми показниками виглядає здоровішою, порівнюючи з економікою ЄС, що, найімовірніше, змусить ЄЦБ активніше працювати в частині, щонайменше, ще одного-двох підвищень відсоткової ставки. Саме на цьому й хочуть наразі заробити спекулянти.

Золотий час для спекулянтів

Ефект пильної спекулятивної цікавості до євро буде короткостроковим — вже зараз рівень 1,12 долара виглядає «перегрітим».

На мою думку, після найближчих засідань американського та європейського регуляторів на нас очікує новий період корекції пари. Причому, за моїми прогнозами, Федрезерв знову поставить на паузу зростання відсоткових ставок і збереже ключову ставку на рівні 5,25% річних. А ось Європейський центробанк знову ризикне та підвищить свою ключову ставку на 0,25% річних — до 4,25% річних. Саме цього від нього наразі й чекають спекулянти, які роблять ставку на євровалюту.

На піку «пристрастей» щодо рішень регуляторів я не виключаю додатковий зліт євро щодо долара до рівнів 1,135. Це призведе до зростання котирувань продажу на нашому міжбанку за безготівковим євро до максимальних рівнів близько 41,92 гривень за євро, а на готівковому ринку — до пікових значень курсу продажу готівкового євро в обмінниках до 42,10 гривень і вище.

Але потім, у першій половині серпня, котирування євро/долар увійдуть у період корекції з поступовим поверненням до коридору від 1,095 до 1,11 долара за євро. Спрацює у цей період і традиційний сезон відпусток у США та Європі.

Це варто врахувати нашим громадянам та бізнесу, які через різні причини зараз «зав'язані» на євро.

Ступінь нервової напруги інвесторів добре видно з поведінки ринку золота, де вартість «жовтого» металу почала досить швидко зростати, після невеликого періоду просідання. І вже майже досягла рівнів кінця травня цього року.

Графік золота на вечір 19 липня:

Це говорить про те, що частина найконсервативніших інвесторів вже заздалегідь хеджують свої ризики перед невідворотним періодом курсової турбулентності за парою євро/долар і йдуть у золото. Це й підвищує наразі його котирування.

Скільки коштуватиме євро в Україні

Традиційно, всі стрибки пари євро/долар на зовнішніх ринках позначатимуться й на українському валютному ринку з урахуванням його поточної специфіки.

На міжбанку, при збереженні коридору НБУ з безготівкового долара 36,5686 — 36,9343 гривні, коридор із безготівкового євро перебуватиме в межах від 40,44 до 41,92 гривень.

На готівковому ринку в періоди максимального посилення валютних ралі на світових майданчиках наші банки і власники мереж обмінних пунктів не ризикуватимуть і розширять спред з купівлі/продажу євровалюти, щоб перекласти свої ризики на покупців і продавців євро.

За моїми прогнозами, найбільша волатильність за євро спостерігатиметься з 24 до 28 липня. Для мінімізації своїх ризиків власники обмінників цими днями встановлять спред за євро в межах, щонайменше, від 25−35 копійок до максимум 1 гривні.

У наступний період коригування ринків вони знову його звузять до прийнятніших для громадян меж — від 25 до 30 копійок на євро.

У «найнебезпечніший» період банки традиційно мінімізують свої ризики: котирування за готівковим євро в касах перебуватимуть у ширшому коридорі купівлі/продажу від 40,55 до 42,35 гривень. В обмінниках фінкомпаній цей коридор буде вже від 40,50 до 42,20 гривень.