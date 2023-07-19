Росіяни знищили 60 тисяч тонн зерна в морських портах «Одеса» і «Чорноморськ»

Внаслідок російських атак 18−19 липня на інфраструктуру на Одещині в морських портах «Одеса» і «Чорноморськ» було знищено 60 тисяч тонн зерна. Про це повідомив міністр аграрної політики Микола Сольський.

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Також була виведена з роботи значна частина зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ. За оцінками спеціалістів, для повноцінного відновлення об'єктів, що постраждали цієї ночі, знадобиться не менше року.

Знищене зерно мало бути завантаженене на великотоннажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому.

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«Найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Це терористичний акт не проти України, а проти всього світу. Продовольча безпека якого знову під загрозою. Людство опинилося в заручниках у країни терориста, яка шантажує весь світ голодом. Світ має відреагувати жорстко і відповідно до ситуації», — заявив Сольський.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна розглядає варіант перевезення зерна через територіальні води країн-членів НАТО Румунії і Болгарії.