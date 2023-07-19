Внаслідок російських атак 18−19 липня на інфраструктуру на Одещині в морських портах «Одеса» і «Чорноморськ» було знищено 60 тисяч тонн зерна. Про це повідомив міністр аграрної політики Микола Сольський.
Росіяни знищили 60 тисяч тонн зерна в морських портах «Одеса» і «Чорноморськ»
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Також була виведена з роботи значна частина зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ. За оцінками спеціалістів, для повноцінного відновлення об'єктів, що постраждали цієї ночі, знадобиться не менше року.
Знищене зерно мало бути завантаженене на великотоннажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому.
Читайте також: П'ять країн знову проситимуть ЄС продовжити заборону на ввезення українського зерна
«Найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Це терористичний акт не проти України, а проти всього світу. Продовольча безпека якого знову під загрозою. Людство опинилося в заручниках у країни терориста, яка шантажує весь світ голодом. Світ має відреагувати жорстко і відповідно до ситуації», — заявив Сольський.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Україна розглядає варіант перевезення зерна через територіальні води країн-членів НАТО Румунії і Болгарії.
Коментарі - 2
Невже не можна домовиться і казати однаково, або щоб казав хтось один.
¯\_(ツ)_/¯
Сейчас он пробовал отключиться от постороннего шума и расслышать то, что изливалось из телекрана. Кажется, были даже демонстрации благодарности Старшему Брату за то, что он увеличил норму шоколада до двадцати граммов в неделю. А ведь только вчера объявили, что норма уменьшена до двадцати граммов, подумал Уинстон. Неужели в это поверят — через какие-нибудь сутки? Верят. Парсонс поверил легко, глупое животное. Безглазый за соседним столом — фанатично, со страстью, с исступленным желанием выявить, разоблачить, распылить всякого, кто скажет, что на прошлой неделе норма была тридцать граммов. Сайм тоже поверил, только затейливее, при помощи двоемыслия. Так что же, у него одного не отшибло память?