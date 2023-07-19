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19 липня 2023, 18:31 Читать на русском

Росіяни знищили 60 тисяч тонн зерна в морських портах «Одеса» і «Чорноморськ»

Внаслідок російських атак 18−19 липня на інфраструктуру на Одещині в морських портах «Одеса» і «Чорноморськ» було знищено 60 тисяч тонн зерна. Про це повідомив міністр аграрної політики Микола Сольський.

Внаслідок російських атак 18−19 липня на інфраструктуру на Одещині в морських портах «Одеса» і «Чорноморськ» було знищено 60 тисяч тонн зерна.
Фото: minagro.gov.ua

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Також була виведена з роботи значна частина зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ. За оцінками спеціалістів, для повноцінного відновлення об'єктів, що постраждали цієї ночі, знадобиться не менше року.

Знищене зерно мало бути завантаженене на великотоннажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому.

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«Найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Це терористичний акт не проти України, а проти всього світу. Продовольча безпека якого знову під загрозою. Людство опинилося в заручниках у країни терориста, яка шантажує весь світ голодом. Світ має відреагувати жорстко і відповідно до ситуації», — заявив Сольський.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна розглядає варіант перевезення зерна через територіальні води країн-членів НАТО Румунії і Болгарії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+25
matroskin
matroskin
19 липня 2023, 18:47
#
Одне міністерство каже «збили все», інше що таки долетіли і знищили зерно.
Невже не можна домовиться і казати однаково, або щоб казав хтось один.
+
+13
shabash
shabash
19 липня 2023, 19:11
#
Так ведь зерно было уничтожено обломками, после того, как ПВО сбили сами ракеты

¯\_(ツ)_/¯

Сейчас он пробовал отключиться от постороннего шума и расслышать то, что изливалось из телекрана. Кажется, были даже демонстрации благодарности Старшему Брату за то, что он увеличил норму шоколада до двадцати граммов в неделю. А ведь только вчера объявили, что норма уменьшена до двадцати граммов, подумал Уинстон. Неужели в это поверят — через какие-нибудь сутки? Верят. Парсонс поверил легко, глупое животное. Безглазый за соседним столом — фанатично, со страстью, с исступленным желанием выявить, разоблачить, распылить всякого, кто скажет, что на прошлой неделе норма была тридцать граммов. Сайм тоже поверил, только затейливее, при помощи двоемыслия. Так что же, у него одного не отшибло память?
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