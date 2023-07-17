Банкіри спрогнозували курс до кінця літа і визначили кращий час для купівлі долара

Гривня продовжує потроху зміцнюватись. На кінець тижня середній курс продажу долара в обмінниках знизився з 37,24 грн до 37,19 грн. За 3 останні місяці готівкова нацвалюта зміцнилась приблизно на 80 коп. Що забезпечує цей тренд та чи довго він триватиме, «Мінфіну» спрогнозували банкіри.

Що підтримує гривню

Більшість фінансистів, із якими спілкувався «Мінфін», переконані, що курс залишатиметься стабільним до кінця літа і особливих зрушень очікувати не варто.

«Підстав для суттєвої девальвації поки що немає — курсові очікування покращувалися останніми місяцями, клієнти вже накопичили певні запаси у валюті, а ставки за гривнею залишаються суттєво вищими, ніж валютні. У випадку реалізації негативних шоків та зростання попиту на валюту, НБУ намагатиметься утримати вузький спред готівкового курсу до офіційного», — переконаний аналітик стратегічного розвитку банку Південний Костянтин Хведчук.

За словами директора департаменту казначейсько-інвестиційних послуг Укрексімбанку Антон Болдирєва, ринок залишається насиченим іноземною валютою, що дозволяє задовольняти наявний попит. Додатковим захистом виступають значні обсяги міжнародних резервів, які досягли історичного максимуму, — $39 млрд. Це психологічно підтримує ринок і знижує чутливість до ймовірних шокових подій.

Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий вказує на декілька ключових факторів, які допомагають утримувати стабільний курс. Серед них, зокрема:

політика регулятора з популяризації гривні, як валюти для збереження коштів. Йдеться про можливість для банків вкладати кошти у 3-місячні депозитні сертифікати під 25% річних, що, зі свого боку, стимулювало фінустанови активно залучати кошти на довгострокові гривневі депозити та суттєво збільшити відсотки за ними. Таким чином, зменшився тиск на гривню на готівковому ринку;

запровадження «весняних» конвертаційних депозитних програм, які дали змогу громадянам купувати валюту за офіційним курсом із обов’язковим її розміщенням на депозитах, що також сприяло збереженню балансу між попитом і пропозицією валюти на готівковому ринку без істотних «перекосів»;

допомога від країн-партнерів та міжнародних фінансових інституцій, яка дозволяє фінансувати бюджет без допомоги «друкарського верстату» і накопичувати ЗВР.

Як відзначає директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин, попит на готівковому ринку залишається відносно незначним, а відсутність вагомих девальваційних ризиків протягом декількох місяців поспіль та вузький спред між готівковим та офіційним курсом досить сильно послабили короткотермінові девальваційні побоювання.

Ще одним фактором, який заспокоює банкірів, є оприлюднена Нацбанком публічна версія «Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування».

Як зазначає директор Департаменту казначейських операцій Банку Інвестицій та Заощаджень Максим Думанський, відповідно до неї, збільшення курсової гнучкості відбуватиметься поступово, а на перших етапах важливо зберегти максимальну курсову стабільність.

«Хоча й можливі поступові послаблення валютних обмежень, більшість учасників ринку очікують, що до кінця літа різких змін у курсовій політиці НБУ не відбудеться», — резюмує Юрій Крохмаль, керівник служби продажу казначейських продуктів Банку Авангард.

Як змінився попит на валюту

В умовах зміцнення гривні значного потоку охочих придбати «дешевий» долар банки не відзначають. Переважно, представники фінустанов говорять про збалансований попит на валюту.

«Покращилася збалансованість готівкового сегмента. Попит на валюту зберігається, при цьому останніми місяцями клієнти почали більше продавати готівковий долар», — розповіла редакції начальник управління казначейства Агропросперіс Банку Людмила Коршевнюк.

Про аналогічні тенденції говорить і директор департаменту казначейства Піреус Банку Ігор Якобчук: «Якщо в перший рік після початку повномасштабної війни значно переважав попит на валюту, то зараз обсяги купівлі та продажу практично збалансовані».

Про помірний попит на валюту «Мінфіну» повідомили також у банку Кліринговий дім. А в банку Південний відзначають, що попит на готівкову валюту залишився стабільним, а ось її пропозиція зросла.

Головна причина відсутності виского попиту на валюту серед населення — відсутність гривні. Більшості, навпаки, доводиться «потрошити» заначки для фінансування поточних витрат. Ті ж, у кого є гривневі запаси, користуються можливістю заробити, і віддають перевагу збереженню грошей на депозитах.

Що тисне на курс

Один із факторів, який до кінця літа може вплинути на ситуацію на валютному ринку, — зміна монетарної політики та зниження облікової ставки НБУ. Наступне засідання Правління з питань монетарної політики заплановане на 27 липня.

«З огляду на червневу дискусію членів монетарного комітету, зниження облікової ставки можливе вже у липні. Навряд чи регулятор вдасться до різких змін, але певний вплив все ж є неминучим. За умови символічного зниження в межах 1−2%, навряд чи він буде тривалим. Але все ж невеликий курсовий сплеск, як реакція на стратегічну зміну, можливий», — припускає директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько.

Водночас, як зазначає експертка, регулятор неодноразово говорив про важливість збереження високого рівня дохідності гривневих вкладів для підтримки цінової та курсової стабільності. Тому великих ризиків нинішній перегляд облікової ставки не нестиме.

Можливість традиційного ослаблення гривні до кінця літа допускає директор Департаменту міжбанківського бізнесу РВС банку Олена Іщенко. За її словами, цьому сприятиме очікування щодо зниження НБУ облікової ставки разом із можливим переходом від фіксованого курсу долара до ринкового на міжбанківському ринку.

Зберігаються влітку і очевидні ризики військового часу — це труднощі експорту українських товарів, зокрема, можливість ускладнень роботи «зернового» коридору. Також не можна виключати погіршення ситуації на фронті, або суттєвого пошкодження критичної інфраструктури, в тому числі і Запорізької АЕС.

Як зазначає директор Департаменту казначейства та фондових ринків Правекс Банку Артем Красовський, якщо буде прийнято негативне рішення щодо продовження Зернової угоди, готівковий курс може почати суттєвіше зростати, та вийде до кінця літа на рівень 38 — 38,5 грн/$.

«Також, негативний результат Зернової угоди та перспективи погіршення торгового балансу можуть підштовхнути НБУ до більш раннього початку підвищення фіксованого рівня офіційного курсу гривні. Опосередковано це впливатиме і на готівковий курс», — пояснює він.

Щоправда, у базовому сценарії такі негативні ситуації представники банків не розглядають.

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Яким буде курс: прогнози

Редакція попросила представників банків надати свій прогноз курсу готівкового долара до кінця літа за базового сценарію. Очікування представників банків наступні:

Глобус Банк — 36,7/37,7 грн/$;

Банк Авангард — 36,8/37,3 грн/$;

Банк Кліринговий дім — 36,8/37,5 грн/$;

Банк Південний — 36,8/37,4 грн/$;

Банк Львів — 36,9/37,4 грн/$;

Банк Інвестицій та Заощаджень — 36,9/37,5 грн/$;

Правекс Банк — 37/37,5 грн/$;

Укрексімбанк — 37/38 грн/$;

Sportbank — 37/38 грн/$;

Радабанк — 37,2/38 грн/$.

Більшість опитаних банкірів не очікують на значні зміни курсу впродовж літа. Натомість, до кінця року, за прогнозами, гривня може суттєво ослабнути.

Насамперед, на курс може вплинути очікуване зниження облікової ставки. Адже якщо залишається висока ймовірність, що у липні Нацбанк залишить її на нинішньому рівні, то з вересня, цілком ймовірно, почнеться цикл пом'якшення монетарної політики.

«Крім того, саме восени регулятор спробує дещо відпустити „віжжі“ регулювання, тим самим цілком можливе „об'єднання“ офіційного та готівкового курсів. Можна зробити висновок, що серпень стане „підготовчим“ місяцем до нових системних змін на валютному ринку», — зазначає Тарас Лєсовий.

За словами начальнику Департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанку Сергія Гнезділова, Нацбанк щомісячно витрачає близько $2 млрд на міжбанку, й хоча за наявних резервів їх вистачить на декілька місяців, зростання курсу, який повинен збалансувати експорт та імпорт, — лише питання часу.

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На думку СЕО sportbank Михайла Стрижка, літо — це вигідний час купувати долар, адже, вже починаючи з вересня, він очікує зростання курсу до рівня 38−39 грн/$ із потенційним підвищенням до 40 грн/$ до кінця року.