Мінфін знижує ставки за ОВДП: як на це відреагували покупці

За минулі три тижні об'єм покупок ОВДП зменшився на третину, але кількість угод залишилась незмінною. Такі дані Євгенія Грищенко, заступниця директора ICU, наводить на підставі статистики власної компанії. Які ще зміни відбулись за цей час на ринку цінних паперів Мінфіну, вона розповіла в черговому огляді для «Мінфіну».

Спад в об'ємі пов'язаний із закінченням періоду активного реінвестування коштів, які були отримані від погашення військових ОВДП. А от незмінна кількість угод свідчить про зменшення середньої суми купівлі в одній угоді та про розміщення коштів одним клієнтом в ОВДП з різними термінами погашення. Тобто інвестори диверсифікують свої вкладення по строках. Середня кількість паперів за всіма ОВДП скоротилась з 60 шт до 40 шт на одну купівлю.

Найбільшим попитом користувались військові ОВДП. Об'єм угод з ними зріс у 1,5 рази, а кількість залишилась на тому ж рівні — 70% від загального числа угод з ОВДП (40 — 45 шт на одну купівлю). Тобто у випадку з військовими облігаціями така статистика говорить про збільшення суми вкладення в одній купівлі.

Найбажанішими серед клієнтів були інвестиції в короткострокові військові папери з погашенням у вересні 2023 року та дохідністю 14,75−14,5%.

На другому місці — папери з погашенням у червені 2024 року з дохідністю 19,2% на початку періоду та 18,5% зараз.

Наступними за попитом були ОВДП з погашенням у січні 2025 року під 20,2−20,00%.

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Зміна діапазону ставок за цей період свідчить про прогнозовану тенденцію до зменшення відсотків. Найвідчутніше зменшення ставок пройшло за ОВДП з погашенням через 9 — 12 місяців, на 0,5 — 0,75%.

Наразі інфляція продовжує знижуватись швидше за очікування НБУ. Міністерство фінансів активно знижує дохідності на первинних аукціонах та незабаром відбудеться засідання з монетарної політики НБУ, на якому також з великою вірогідністю може бути прийняте рішення, щодо зниження облікової ставки. Тому такий сценарій розвитку подій спонукає інвесторів до купівлі довших паперів і фіксації поточних ставок на довший період.