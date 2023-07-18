У Польщі працюють понад 25 тисяч українських бізнесів: кого шукають на роботу

Тисячі нових українських бізнесів відкрилися у Польщі, й їхня кількість продовжує зростати. Кого хочуть винаймати наші підприємці і які вакансії є найзатребуванішими, НВ розповіла віцепрезидент міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal Лілія Терещенко. «Мінфін» обрав головне.

Як влаштувалися українські біженці у Польщі

До Польщі від початку війни приїхали декілька мільйонів українців, і більша частина біженців змушена працювати на невластивих для себе роботах, які часто нижчі від їхньої компетенції. За даними Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, 70% українців, які виїхали за кордон, мають вищу освіту.

Так, дехто зміг знайти себе: фрілансять, працюють дистанційно для України чи для інших країн. За нашими даними, таких близько 15% від висококваліфікованих фахівців у Польщі. Але багато хто зіткнувся з тим, що у Польщі не те, що зростати кар'єрно не виходить, але навіть знайти роботу на ту ж посаду і з тією самою зарплатою складно.

Багато українців вже вчать мову — переважно польську, а іноді англійську, щоб працювати тут у міжнародних компаніях. У березні цього року ми опублікували дослідження, згідно з яким 60% українців кажуть, що не можуть влаштуватися на висококваліфіковану роботу через недостатній рівень польської мови. До того ж, реальність така, що обираючи між поляком та українцем однакових компетенцій, польська компанія обере зрозуміло кого.

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Український бізнес йде за українцями

Але є й гарні новини. Тисячі нових українських бізнесів відкрилися у Польщі. Їхня кількість зростає в геометричній прогресії, тому що бізнес шукає нові ринки через нестабільний ринок всередині України.

Нова пошта, Rozetka, monobank (у процесі отримання ліцензій) — тільки одні з тисяч прикладів бізнесів, які вже прийшли до Польщі. І цей процес набирає обертів, тому що українські компанії йдуть слідом за мільйонами українців, які виїхали та хочуть отримувати звичні та улюблені послуги.

Крім того, відкриваються і повністю нові бізнеси, створені тут українцями. Загалом, у Польщі зареєстровано понад 25 тисяч українських бізнесів.

А тепер вгадайте, кого вони хочуть винаймати? — Українців. Так, не на всі посади. Наприклад, тим компаніям, які до нас звертаються, ми радимо шукати юристів, менеджерів із продажу, бухгалтерів саме серед поляків, але топкерівників, маркетологів, айтівців, аналітиків, продакт-менеджерів та багато інших спеціалістів шукають серед українців. Ми це знаємо не лише за запитами компаній-клієнтів, яким ми допомагаємо підбирати персонал.

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Список найзатребуваніших вакансій

Поділюся, що декілька найбільших українських компаній, які увійшли на ринок Польщі, мусять перевозити топменеджерів із України, бо в Польщі їх знайти — завдання з зірочкою.

Таку задачу треба вирішити й нам. Якщо раніше ми не винаймали керівників із ринку, натомість, ростили їх самі, то зараз, на етапі чергового масштабування, ми постали перед новим викликом — знайти висококваліфікованих спеціалістів у короткий час. У нас це пов’язано з перебудовою структури організації в структуру холдингу, з’являються нові продукті — потрібні нові керівники.

Зокрема, список найзатребуваніших вакансій виглядає так:

директор із продажів,

директор із підбору персоналу,

маркетинговий директор,

бізнес-аналітик,

інвестиційний аналітик,

операційний директор.

Цей перелік можна продовжувати. І ми також віддаємо перевагу українцям, які зараз перебувають у Польщі, або планують туди приїхати.

Можливо, хтось скаже, що під час війни перевозити «мізки» в інші країни — не найкраща ідея. Однак, ми не забуваємо про те, що багато українців буквально втратили роботу і не можуть знайти альтернативу всередині країни. Ось саме для них змінити конвеєрну стрічку на цікаву та гідну для їхніх компетенцій роботу — непогана перспектива, чи не так? Такою є наша нова реальність, не ми її створили.

Ми, як компанія з працевлаштування, після закінчення війни почнемо повертати назад до України як робочу силу, так і топкерівників, щоб допомогти її відновленню. Причому ми плануємо привозити не лише українців, а й іноземців. Ну, а поки що в українських топменеджерів з’явився непоганий шанс зануритися в новий ринок, побачити, як бізнес працює в Європі, і потім використовувати досвід для процвітання України, який до того часу примножиться.