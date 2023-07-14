Головне за тиждень: «Зернова угода», ринок нерухомості та як здати не нову валюту

Роджер Вер оцінив потенціал біткоїна ще на самому початку його існування. Однак, обмежуватись купівлею крипти він не планував і став одним із перших у світі інвесторів у криптовалютні стартапи, за що отримав прізвисько «Біткоїн-Ісус». «Мінфін» розповідає про найвідомішого анархіста у криптовалютному світі, його інвестиції та незвичний життєвий шлях.

Рада змінила правила роботи кредитних спілок (оновлено)

Верховна рада ухвалила закон «Про кредитні спілки». Документ розширює перелік послуг, які надаються спілками, удосконалює систему управління спілками, встановлює вимоги до структури капіталу.

Ердоган заявив, що Путін погодився продовжити «зернову угоду». Кремль це заперечує

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що домовився із президентом рф Володимиром Путіним про продовження «зернової угоди», яка дозволяє експорт українського зерна з чорноморських портів. Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков сказав, що жодних заяв, що стосуються продовження «зернової угоди», з російського боку не було.

В Україні Різдво святкуватимуть 25 грудня: Рада змінила дати трьох державних свят

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт № 9431 про внесення змін до Кодексу законів про працю, які передбачають зміну дат трьох святкових днів — Різдва Христового, Дня української державності та Дня захисників та захисниць України.

До 50% комісій за старі купюри та відмови їх приймати: як здати не нову банкноту

Проблеми з прийомом іноземної валюти зберігаються: одні скаржаться на небажання банків та обмінок приймати старі та зношені банкноти. Інші — на те, що «некрасиві» купюри їм намагаються підсунути при виплаті грошових переказів та знятті депозитів. «Мінфін» з'ясував, як змінилися умови валютообміну, які банки приймають інвалюту на інкасо, та які комісії стягують за цю послугу.

Найкращий відгук червня: Як Сенс Банк заблокував рахунок через «незручну» валюту

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків. У червні ним стала клієнтка Сенс Банку під ніком WladimirSM. Вона розповіла, як здійснила SWIFT-переказ швейцарських франків на рахунок у Сенс Банку і втратила можливість користуватися своїми коштами. Її досвід може бути корисний іншим читачам «Мінфіну».

Інвестідея на місяць для власників до $10 тис: тримати у валюті або перевести у гривню

Останні кілька місяців гривня поступово зміцнювала свої позиції, а депозитні ставки за вкладами у нацвалюті впевнено зростали. Тому багато власників валютних накопичень замислюються над тим, щоб конвертувати свої долари у гривню та розмістити її на депозит. Розглянемо можливі варіанти детальніше та розповімо, які заробітки пропонують приватним клієнтам банки з депозитним портфелем до 2 млрд грн.

У НБУ визнали, що банки прикрашають ситуацію про свій реальний стан

Чи є шанс у Приватбанку повернути виведені активи, коли націоналізують Сенс Банк, та як банки виконують рекомендації НБУ щодо обміну зношеної валюти, розповіла перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова.

НБУ прокоментував рівень інфляції у червні цього року

У червні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) і далі сповільнювалася — до 12,8% з 15,3% у травні. У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України. Національний банк дав свій коментар.

Зміни у виплатах для ВПО: хто втратить допомогу від держави

11 липня Кабінет міністрів прийняв постанову «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб», яка вносить зміни до порядку призначення виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Ціни на житло у Польщі пригальмували: чи варто купувати житло зараз

У 2022 році українці купили в Польщі 45% від усіх придбаних іноземцями квартир. «Мінфін» розбирався, чи варто зараз скористатися зниженням цін на «квадрати» в цій країні для придбання нерухомості, які варіанти пропонує ринок, і як з обмеженим бюджетом стати власником польської нерухомості.

Що в Європі говорять про майбутнє України і коли в неї почнуть інвестувати (відео)

Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, говорить про економічне майбутнє України і хто в Європі готовий інвестувати в неї.

Перший інвестиційний банк, ТРЦ Ocean Plaza та завод: Україна націоналізувала активи росіян на мільярди гривень

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про застосування санкцій до низки комерційних структур та їх власників. Зокрема, до держбюджету надійшли активи на мільярди гривень кількох наближених до Кремля російських олігархів.

Топ-20 секторів економіки, які найшвидше зростатимуть наступні 10 років

Плануючи майбутнє України і визначаючи інвестиційні можливості, варто враховувати світові тенденції. Співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін опублікував топ-20 ринків і секторів глобальної економіки, що найшвидше зростатимуть у цьому десятиріччі.

«Мінфін» додав до свого консервативного портфелю улюблену компанію Баффета

Berkshire Hathaway мільярдера Воррена Баффета продовжує нарощувати свою участь у нафтовій компанії Occidental Petroleum (OXY). У травні-червні фонд знову докуповував її акції і вже володіє 25-відсотковою часткою. Нафтові компанії залишалися улюбленцями фонду і минулого року. Змавпувати стратегію «Оракула з Омахи» вирішив і «Мінфін», і вже додав акції OXY до свого консервативного портфелю.

В Україні почали будувати завод з виробництва безпілотників Bayraktar

Турецька компанія Baykar почала в Україні будівництво заводу з виробництва дронів Bayraktar. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі єдиного телемарафону.

Термінали ПУМБ не приймають купюри номіналом 500 та 1000: банк пояснив причину

Термінали банку ПУМБ наразі не приймають купюри номіналом 500 та 1000 грн. З такою проблемою зіткнувся клієнт банку, який залишив коментар в розділі «Відгуки» на сторінці банку на «Мінфіні». Представники банку пояснили причину.

Ринок нерухомості: де зараз житло купують найбільше і скільки за нього платять

Інвестувати гроші в нерухомість — все ще один із найпопулярніших способів збереження коштів серед українців, хоча повномасштабна війна внесла свої корективи. На які квартири варто звертати увагу і як відрізняється ціна в регіонах, розповіла керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук.