Інвестідея на місяць для власників до $10 тис: тримати у валюті або перевести у гривню

Останні кілька місяців гривня поступово зміцнювала свої позиції, а депозитні ставки за вкладами у нацвалюті впевнено зростали. Тому багато власників валютних накопичень замислюються над тим, щоб конвертувати свої долари у гривню та розмістити її на депозит . Розглянемо можливі варіанти детальніше та розповімо, які заробітки пропонують приватним клієнтам банки з депозитним портфелем.

Зміцнення гривні добре видно за динамікою готівкового долара і трохи менше — на графіку готівкового євро (на поведінку євровалюти на нашому ринку серйозно впливають зовнішні коливання пари євро/долар).

Готівковий долар за останні 3 місяці:

Готівковий євро за останні 3 місяці:

Зміцнення гривні змусило нервувати власників валюти. Тим більше, що Україна активно отримує міжнародну допомогу, тим самим закриває весь дефіцит бюджету без «друкарського верстата», а наші західні партнери гарантують безперебійне фінансування й надалі.

Саме через принципово інше джерело фінансування касових розривів бюджету (торік — емісія гривні, цього року — допомога західних партнерів) зараз курс в обмінниках відносно стабільний. Ця тенденція збережеться й у липні.

Тому, якщо плануєте купувати валюту саме зараз, моя порада робити це, спершу ґрунтовно промоніторивши ринок у вашому регіоні. Власники обмінників зараз зіткнулися з проблемою низького платоспроможного попиту на валюту з боку населення, а тому періодично готові рухатися вниз за курсом при оптовому обміні валют. Цим можна скористатися.

Власники валютних накопичень (як правило, з капіталом до $10 тис), які не хочуть лізти у складні фінансові інструменти, вирішують іншу проблему: залишати свої заощадження у валюті і поки що формально «втрачати» у гривневому еквіваленті за рахунок ревальвації гривні або все ж таки ризикнути, і, помінявши долар на гривню, заробити на привабливіших гривневих депозитах.

Завдяки політиці НБУ за нормативами резервування валютні вклади для банкірів нині малоцікаві. Резервувати за ними банку треба у гривні, розміщення якої для фінансистів було б вигідніше, ніж у валюті.

Плюс — низький рівень можливості та великі ризики кредитування у валюті практично зводять нанівець такі розміщення банками залучених у громадян валютних коштів. Та ще й термін 1 місяць зараз не вигідний банкам, які завдяки знову ж таки грошово-кредитній політиці Нацбанку, в основному залучають кошти на строк від 3 місяців.

Підштовхує людей до варіанта гривневих вкладень й НБУ. Неприємним моментом для власників готівкової валюти стала позиція банків та пунктів обміну, які встановлюють нижчий курс (або додаткові комісії) при прийомі банкнот ранніх випусків або зношених купюр. Щоправда, і цю проблему Нацбанк наразі активно вирішує.

Отже, розглянемо можливі варіанти розпорядитись своїми з'єднаннями.

Варіант 1. Залишити у валюті та покласти на короткий валютний депозит у банку.

У цьому випадку у невеликому банку ви зможете зараз отримати на вкладі за сумою $10 тисяч на 1 місяць не більше 0,1−1,2% річних. Ризики для вкладника-фізособи щодо неповернення таких вкладів нині малі. Оскільки Фонд гарантування вкладів у воєнний час відшкодовує будь-яку суму у разі банкрутства банку. Тож боятися маленьких банків не варто.

Але ставка залишає бажати кращого, оскільки з урахуванням оподаткування та військового збору 0,1−1,2% річних перетворюються на 0,0805−0,966% річних. На $10 тисяч це дасть за місяць дохід близько $0,66−7,94.

На особливе підвищення ставок за валютними депозитами в Україні розраховувати не варто. Банки справді почали отримувати зараз від своїх банків-кореспондентів вищу плату за валютними коррахунками у зв'язку із збільшенням процентних ставок ФРС та ЄЦБ. Однак «ділитися» доходами, що зросли, з валютними вкладниками вони не будуть.

У перспективі зростання ставок за валютними депозитами терміном 1 місяць, за моїми прогнозами, може становити додаткові 0,1−0,25% річних. Але тільки в дуже невеликій категорії дрібних банків. Таке потенційне підвищення особливо не збільшить доход власника валютного депозиту.

І все ж таки частину своїх заощаджень варто тримати у валютних депозитах незважаючи на їх низьку прибутковість. В Україні йде війна, фінансування бюджету тримається лише на міжнародній допомозі, а вітчизняна економіка, хоч і пристосовується до військових умов, надто слабка. Падіння ВВП лише офіційно у 2022 році склало близько 30%. Тому диверсифікація заощаджень просто необхідна. Це допоможе мінімізувати валютні ризики, якщо з гривнею щось піде не так у другій половині 2023 року та 2024 року.

Історія з євробондами або валютними облігаціями при сумах у $10 тисяч малоприваблива, оскільки це «не лотова» сума для євробондів, а за валютними облігаціями на вторинному ринку хоч і можна отримати на такий термін 1−1,5% річних (неоподатковуваних), але на комісії банків витратите майже весь цей дохід.

Варіант 2. Поміняти $10 тисяч на гривню і розмістити на місячний депозит або в найкоротші ОВДП, а через місяць знову конвертувати у валюту.

Якщо залишити за дужками ситуацію з «білими» та «синіми» купюрами, станом на 12 липня можна здати валюту в обмінниках фінкомпаній за курсом приблизно 37,1 гривень, тобто отримати «на руки» близько 371 тисяч гривень.

Завдяки політиці НБУ зараз банкам вигідніше залучати кошти терміном від 3 місяців, що дозволяє їм отримувати за депозитними сертифікатами Нацбанку 25% річних. Але ми говоримо про термін розміщення коштів на місяць і за ними НБУ через депсертифікати «овернайт» заплатить банку лише близько 20% річних. Це знижує й ту прибутковість, яку буде готовий заплатити банк за такими ресурсами вкладнику.

Ставка за депозитами у гривні на місяць навіть за такою великою за мірками України сумою (371 000 грн) зараз навіть у «щедрих банках» становить до 10,25% річних. Це з урахуванням оподаткування дасть доход за місяць на цій сумі близько 2516 гривень.

У цьому випадку курс, за яким через місяць доведеться купувати валюту, щоб «не влетіти», має бути не вищим за 37,35 гривень. Якщо він буде нижчим — ви виграли, якщо ж він буде вищим за цю позначку — програли.

На вторинному ринку за гривневими ОВДП саме на термін 1 місяць ситуація з прибутковістю буде приблизно такою самою, як і за депозитами. І хоча дохід з ОВДП оподатковуватись не буде, але комісії банків «з'їдять» майже весь цей формальний виграш від відсутності оподаткування.

Таким чином, для власників валюти в межах $10 тисяч (якщо вони розглядають інвестиції в липні терміном до місяця) вибір невеликий:

Залишати кошти у валюті з прибутковістю в межах до максимум $8 за місяць (розрахунок дивися вище); Ризикнути та постаратися заробити на грі з коротким гривневим депозитом, проконвертувавши свою валюту в гривню та взявши на себе валютні ризики на цей період. У разі повної стабілізації готівкового курсу долара або продовження тренду його зниження заробити через гривневий депозит вкладник зможе близько 2516 гривень. За умови стабільного курсу продажу і потім купівлі по 37,1 гривень за долар це дасть близько $67,82 на місяць на $10 тисяч або близько 8,13% у річному перерахунку дохідності.

Але треба розуміти, що валютні ризики щомісяця мають свою специфіку та масу факторів, на які вкладник ніяк не вплине. І не факт, що все буде так добре через місяць із готівковим курсом продажу долара. Нагадаю, у цьому сценарії він не має перевищити 37,1 гривень.

Тому навіть якщо є бажання скористатися зміцненням гривні та ризикувати, краще і в цьому випадку диверсифікувати свої заощадження: 50% від суми залишити на малоприбутковому вкладі у валюті, з рештою суми «пограти» з гривневим депозитом.

Я розглянув варіант інвестування $10 тисяч у відносно малоризикові та найпопулярніші для населення інструменти терміном на місяць, виходячи зі специфіки ринку та військової ситуації.

Але якщо говорити про подібне завдання для інвестора, готового інвестувати на строк вже близько 3-х місяців і більше, то це вже зовсім інша історія, як щодо мінімізації своїх ризиків, так і кінцевої прибутковості.

Пишіть у коментарях, якщо ця тема для вас є цікавою.

Як змінилися ставки за депозитами у невеликих банках за 2 тижні

Гривня:

Юнекс банк підвищив доходність вкладів на 9 місяців на 0,25 п.п. і тепер сплачує за такими вкладами 17,75% річних;

Банк Глобус зрізав заробітки за депозитами строком на 6 місяців одразу на 1,25 п.п. Тепер його приватні клієнти матимуть змогу заробити на таких вкладеннях 15,75% річних;

Банк інвестицій та заощаджень знизив на 1 в.п. заробітки на депозитах строком на 12, 9 та 6 місяців і тепер сплачує за ними 18% річних. При цьому доходність тримісячних вкладів збільшена на 2 п.п. до 20% річних.

Долар:

Юнекс банк підвищив ставки за вкладами на всі терміни (крім безстрокових). Прибутковість депозитів на рік зросла на 2,4 п.п. до 3% річних, на 9 місяців — на 2,15 в.п. до 2,75% річних, на 6 місяців — на 1,9 п.п. до 2,5% річних, на 3 місяці — на 1,4 п.п. до 2% річних.

Порадував своїх приватних клієнтів — власників доларових вкладів підвищенням ставок і Банк інвестицій та заощаджень. Ставку за депозитами на 12, 9 та 6 місяців підвищено на 0,25 п.п. Наразі вкладники банку заробляють на таких депозитах 2% річних.

Євро:

Юнекс банк додав до прибутковості євровкладів на 12 місяців 1,99 в.п., збільшивши її до 2% річних, відсотки за 9- та 6-місячними вкладеннями зросли на 1,74 в.п. до 1,75% річних.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 27.06.2023−10.07.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 27.06.2023−10.07.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 27.06.2023−10.07.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.