В Україні Різдво святкуватимуть 25 грудня: Рада змінила дати трьох державних свят

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт № 9431 про внесення змін до Кодексу законів про працю, які передбачають зміну дат трьох святкових днів — Різдва Христового, Дня української державності та Дня захисників та захисниць України. Про це повідомляє перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.