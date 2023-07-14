Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт № 9431 про внесення змін до Кодексу законів про працю, які передбачають зміну дат трьох святкових днів — Різдва Христового, Дня української державності та Дня захисників та захисниць України. Про це повідомляє перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
В Україні Різдво святкуватимуть 25 грудня: Рада змінила дати трьох державних свят
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За відповідне рішення проголосував 241 нардеп.
Зазначається, що метою законопроєкту є «відмова від російської спадщини».
Нові дати державних свят
- 25 грудня — Різдво Христове (замість 7 січня);
- 15 липня — День Української Державності (замість 28 липня): коли вшановується пам'ять святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого;
- 1 жовтня — День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня): пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.
«Цей закон підпишуть після 28 липня, тому ще в цьому місяці День Української Державності буде 28 липня», — зазначив Железняк.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
у всіх християнських календарях Різдво 25 грудня, тільки от деякі календарі дуже відрізняються від грігоріанського за яким ми живемо і у них 25 грудня тоді коли в нас 7 січня