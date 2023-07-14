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14 липня 2023, 12:25 Читать на русском

В Україні Різдво святкуватимуть 25 грудня: Рада змінила дати трьох державних свят

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт № 9431 про внесення змін до Кодексу законів про працю, які передбачають зміну дат трьох святкових днів — Різдва Христового, Дня української державності та Дня захисників та захисниць України. Про це повідомляє перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт № 9431 про внесення змін до Кодексу законів про працю, які передбачають зміну дат трьох святкових днів — Різдва Христового, Дня української державності та Дня захисників та захисниць України.
Фото: openforchristmas.com

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За відповідне рішення проголосував 241 нардеп.

Зазначається, що метою законопроєкту є «відмова від російської спадщини».

Нові дати державних свят

  • 25 грудня — Різдво Христове (замість 7 січня);
  • 15 липня — День Української Державності (замість 28 липня): коли вшановується пам'ять святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого;
  • 1 жовтня — День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня): пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

«Цей закон підпишуть після 28 липня, тому ще в цьому місяці День Української Державності буде 28 липня», — зазначив Железняк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Kaleso
Kaleso
14 липня 2023, 13:39
#
Ото собі і святкуйте
+
+15
Три літри
Три літри
14 липня 2023, 15:00
#
А ти не зустрічаєш новий рік в ніч з 31 грудня на 1 січня, сидиш в цей час на посту і святкуєш аж 13/14 січня?

у всіх християнських календарях Різдво 25 грудня, тільки от деякі календарі дуже відрізняються від грігоріанського за яким ми живемо і у них 25 грудня тоді коли в нас 7 січня
+
+15
Три літри
Три літри
14 липня 2023, 14:59
#
Нарешті здоровий глузд переміг.
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