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11 липня 2023, 9:54 Читать на русском

Топ-20 секторів економіки, які найшвидше зростатимуть наступні 10 років

Плануючи майбутнє України і визначаючи інвестиційні можливості, варто враховувати світові тенденції. Співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін опублікував топ-20 ринків і секторів глобальної економіки, що найшвидше зростатимуть у цьому десятиріччі.

Плануючи майбутнє України і визначаючи інвестиційні можливості, варто враховувати світові тенденції.

Штучний інтелект — 38,6% на рік

У 2022 році ринок становить $142 млрд, а в 2030 році становитиме $1,85 трлн.

Телемедицина — 38%

У галузі телеохорони здоров'я CAGR становитиме 38,2% у період із 2020 до 2025 року.

Безпека 5G — 37%

Зростаюча потреба у надійних функціях безпеки та конфіденційності стимулюватиме підвищений попит на ринку безпеки 5G, який, як очікується, зростатиме зі середньорічним темпом зростання (CAGR) 36,8% і досягне $25,9 млрд у 2030 році.

Цифрові фінансові радники — 30%

Світовий ринок консультаційних роботів зростатиме в середньому на 29,7% на рік із 2022 до 2030 року, і досягне $41,83 млрд до 2030 року.

Ігри у віртуальній реальності — 30%

Обсяг ринку у 2021 році склав $20,6 млрд. Очікується, що середньорічний темп зростання ринку складе 29,8%, і до 2027 року він досягне $100,23 млрд.

Фінансові технології — 28%

Згідно з новим звітом, опублікованим Boston Consulting Group (BCG) та QED Investors, до 2030 року доходи від фінансових технологій зростуть у шість разів — із $245 млрд до $1,5 трлн.

Матеріали для 3D-друку — 26%

За прогнозами, ринок матеріалів для 3D-друку зросте з $2,3 млрд у 2022 році до $11,5 млрд до 2030 року при середньорічному темпі зростання 25,9%.

Блокчейн та криптовалюта — 25%

Сектор має великий потенціал зростання із очікуваним середньорічним темпом зростання від 20% до 25% до 2030 року.

Програмне забезпечення для віртуалізації — 25%

На ринку програмного забезпечення для віртуалізації, який, за прогнозами, зросте з $38,7 млрд у 2020 році до колосальних $189,4 млрд до 2027 року, CAGR становить 25,4%.

Цифрова освіта — 25%

Ринок цифрової освіти оцінювався у $12,6 млрд у 2019 році і, як очікується, зросте до $136 млрд до 2030 року за середньорічного темпу зростання 25,1%.

Медична прогнозна аналітика — 25%

Ринок передиктивної аналітики в охороні здоров'я, що оцінюється в $13,6 млрд у 2022 році, зросте в середньому на 25% на рік і досягне $33 млрд у 2026 році.

3D-друк металів — 24,6%

Світовий ринок 3D-друку металів був оцінений у $699,2 млн у 2021 році. Прогнозується, що ринок зросте на $2,034 млрд у 2030 році за середньорічного темпу зростання 24,6%.

Їстівні продукти з канабісу — 22%

Світовий ринок харчових продуктів з канабісом оцінювався в $5,7 мільярда у 2020 році і, за прогнозами, досягне $23,3 млрд до 2027 року, збільшившись у середньому на 22,3% за цей період.

Стійкі галузі — 22%

Два роки тому обсяг світового ринку екологічно чистих технологій та сталого розвитку оцінювався у $10,32 млрд. Прогнозується, що всього за десять років він досягне $74,64 млрд і досягне сукупного річного темпу зростання 21,9%.

Медичні технології — 20%

Галузь охорони здоров'я зростатиме в геометричній прогресії через старіння населення та збільшення попиту на персоналізоване та ефективне лікування.

Використання технологій в охороні здоров'я, таких, як телемедицина та пристрої, що носяться, також сприяє зростанню.

Зі середньорічним темпом зростання від 15 до 20%, це одна з 10 галузей, в якій ймовірніше значне і безперервне зростання, порівнюючи, наприклад, із індустрією блокчейнів, траєкторія зростання якої непередбачувана.

Логістика електронної комерції — 19%

У 2020 році ринок логістики електронної комерції оцінювався в $243,4 млрд, і очікується, що за середньорічного темпу зростання в 18,9% досягне $819 млрд до 2027 року.

Хмарні обчислення — 19%

Обсяг світового ринку хмарних обчислень сягне $1,251 трлн протягом наступних шести років. Це призведе до того, що сукупний річний темп зростання становитиме 19,1% до 2028 року.

EdTech — 18%

До кінця цього десятиліття розмір світового ринку освітніх продуктів та послуг наблизиться до $1 трильйона.

Що стосується частки ринку, частка edtech у цьому пирозі збільшиться до $133 млрд до 2026 року, а річний приріст становитиме майже 18%.

Персональні послуги — 17%

Ця галузь включає широкий спектр послуг — від планування весілля і догляду за домашніми тваринами до прибирання будинку і доставки їжі. Очікується збільшення зайнятості у цій галузі на 17% до 2028 року.

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Фінтех, як послуга, — 17%

До 2028 році обсяг світового ринку фінансових технологій, як послуги, досягне $681,6 млрд, збільшившись у середньому на 16,9%.

Автор:
Амелін Анатолій
Cпівзасновник і директор економічних програм Амелін Анатолій
Ukrainian Institute for the Future
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Коментарі - 3

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
11 липня 2023, 10:57
#
Елітна нерухомість зростатиме. Баблопил то рушій елітного будівництва.
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Sweetdream
Sweetdream
11 липня 2023, 12:11
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В Україні нічого не зростатиме, окрім інфляції. Не переймайтесь. Світові тенденції не для країн, загнаних в первісний стан.
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0
bonv
bonv
11 липня 2023, 12:21
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Все практично смачно:)
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