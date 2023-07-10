В Україні почали будувати завод з виробництва безпілотників Bayraktar

Турецька компанія Baykar почала в Україні будівництво заводу з виробництва дронів Bayraktar. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє liga.net.

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«Завод почав будуватися реально, а не тільки у меморандумі. Це саме той великий завод Bayraktar, про який ще кілька років тому домовлялися, потім були зупинки, скандали. Сьогодні цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків», — сказав Камишін.

Напередодні Камишін у межах візиту президента України в Туреччину підписав із Міністерством промисловості та технологій Турецької Республіки новий меморандум про розвиток потужностей і можливостей виробництва різних типів безпілотників.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у компанії Baykar розраховують розпочати виробництво дронів Bayraktar та Akinci в Україні у 2025 році. Загальний обсяг запланованих інвестицій у підприємство становить $95,5 млн.

У 2019 році Baykar заснувала в Україні ТОВ «Авіа Венчурс» з метою відкрити два заводи в Україні. Очікується, що саме ТОВ «Авіа Венчурс» від імені компанії Baykar буде займатися будівництвом заводу, де будуть вироблятися дрони.