Перший інвестиційний банк, ТРЦ Ocean Plaza та завод: Україна націоналізувала активи росіян на мільярди гривень

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про застосування санкцій до низки комерційних структур та їх власників. Зокрема, до держбюджету надійшли активи на мільярди гривень кількох наближених до Кремля російських олігархів. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зазначається, що працівники ДБР викрили десятки компаній, афілійованих з російськими власниками. Серед кінцевих бенефіціарів цих комерційних структур — російські олігархи, наближені до Путіна. Зокрема, брати Аркадій та Ігор Ротенберги, Олег Дерипаска, Євген Гінер.

Так, у власність держави націоналізовано наступні активи:

ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» та ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», орієнтовної вартості 10 млрд грн (належав Дерипасці);

ТРЦ «Ocean Plaza», орієнтовною вартістю понад $350 млн (раніше належав Ротенбергам);

88,89% акцій АТ «Перший інвестиційний банк» (належав Гінеру).

Читайте також: Україна націоналізує Сенс Банк наступного тижня — Bloomberg

Крім того, арештовані судом та розглядається питання націоналізації наступних активів:

ПрАТ «Рівнеобленерго» (93,2%),

АТ «Херсонобленерго» (99,9 %),

АТ «Чернівціобленерго» (96,8%),

АТ «Житомиробленерго» (95,5%),

ПрАТ «Кіровоградобленерго» (72,9%), а також 7 готелів та 2 ТРЦ, загальною вартістю 2 млрд грн, які належали Гінеру.

Також націоналізовано різні частки статутного капіталу та майно росіян в інших важливих стратегічних галузях української економіки. Зокрема, це 100% ТОВ «Авангард-Віларті», яке окрім «Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД» володіє ще компанією «Ітодер Інвестментс Лімітед» (Ethoder Investments Limited) та 66,65% «Інвестиційниого союзу «Либідь».

Як наголоують у ДБР, структури, підконтрольні Олегу Дерепасці, також брали участь в розширенні та реконструкції Дніпро-Бугського морського порту. Так, у дохід держави повернуто земельні ділянки та нерухомість в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки.

Власники інших націоналізованих Україною активів — росіяни Олександр Пономаренко та Олександр Скоробогатько.

Націоналізовано сотні виробничих приміщень, техніки, складів, які росіяни використовували в Україні для збагачення.