Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що домовився із президентом рф Володимиром Путіним про продовження «зернової угоди», яка дозволяє експорт українського зерна з чорноморських портів. Про це повідомляє Reuters.
Ердоган заявив, що Путін погодився продовжити «зернову угоду». Кремль це заперечує
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У розмові з журналістами Ердоган зазначив, що сподівається на продовження угоди, термін дії якої спливає 17 липня, завдяки зусиллям ООН і Туреччини.
Представник Єврокомісії напередодні повідомив агентству, що ЄС допомагає ООН і Туреччині у зусиллях продовжити «зернову угоду» і відкрита для «вивчення всіх рішень».
Ердоган також розповів, що Анкара планує прийняти Путіна з візитом у серпні.
«Анкара та Москва дотримуються єдиної думки щодо продовження «зернової угоди», — цитує Ердогана турецьке інформагентство Anadolu.
Реакція Кремля
Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков у коментарі Інтерфаксу, заявив, що жодних заяв, що стосуються продовження «зернової угоди», з російського боку не було.
«Жодних заяв з цього приводу ми не робили», — сказав Пєсков.
«Зернова угода»
З початку повномасштабної війни рф проти України країни Африки залишилися без українських поставок зерна та іншої агропродукції через блокаду росією портів у Чорному морі.
Пізніше Туреччина та ООН підписали дві окремі угоди з Росією і Україною для створення гуманітарного коридору в Чорному морі.
Останнім часом представники Кремля активно заявляють про відмову продовжувати «зернову угоду», яка закінчується 17 липня.
Коментарі - 2
«Що стосується закупівлі винищувачів Су-35 з Росії, вони нам потрібні, але ми не знаємо, коли вони надійдуть. Це пов’язано з рішенням високопоставлених чиновників Ірану», — заявив командувач ВПС Ірану бригадний генерал Хамід Вахеді.
У Тегерані розраховували, що російські літаки значно посилять ВПС країни та оплатили вже 50 штук.
Колишній дипломат на правах анонімності повідомив, що Росія обіцяла поставити всі літаки у 2023 році. В Тегерані вже ніхто не очікує, що контракт буде виконаний у строк.
Видання повідомляє, що іранські офіційні особи збентежені такою поведінкою Росії і навіть сумніваються, що Москва взагалі виконає свої зобовʼязання.