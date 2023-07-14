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14 липня 2023, 19:00 Читать на русском

Ердоган заявив, що Путін погодився продовжити «зернову угоду». Кремль це заперечує

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що домовився із президентом рф Володимиром Путіним про продовження «зернової угоди», яка дозволяє експорт українського зерна з чорноморських портів. Про це повідомляє Reuters.

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що домовився із президентом рф Володимиром Путіним про продовження «зернової угоди», яка дозволяє експорт українського зерна з чорноморських портів.
Фото: freepik.com

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У розмові з журналістами Ердоган зазначив, що сподівається на продовження угоди, термін дії якої спливає 17 липня, завдяки зусиллям ООН і Туреччини.

Представник Єврокомісії напередодні повідомив агентству, що ЄС допомагає ООН і Туреччині у зусиллях продовжити «зернову угоду» і відкрита для «вивчення всіх рішень».

Ердоган також розповів, що Анкара планує прийняти Путіна з візитом у серпні.

«Анкара та Москва дотримуються єдиної думки щодо продовження «зернової угоди», — цитує Ердогана турецьке інформагентство Anadolu.

Реакція Кремля

Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков у коментарі Інтерфаксу, заявив, що жодних заяв, що стосуються продовження «зернової угоди», з російського боку не було.

«Жодних заяв з цього приводу ми не робили», — сказав Пєсков.

«Зернова угода»

З початку повномасштабної війни рф проти України країни Африки залишилися без українських поставок зерна та іншої агропродукції через блокаду росією портів у Чорному морі.

Пізніше Туреччина та ООН підписали дві окремі угоди з Росією і Україною для створення гуманітарного коридору в Чорному морі.

Останнім часом представники Кремля активно заявляють про відмову продовжувати «зернову угоду», яка закінчується 17 липня.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
14 липня 2023, 20:05
#
Довіри до росії немає.
+
0
bonv
bonv
14 липня 2023, 20:09
#
Росія не доправила до Ірану жодного з 50 винищувачів Су-35, які обіцяла: у Тегерані в розпачі.
«Що стосується закупівлі винищувачів Су-35 з Росії, вони нам потрібні, але ми не знаємо, коли вони надійдуть. Це пов’язано з рішенням високопоставлених чиновників Ірану», — заявив командувач ВПС Ірану бригадний генерал Хамід Вахеді.
У Тегерані розраховували, що російські літаки значно посилять ВПС країни та оплатили вже 50 штук.
Колишній дипломат на правах анонімності повідомив, що Росія обіцяла поставити всі літаки у 2023 році. В Тегерані вже ніхто не очікує, що контракт буде виконаний у строк.
Видання повідомляє, що іранські офіційні особи збентежені такою поведінкою Росії і навіть сумніваються, що Москва взагалі виконає свої зобовʼязання.
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