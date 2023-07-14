Ердоган заявив, що Путін погодився продовжити «зернову угоду». Кремль це заперечує

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що домовився із президентом рф Володимиром Путіним про продовження «зернової угоди», яка дозволяє експорт українського зерна з чорноморських портів. Про це повідомляє Reuters.

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У розмові з журналістами Ердоган зазначив, що сподівається на продовження угоди, термін дії якої спливає 17 липня, завдяки зусиллям ООН і Туреччини.

Представник Єврокомісії напередодні повідомив агентству, що ЄС допомагає ООН і Туреччині у зусиллях продовжити «зернову угоду» і відкрита для «вивчення всіх рішень».

Ердоган також розповів, що Анкара планує прийняти Путіна з візитом у серпні.

«Анкара та Москва дотримуються єдиної думки щодо продовження «зернової угоди», — цитує Ердогана турецьке інформагентство Anadolu.

Реакція Кремля

Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков у коментарі Інтерфаксу, заявив, що жодних заяв, що стосуються продовження «зернової угоди», з російського боку не було.

«Жодних заяв з цього приводу ми не робили», — сказав Пєсков.

«Зернова угода»

З початку повномасштабної війни рф проти України країни Африки залишилися без українських поставок зерна та іншої агропродукції через блокаду росією портів у Чорному морі.

Пізніше Туреччина та ООН підписали дві окремі угоди з Росією і Україною для створення гуманітарного коридору в Чорному морі.

Останнім часом представники Кремля активно заявляють про відмову продовжувати «зернову угоду», яка закінчується 17 липня.