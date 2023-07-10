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10 липня 2023, 16:01 Читать на русском

Термінали ПУМБ не приймають купюри номіналом 500 та 1000: банк пояснив причину

Термінали банку ПУМБ наразі не приймають купюри номіналом 500 та 1000 грн. З такою проблемою зіткнувся клієнт банку, який залишив коментар в розділі «Відгуки» на сторінці банку на «Мінфіні». Представники банку пояснили причину.

Термінали банку ПУМБ наразі не приймають купюри номіналом 500 та 1000 грн.
Фото: finbalance.com.ua

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Клієнт банку ПУМБ зіткнувся з проблемою поповнення картки через термінал у відділенні фінустанови. За його словами, купюри номіналом 500 грн і вище термінал не приймає. Працівники банку йому пояснили, що бояться фальшивок.

У відповіді на скаргу користувача під ніком para53 у ПУМБ заявили, що в грошовому обігу України з’явились банкноти номіналом 500 та 1000 грн, які були пошкоджені під час надзвичайного режиму, тому було прийняте рішення обмежити кількість таких купюр до 1 шт. для поповнення за одну транзакцію.

«В грошовому обігу України з’явились банкноти номіналом 500 та 1000 грн, які були пошкоджені під час надзвичайного режиму. Банкноти були пошкоджені за допомогою дрелі. Через це, службою безпеки банку було прийнято рішення обмежити кількість купюр до 1 шт. для поповнення за одну транзакцію», — заявили в банку.

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Клієнт банку також незадоволений тим, що він поповнив картку через термінал EasyPay, фінансова компанія надала квитанцію і в телефонному режимі підтвердила, що гроші переказала банку. Проте банк стверджує, що гроші йому не надходили.

В ПУМБ зазначили, що якщо картка поповнюється в терміналі не їхнього банку, то в такому випадку, зарахування коштів може відбуватися до 3-х робочих днів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
AAAA2000
AAAA2000
10 липня 2023, 16:33
#
О#уї@ший банк)))
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