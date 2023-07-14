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14 липня 2023, 15:21 Читать на русском

Рада змінила правила роботи кредитних спілок

Верховна рада ухвалила закон «Про кредитні спілки». Документ розширює перелік послуг, які надаються спілками, удосконалює систему управління спілками, встановлює вимоги до структури капіталу. Про це повідомляє перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Верховна рада ухвалила закон «Про кредитні спілки».
Фото: armyinform.com.ua

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Законопроект № 5125 підтримали 258 депутатів.

«Розірвали зачароване коло: перша спроба прийняти — загорівся пульт для голосування (у березні 2021 року, — ред.), друга спроба — почалася повномасштабна війна, третя спроба — оголосили повітряну тривогу», — написав Железняк.

Нове законодавство

Законом кредитним спілкам дозволяється надавати такі фінансові послуги, як обмін валют та окремі види платіжних послуг.

Документом підвищується рівень капіталізації та стресостійкості кредитних спілок для зміцнення надійності сектору та довіри до нього споживачів.

Запроваджується ризик-орієнтований підхід до нагляду, впроваджується система завчасного попередження ризиків для швидкого реагування на можливі проблеми в діяльності кредитної спілки.

За законом кандидатів на посади керівників кредитної спілки має погоджувати Національний банк України.

Крім того, НБУ надають право вимагати заміни будь-кого з керівників, головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, якщо їх професійна придатність та/або ділова репутація не відповідають встановленим нацрегулятором вимогам.

Джерело: Мінфін
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