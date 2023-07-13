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13 липня 2023, 12:29 Читать на русском

Нацбанк назвав 7 банків, які приймають стару інвалюту на інкасо — комісії від 10% до 50%

Національний банк рекомендує населенню звертатися за послугою інкасо щодо прийняття старої готівкової інвалюти до 7 українських банків із 65 діючих.

Національний банк рекомендує населенню звертатися за послугою інкасо щодо прийняття старої готівкової інвалюти до 7 українських банків із 65 діючих.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниНБУ надав на запит «Мінфіну» список цієї 7-ки, а ми продзвонили їх контакт-центри і дізналися розміри комісій при прийнятті зношеної валюти:Райффайзен Банк — 10% суми;ПУМБ — 12% суми;Акордбанк — 15% суми;Кредобанк — 15% суми (мінімум 350 грн);Перший інвестиційний банк — 15% суми;Укрексімбанк (послуга припинена) — 20% суми;МТБ Банк — 50% суми.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

НБУ надав на запит «Мінфіну» список цієї 7-ки, а ми продзвонили їх контакт-центри і дізналися розміри комісій при прийнятті зношеної валюти:

У цьому деякі банки (Кредобанк) висувають додаткові умови — це відкриття людині рахунки, оскільки послуга інкасо входить у них пакет. А в державному Укрексімбанку менеджер під час консультації повідомив, що кілька днів тому його структура тимчасово призупинила прийом ветхої інвалюти і цінник у 20% діяв раніше. Проте запевнив, що держбанк відновить роботу з інкасо протягом кількох днів.

Як видно з цінового рейтингу, найменша вартість інкасо опинилася у Райффайзен Банку (10%), а максимальна в одеського МТБ Банку (50%). Середня — 12−15%.

Експерти повідомили, що у фінансових компаній середня комісія з інкасо знаходиться на рівні 20−30%, а максимальна сягає 50%.

У Нацбанку повідомили, що на 10 липня валютні ліцензії в Україні мали 42 небанківські фінустанови і 32 з них — на торгівлю готівковими валютними цінностями.

Проблемна інвалюта поділяється на дві категорії:

  • Стара — випущена в 90-ті роки XX століття або раніше. Ці банкноти перебувають у світовому грошовому обороті, але інколи їх однаково відмовляються приймати фінустанови зарахування на рахунки чи валютообміну.
  • Стара/зношена — пошарпані, затерті, порвані, мічені (печатками, написами) банкноти. Ознаки зношеності описані Національним банком та можуть дублюватися на сайтах банків. Такі купюри повинні прийматися на інкасо під комісію згідно з тарифами банку і вивозитися за кордон.
Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Ivn
Ivn
13 липня 2023, 12:42
#
Стару валюту з комісією чи лише зношені з комісією приймаються?
+
+44
mikeee
mikeee
13 липня 2023, 14:12
#
Як я розумію ''стара'' це сильно зношена? а то останнім часом (а може й не тільки останнім) в Україні стара це вся шо не синя
+
+44
jakiro
jakiro
13 липня 2023, 14:48
#
Цирк на дроті.
+
0
Lamo
Lamo
13 липня 2023, 15:43
#
Що значить «випущена в 90-ті роки XX століття» — наче випущені з 1996 року в нормальнмоу стані не вважаються «старими». Що за вброс?
І чому тут нема державних банків — вони настількі очманіли, що не приймать взагалі?
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