Національний банк рекомендує населенню звертатися за послугою інкасо щодо прийняття старої готівкової інвалюти до 7 українських банків із 65 діючих.
Нацбанк назвав 7 банків, які приймають стару інвалюту на інкасо — комісії від 10% до 50%
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НБУ надав на запит «Мінфіну» список цієї 7-ки, а ми продзвонили їх контакт-центри і дізналися розміри комісій при прийнятті зношеної валюти:
- Райффайзен Банк — 10% суми;
- ПУМБ — 12% суми;
- Акордбанк — 15% суми;
- Кредобанк — 15% суми (мінімум 350 грн);
- Перший інвестиційний банк — 15% суми;
- Укрексімбанк (послуга припинена) — 20% суми;
- МТБ Банк — 50% суми.
У цьому деякі банки (Кредобанк) висувають додаткові умови — це відкриття людині рахунки, оскільки послуга інкасо входить у них пакет. А в державному Укрексімбанку менеджер під час консультації повідомив, що кілька днів тому його структура тимчасово призупинила прийом ветхої інвалюти і цінник у 20% діяв раніше. Проте запевнив, що держбанк відновить роботу з інкасо протягом кількох днів.
Як видно з цінового рейтингу, найменша вартість інкасо опинилася у Райффайзен Банку (10%), а максимальна в одеського МТБ Банку (50%). Середня — 12−15%.
Експерти повідомили, що у фінансових компаній середня комісія з інкасо знаходиться на рівні 20−30%, а максимальна сягає 50%.
У Нацбанку повідомили, що на 10 липня валютні ліцензії в Україні мали 42 небанківські фінустанови і 32 з них — на торгівлю готівковими валютними цінностями.
Проблемна інвалюта поділяється на дві категорії:
- Стара — випущена в 90-ті роки XX століття або раніше. Ці банкноти перебувають у світовому грошовому обороті, але інколи їх однаково відмовляються приймати фінустанови зарахування на рахунки чи валютообміну.
- Стара/зношена — пошарпані, затерті, порвані, мічені (печатками, написами) банкноти. Ознаки зношеності описані Національним банком та можуть дублюватися на сайтах банків. Такі купюри повинні прийматися на інкасо під комісію згідно з тарифами банку і вивозитися за кордон.
Коментарі - 4
І чому тут нема державних банків — вони настількі очманіли, що не приймать взагалі?