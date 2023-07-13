Нацбанк назвав 7 банків, які приймають стару інвалюту на інкасо — комісії від 10% до 50%

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НБУ надав на запит «Мінфіну» список цієї 7-ки, а ми продзвонили їх контакт-центри і дізналися розміри комісій при прийнятті зношеної валюти:

У цьому деякі банки (Кредобанк) висувають додаткові умови — це відкриття людині рахунки, оскільки послуга інкасо входить у них пакет. А в державному Укрексімбанку менеджер під час консультації повідомив, що кілька днів тому його структура тимчасово призупинила прийом ветхої інвалюти і цінник у 20% діяв раніше. Проте запевнив, що держбанк відновить роботу з інкасо протягом кількох днів.

Як видно з цінового рейтингу, найменша вартість інкасо опинилася у Райффайзен Банку (10%), а максимальна в одеського МТБ Банку (50%). Середня — 12−15%.

Експерти повідомили, що у фінансових компаній середня комісія з інкасо знаходиться на рівні 20−30%, а максимальна сягає 50%.

У Нацбанку повідомили, що на 10 липня валютні ліцензії в Україні мали 42 небанківські фінустанови і 32 з них — на торгівлю готівковими валютними цінностями.

Проблемна інвалюта поділяється на дві категорії: