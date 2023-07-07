Головне за тиждень: Міжнародні резерви, транш від МВФ та боротьба із зарплатами «у конвертах»

Цього тижня світові ЗМІ облетіло повідомлення про те, що Китай запроваджує обмеження на експорт до США та Європи рідкоземельних металів, що, нібито, може поставити під загрозу всю індустрію електромобілів, «зеленої» енергетики, виробництва мікрочипів і сучасної військової техніки. «Мінфін» розбирався, які саме обмеження запроваджує Китай і чи дійсно вони є такими небезпечними.

Міжнародні резерви зросли до найвищого показника за всю історію незалежності України

Станом на 1 липня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $38 999,5 млн. У червні вони зросли на 4,5% та оновили рекордний показник за всю історію незалежності України. До цього результату максимальним був рівень, зафіксований 1 травня 2011 року — $38 351,7 млн.

Санкції проти EXANTE: як це вплине на клієнтів monobank та Універу

5 липня Президент увів у дію рішення РНБО, яким розширюється перелік підсанкційний осіб, в тому числі запроваджуються санкції проти брокера EXANTE, який надавав послуги з торгівлі на міжнародних ринках, зокрема, США і Європи. Компанія також виступала як субброкер, співпрацюючи з декількома українськими фінансовими компаніями. Що зараз відбувається з рахунками українців у підсанкційного брокера, розбирався «Мінфін».

1 серпня набирають чинності нові податкові правила: кого перевірить ДПС у 2024 році

1 серпня набирає чинності закон, що вносить низку змін до Податкового кодексу, у тому числі щодо податкових перевірок. Кому із платників варто готуватися до приходу ДПС у 2024 році — розповіла податкова консультантка Київського центру підтримки і розвитку бізнесу Олександра Томашевська.

Податки до кінця війни більше не підвищуватимуть — Шмигаль

Українська влада не планує підвищення податків до кінця війни, окрім повернення їх на довоєнний рівень. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у ефірі телемарафону «Єдині новини»

Що відбувається з ринком ОВДП. Прогноз курсу (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке: що відбувається з ринком ОВДП, прогноз курсу долара та євро на період з 6 по 12 липня.

Банкам різко підвищили штрафи: 5 реальних наслідків для приватних клієнтів

Тиждень тому Нацбанк різко підвищив штрафи за порушення банками правил фінансового моніторингу та валютного контролю — щонайменше, у 2−5 разів. Цьому присвячена його Постанова № 80. Побоюючись бути покараними, фінустанови тепер жорсткіше контролюватимуть своїх клієнтів: ставитимуть людям і бізнесу більше запитань про походження коштів і частіше блокуватимуть платежі та рахунки. «Мінфін» проаналізував нові вимоги НБУ.

Ціни на АЗС: В Мінекономіки кажуть, що бензин та ДП подорожчають на 5−8 гривень за літр

Після відновлення ставок податків на пальне роздрібна ціна дизпального протягом місяця збільшиться на 5 грн за літр, бензину — на 7−8 грн за літр. Про це міністр економіки Юлія Свириденко заявила в ефірі національного телемарафону

Великі банки вже готуються до зниження депозитних ставок

Великі банки взяли паузу і майже не змінюють ставки за гривневими депозитами. Причина — чіткий сигнал НБУ на зниження ключової ставки, який регулятор вже дав ринку. Після того, як Нацбанк почне втілювати це в життя, знову почнуть знижуватися заробітки власників вкладів. Скільки платять їм зараз банки із депозитним портфелем від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

«єОселя»: з 1 серпня українці зможуть взяти кредит за програмою

З 1 серпня збільшується кількість українців, які можуть отримати житло за програмою доступного іпотечного кредитування «єОселя». Подати заявку на отримання кредиту під 7% зможуть ветерани війни, учасники бойових дій та люди, які не мають власного житла.

НБУ розпочав боротьбу із зарплатами «у конвертах»: як зміняться «сірі» виплати

З 1 серпня внести готівку через термінал можна буде лише після вказівки номера мобільного телефону платника. Цього вимагає від фінансистів Нацбанк. Для чого запроваджуються нові правила і чи зможе регулятор досягти поставленої мети, розбирався «Мінфін».

Зеленський ввів санкції проти акціонерів Альфа-банку та структур групи

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти акціонерів російського Альфа-банку, а також проти структур групи, включаючи «АльфаСтрахування».

Україна отримала ще $890 мільйонів від МВФ

До загального фонду державного бюджету надійшов другий транш у розмірі $890 млн від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

НБУ скасував ознаки незначного зношення банкнот

Усі банкноти іноземної валюти, незалежно від номіналу та року випуску, повинні обмінюватися на гривню, якщо вони справжні та не значно зношені чи пошкоджені.

Нацкомісія скасувала підвищення тарифів на воду