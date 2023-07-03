Україна отримала ще $890 мільйонів від МВФ

До загального фонду державного бюджету надійшов другий транш у розмірі $890 млн від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Кошти отримані після успішного першого перегляду програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF) загальним обсягом $15,6 млрд (11,6 млрд СПЗ).

Разом із першим траншем Україна вже отримала $3,59 млрд з цієї суми.

«Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати економічну стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету», — прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.