Нацкомісія скасувала підвищення тарифів на воду

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг скасувала рішення від 29 червня 2023 року про підвищення тарифів на воду. Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні ухвалили всі члени Комісії одноголосно, повідомляється на сайті НКРЕКП.

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Скасування підвищення

«Верховний Головнокомандувач в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого Регулятором рішення. Крім цього, Прем'єр-міністр України наголосив на необхідності проведення консультацій щодо такого рішення. У зв'язку з цим пропоную скасувати постанову від 29 червня 2023 року», — пояснив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.