Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг скасувала рішення від 29 червня 2023 року про підвищення тарифів на воду. Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні ухвалили всі члени Комісії одноголосно, повідомляється на сайті НКРЕКП.
Нацкомісія скасувала підвищення тарифів на воду
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Скасування підвищення
«Верховний Головнокомандувач в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого Регулятором рішення. Крім цього, Прем'єр-міністр України наголосив на необхідності проведення консультацій щодо такого рішення. У зв'язку з цим пропоную скасувати постанову від 29 червня 2023 року», — пояснив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.
Водночас у НКРЕКП не відмовилися від ідеї відрегулювати тарифи, і заявили про початок обговорення «справедливого соціального рішення».
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«Регулятор розпочинає консультації з Кабінетом Міністрів України та всіма зацікавленими сторонами задля напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з Державного бюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів», — йдеться в повідомленні.
Коментарі - 5
Да, совсем забыл — а может кто то расскажет, как так получилось или благодаря чему, НКРЭ КП может САМА без согласования с КАБ МИН принимать подобные решения? Или вопрос можно поставить по другому — чьи «уши» за этим торчат?
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу та забезпечення стабільності розрахунків підприємств енергетичної галузі
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45. Тимчасово, до 1 липня 2017 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД.
У разі застосування зазначеної пільги норми пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу не застосовуються в частині товарів/послуг, необоротних активів, суми податку на додану вартість з вартості яких були включені до податкового кредиту у звітних (податкових) періодах, що передували періоду початку застосування пільги.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО м. Київ 24 листопада 2015 року № 812-VIII
Вовремя предать — это предвидеть! ©
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 51, ст.833)
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Розділ II
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГУЛЯТОРА
Стаття 5. Гарантії здійснення повноважень Регулятора
2. Під час виконання своїх функцій та повноважень Регулятор діє самостійно у межах, визначених законом. Письмові чи усні вказівки, розпорядження, доручення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, суб'єктів господарювання, політичних партій, громадських об'єднань, професійних спілок чи їх органів, а також інших осіб, які обмежують повноваження членів Регулятора та посадових осіб Регулятора, є незаконним впливом.
Особи, які здійснюють незаконний вплив на процес виконання членами Регулятора, його посадовими особами своїх функцій і повноважень, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до закону.
3. Рішення Регулятора не підлягають погодженню органами державної влади, крім випадків, передбачених цим Законом.
Президент України П.ПОРОШЕНКО м. Київ 22 вересня 2016 року № 1540-VIII
Ну, и кто чем не доволен???