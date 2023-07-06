Українська влада не планує підвищення податків до кінця війни, окрім повернення їх на довоєнний рівень. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у ефірі телемарафону «Єдині новини», передає Укрінформ.
Податки до кінця війни більше не підвищуватимуть — Шмигаль
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Очільник уряду наголосив, що фактично повернення до довоєнного рівня податків відбулося з 1 липня, це було прописано в законодавстві.
«Частково ми очікуємо, що повернення податків до довоєнного рівня відбудеться через ухвалення відповідного закону Верховною Радою з 1 серпня», — зазначив Шмигаль.
Він уточнив, що йдеться про спрощену систему оподаткування, зокрема повернення до 5% замість 2%, що було запроваджено у перші місяці війни.
«Інших змін, крім повернення до довоєнного рівня, до кінця війни ми не плануємо, не прогнозуємо і, переконаний, не допустимо. Податкова система буде стабілізована на тому рівні, як до початку повномасштабної агресії», — наголосив прем'єр-міністр.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що з 1 липня в Україні податки на пальне повернулися на довоєнний рівень. Так, після повернення податків ставка ПДВ на нафтопродукти зросте із 7% до 20%, акциз на бензин — до 213 євро за 1 000 літрів, на дизпальне — до 139,5 євро за 1 000 літрів.
Коментарі - 14
«Нова податкова модель» которую украинцы заслужили.
И, конечно же, сейчас самое правильно что должны все сделать — это поверить премьер-министру, что повышаться налоги не будут))
Що за фігню ви тут несете?
Геннадій Дьяченко (ексдиректор Нацпроєкту «Повітряний експрес») — 11 років з конфіскацією та Іван Радик (директор приватного товариства) — 10,5 років з конфіскацією. За що: розтрата 116 млн грн, які засуджені тепер мають відшкодувати.
Андрій Рачков (експосадовець Інституту титану) — 10 років з конфіскацією майна (заочно) і зобов’язанням відшкодувати збитки. За що: збитки на $1,25 млн.
Павло Меденцев (суддя Господарського суду Одеської області) — 9 років з конфіскацією (заочно). За що: хабар у 570 тис. грн. Суд конфіскував 250 тис. грн.
Костянтин Старовойт (екскерівник дочірнього підприємства «Кіровоградгазу») — 8 років із конфіскацією авто. За що: замах на розтрату 8,6 млн грн. Розкраданню вдалося запобігти.
Це вироки ВАКС , перших 10 зі 100 — мінфін більше не дає вставити
Так війна справа дорога, дуже дорога. Якщо ви думаєте що донати покривають хоча би 5% загальної потреби то ви дуже помиляєтесь! Це лише точкові ін'єкції, туди де це конче необхідно саме зараз.
ремонты дорог в Киеве за миллионы, флагштоки, барабаны, футбольные поля
Пропонуєте нічого не ремонтувати й потерпіти? Потерпіли вже рік, півтора… А що далі? Війна на довго — інфраструктуру треба тягнути. А факти корупції набувають розголосу дякуючи журналістам, і це добре.
Який ви швидкий, ще не вечір — головне щоб не втік.
Губернатор после взятки
А ось таких посад в нас з роду віку не було, плутаєте Україну і раісю