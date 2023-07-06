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6 липня 2023, 12:27 Читать на русском

Податки до кінця війни більше не підвищуватимуть — Шмигаль

Українська влада не планує підвищення податків до кінця війни, окрім повернення їх на довоєнний рівень. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у ефірі телемарафону «Єдині новини», передає Укрінформ.

Українська влада не планує підвищення податків до кінця війни, окрім повернення їх на довоєнний рівень.
Фото: apostrophe.ua

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Очільник уряду наголосив, що фактично повернення до довоєнного рівня податків відбулося з 1 липня, це було прописано в законодавстві.

«Частково ми очікуємо, що повернення податків до довоєнного рівня відбудеться через ухвалення відповідного закону Верховною Радою з 1 серпня», — зазначив Шмигаль.

Він уточнив, що йдеться про спрощену систему оподаткування, зокрема повернення до 5% замість 2%, що було запроваджено у перші місяці війни.

«Інших змін, крім повернення до довоєнного рівня, до кінця війни ми не плануємо, не прогнозуємо і, переконаний, не допустимо. Податкова система буде стабілізована на тому рівні, як до початку повномасштабної агресії», — наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 1 липня в Україні податки на пальне повернулися на довоєнний рівень. Так, після повернення податків ставка ПДВ на нафтопродукти зросте із 7% до 20%, акциз на бензин — до 213 євро за 1 000 літрів, на дизпальне — до 139,5 євро за 1 000 літрів.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
+79
Rubi0
Rubi0
6 липня 2023, 13:36
#
А что с прошлогодними обещаниями оставить 2% для фоп, не повышать цены на топливо, акцизы и налоги…
+
+27
1vikky
1vikky
6 липня 2023, 14:35
#
Значит война уже закончилась. Ура!!! Нет оснований не верить президенту!
+
+62
Skyden
Skyden
6 липня 2023, 13:40
#
Зеленский 14.03.2022 : «…На час війни та для післявоєнної розбудови потрібна нова податкова модель. Потрібно оновити й фінансові правила. Щоб люди відчували, що можна проявляти гнучкість. Відчували, що всі гроші та цінності будуть збережені. І що можна не боятися втратити щось, бо держава Україна гарантує кожному безпеку активам і накопиченням…»
«Нова податкова модель» которую украинцы заслужили.
+
+62
Робин Гуд
Робин Гуд
6 липня 2023, 13:41
#
2% тоже обещали оставить до конца войны, а когда стало понятно правительству что «конец войны» можно трактовать как удобно — и когда наверное «уже война закончилась», они решили вернуть всё как и было до войны — акцизы, повышенные налоги, жёсткую давку всех заёмщиков, пострадавших от войны, всевозможные проверки и поборы и так далее.

И, конечно же, сейчас самое правильно что должны все сделать — это поверить премьер-министру, что повышаться налоги не будут))
+
+42
Olimpiec
Olimpiec
6 липня 2023, 14:38
#
Набдюдаю всю картину и просто в ***. Гос-во и чинуши не плохо устроились. Война идет тупо за счет населения, донаты просто на всё, от авто и броников, до коптеров и раций. Донаты, донаты, донаты… Тем временем ремонты дорог в Киеве за миллионы, флагштоки, барабаны, футбольные поля, ни одной посадки за корупцию, даже больше, тупо возвращаются на должностя после скандала или просто уволен. Страна возможностей, воруй и с начальника стань замом… Пошел он *** этот голобородько, НИ ОДНОЙ КОПЕЙКИ БОЛЬШЕ НЕ ЗАДОНАЧУ И ВСЕМ СОВЕТУЮ. Может эти *** быстрее в чувство придут, а так не плохо, зачем закупать на ВСУ, если народ сам скинется, а мы пока попилим. Хотели Европу, получили рф 2.0
+
+27
kadaad1988
kadaad1988
6 липня 2023, 14:55
#
Про рф 2.0 особенно в точку!
+
0
BobKickass
BobKickass
6 липня 2023, 15:22
#
ни одной посадки за корупцию
Що за фігню ви тут несете?
Геннадій Дьяченко (ексдиректор Нацпроєкту «Повітряний експрес») — 11 років з конфіскацією та Іван Радик (директор приватного товариства) — 10,5 років з конфіскацією. За що: розтрата 116 млн грн, які засуджені тепер мають відшкодувати.
Андрій Рачков (експосадовець Інституту титану) — 10 років з конфіскацією майна (заочно) і зобов’язанням відшкодувати збитки. За що: збитки на $1,25 млн.
Павло Меденцев (суддя Господарського суду Одеської області) — 9 років з конфіскацією (заочно). За що: хабар у 570 тис. грн. Суд конфіскував 250 тис. грн.
Костянтин Старовойт (екскерівник дочірнього підприємства «Кіровоградгазу») — 8 років із конфіскацією авто. За що: замах на розтрату 8,6 млн грн. Розкраданню вдалося запобігти.
Це вироки ВАКС , перших 10 зі 100 — мінфін більше не дає вставити


+
0
BobKickass
BobKickass
6 липня 2023, 15:27
#
Донаты, донаты, донаты…

Так війна справа дорога, дуже дорога. Якщо ви думаєте що донати покривають хоча би 5% загальної потреби то ви дуже помиляєтесь! Це лише точкові ін'єкції, туди де це конче необхідно саме зараз.

ремонты дорог в Киеве за миллионы, флагштоки, барабаны, футбольные поля

Пропонуєте нічого не ремонтувати й потерпіти? Потерпіли вже рік, півтора… А що далі? Війна на довго — інфраструктуру треба тягнути. А факти корупції набувають розголосу дякуючи журналістам, і це добре.
+
+27
Olimpiec
Olimpiec
6 липня 2023, 14:42
#
Борисова с Одессы, который за войну разжился на миллионы, не подвели под уголовное дело, только служебное расследование. Губернатор после взятки и приема, дальше исполняет обязанности Начальник администрации после кучи скандалов с распилом, уходит на должность зама *** ЧТО ПРОИСХОДИТ???
+
0
BobKickass
BobKickass
6 липня 2023, 15:33
#
Борисова с Одессы не подвели под уголовное дело

Який ви швидкий, ще не вечір — головне щоб не втік.

Губернатор после взятки

А ось таких посад в нас з роду віку не було, плутаєте Україну і раісю
+
+27
Olimpiec
Olimpiec
6 липня 2023, 14:47
#
Какое НАТО, какое ЕС, вы думаете там заинтересованы в приёме аборигенов с уровнем коррупции африканских стран? Общаюсь с европейцами, они в недоумении, как можно безнаказанно красть во время войны. И они задаются вопросом, зачем и куда мы деньги тратим??? Так что есть вариант, что когда задача по ослаблению рабсии нами будет выполнена, о каких либо инвестициях и финансах на восстановление можно будет забыть
+
+42
Olimpiec
Olimpiec
6 липня 2023, 14:52
#
Желания платить дядям за выезд от 5000$ не имею. Как только откроют границы, прощаюсь с этим государством навсегда! Мой край разбит, помощи ждать неоткуда. Вместо адекватной помощи армии и миллионам беженцам — распил, распил, распил! Скоро здесь и 25 млн населения не останется!
+
+30
kadaad1988
kadaad1988
6 липня 2023, 14:56
#
Так оно и будет. Если еще молодой вали отсюда без оглядки!
+
0
financialGenius
financialGenius
6 липня 2023, 15:23
#
Я наверное тоже откажусь от донатов , пусть наше правительство обеспечивает армию если налоги вернули, а в ьудущем и повысят (им веры нет). Это ж еще и электричество и коммунальные поднялись … скоро сам пойду просить с протянутой рукой … правильно написали что Европа нам не светит с таким барыгами (представителями) у власти
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