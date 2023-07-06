Податки до кінця війни більше не підвищуватимуть — Шмигаль

Українська влада не планує підвищення податків до кінця війни, окрім повернення їх на довоєнний рівень. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у ефірі телемарафону «Єдині новини», передає Укрінформ.

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Очільник уряду наголосив, що фактично повернення до довоєнного рівня податків відбулося з 1 липня, це було прописано в законодавстві.

«Частково ми очікуємо, що повернення податків до довоєнного рівня відбудеться через ухвалення відповідного закону Верховною Радою з 1 серпня», — зазначив Шмигаль.

Він уточнив, що йдеться про спрощену систему оподаткування, зокрема повернення до 5% замість 2%, що було запроваджено у перші місяці війни.

«Інших змін, крім повернення до довоєнного рівня, до кінця війни ми не плануємо, не прогнозуємо і, переконаний, не допустимо. Податкова система буде стабілізована на тому рівні, як до початку повномасштабної агресії», — наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 1 липня в Україні податки на пальне повернулися на довоєнний рівень. Так, після повернення податків ставка ПДВ на нафтопродукти зросте із 7% до 20%, акциз на бензин — до 213 євро за 1 000 літрів, на дизпальне — до 139,5 євро за 1 000 літрів.